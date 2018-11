Changement climatique, bébés génétiquement modifiés et Tolkien : la Session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement à la Session de rattrapage

Bonjour à toutes et à tous,

Alors que s'ouvrent les conférences sur le climat de la COP24, France Culture commence à dresser l'état des lieux de la situation. De la montée des eaux au Bangladesh aux incendies au Portugal ou, plus proche, du littoral du bassin d'Arcachon aux conséquences sur la faune et la flore en Corse, loin des discours catastrophistes, l'urgence climatique se ressent d'ores et déjà. N'est-il pas, finalement, déjà trop tard ? Et nos démocraties sont-elles à la hauteur de l'urgence écologique, quand nos élus politiques peinent à incarner ce mouvement ? Si la naissance d'une éthique environnementale existe depuis le XIXe siècle, avec des penseurs comme Emerson et Thoreau, on peine encore à faire de la nature un véritable sujet de droit. Bonnes écoutes ! Pierre Ropert

COMPRENDRE

• Crédits : Adam Gault - Getty

BGM, bébés génétiquement modifiés. Un scientifique chinois a annoncé la naissance de jumelles dont l’ADN a été modifié pour les rendre résistantes au virus du sida. Une annonce qui a secoué le monde scientifique, certains redoutant des dérives vers une nouvelle forme d'eugénisme. (L'Invité des matins, 45 min)

Le patrimoine sous les bombes. Musées, monuments, édifices... Le patrimoine culturel, de par sa forte symbolique et sa place dans la construction identitaire d'un peuple, est une cible de choix en temps de guerre. (CulturesMonde, 58 min)

Dessous-de-table sur les prothèses. "Je me suis trouvé face à un chirurgien orthopédiste qui m’a dit très clairement : ‘Si je travaille avec vous, je gagne combien ?'" Hanche, genou… Les prothèses orthopédiques sont les implants les plus posés en France.. Un marché estimé à 500 millions d’euros, qui encourage les tentations. (Le Reportage de la rédaction, 4 min)

Qui gouverne Marseille ? Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille depuis 23 ans, n'a jamais été aussi critiqué. Avec l'effondrement des immeubles de Noailles, il est accusé d'incurie municipale. Et pressé de démissionner par beaucoup. (Politique !, 31 min)

APPRENDRE

• Crédits : Wikimedia Commons

Mais qui a tué le conseiller Prince ? Le 20 février 1934, Prince a été attiré à Dijon par l’appel d’un docteur prétendant que sa mère y était mourante. Il arrive à Dijon à 16h44 par le train de Paris. Il envoie un télégramme rassurant à sa femme à 16h50 depuis la gare et pose ses affaires dans un hôtel à 17h. Puis on ne sait plus rien. Hormis qu’à 20h42, 63 mètres séparent sa tête éclatée de son corps écrasé par un train. (Une histoire particulière, 29 min)

Eric Karsenti, dans le grand bain du vivant. Pour le grand public, c’est la barbe blanche derrière Tara, la goélette qui a parcouru tous les océans du monde. Pour la communauté scientifique, c’est l’homme qui a permis de séquencer des dizaines de millions de gènes bactériens océaniques, dont la moitié reste aujourd’hui inconnu, et qui a révélé l’incroyable biodiversité d’organismes monocellulaires qui vivent dans nos océans. (La Méthode scientifique, 58 min)

Sur les traces de l'enquête. Vous aimez les romans d'enquête ? Jean-Claude Zylberstein se fait chasseur de livres et éditeur d'un genre enquêteur, tandis que Maxime Decout traque dans la littérature du XXème siècle le goût de l’imposture et le désir d’enquête qui en découle chez le lecteur. (La Compagnie des poètes, 59 min)

(RE)DÉCOUVRIR

• Crédits : HO - AFP

Langage elfique. John R. R. Tolkien est essentiellement connu pour deux œuvres : "Le Hobbit" et "Le Seigneur des anneaux". Or cet auteur a toujours considéré que l''oeuvre de sa vie était surtout la langue des Elfes. "Les récits furent imaginés avant tout pour constituer un univers pour les langues et non pas le contraire", écrivait celui qui a apporté ses lettres de noblesse et pérennisé le genre littéraire qu'est devenu la Fantasy. (La Compagnie des auteurs, 4 x 58 min)

David Fray passe le Bach. "C'est surprenant de voir à quel point Bach était capable de poésie. L'image de Bach est souvent associée à une image de sévérité et de rigueur. Or sa musique est parfois d'une grande sensualité, d'une grande douceur." Imaginatif et virtuose sont les premiers mots qui viennent à l’esprit pour décrire le pianiste David Fray. (La Grande Table, 26 min)

Bégaiement musical. "Le silence et le cri sont deux choses assez proches". Le musicien Loup Uberto, membre du trio Bégayer, parle d'instruments fabriqués par ses soins, de textes qui nous perdent dans le paysage, de voix qui se poursuivent, et de langues multiples. (Par les temps qui courent, 59 min)

LA CITATION

Cette semaine la citation nous vient de l'avocat pénaliste Thierry Illouz, venu raconter dans La Grande Table comment "défendre" consiste "à épuiser l'idée du mal", à l'occasion de la sortie de son livre "Même les monstres" (L'Iconoclaste) :

Je pense qu’un acte seul n’existe pas. Il est toujours dans un système de corrélation avec l’histoire des gens. J’essaye d’apporter des visages, de dévoiler, de démasquer.

Cette session de rattrapage s'achève ici. Et si vous avez décidé de vous occuper de vos papiers administratifs ce week-end, dites-vous bien que vous avez peut-être échappé à pire : dans Les Pieds sur Terre, Robert vous raconte comment il a été déclaré mort, à son grand étonnement. Et comment il devait certifier sur l'honneur qu'il était vivant à chaque démarche administrative. A la semaine prochaine !