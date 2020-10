Bienvenue dans le Box Office, le nouveau rendez-vous hebdomadaire de l’émission Soft Power. On y épluche chaque semaine les tendances de la culture et les plus gros succès du moment. En partenariat avec l’institut d’études GfK pour les livres et les jeux vidéos et CBO Box Office pour le cinéma.

Charlie Hebdo : une seule boussole, l'irrévérence.

Charlie Hebdo : 50 ans de liberté d'expression est cette semaine le deuxième livre le plus vendu en France, dans la catégorie "non-fiction". C'est ce qu'on appelle dans le lexique de l'édition un "Beau livre". Grand format, reliure de qualité, une anthologie qui retrace l'histoire de Charlie Hebdo à travers ses meilleurs articles, ses dessins les plus marquants, des débuts d'Hara Kiri, le "journal bête et méchant" au Charlie Hebdo d'aujourd'hui. Depuis toujours, une seule boussole : l'irrévérence. Aujourd'hui, ils sont les porte-étendards de la liberté de blasphémer. C'est-à-dire... de la liberté tout court. Au moment où un enseignant d’histoire-géographie, Samuel Paty, a été lâchement assassiné, ce succès de Charlie Hebdo est comme un petit signe d'espoir.

FIFA 21 écrase la concurrence

Comme chaque année, FIFA, le jeu de foot d'Electronic Arts, écrase la concurrence. Et ce dans des proportions inimaginables : 324 351 unités vendues sur la PS 4, 50 000 sur la XBOX. C'est plus que tous les autres jeux du moment... additionnés. FIFA, c'est le recordman absolu du jeu vidéo, la franchise la plus vendue de l'histoire du genre. Et évidemment, elle ne craint ni le confinement, ni le couvre-feu ; bien au contraire.

Une comédie romantique avec un âne

Ce qui n'est pas le cas du cinéma, qui va mal depuis le confinement ; il va mal encore avec le couvre feu. Côté cinéma américain, c’est le vide ; peu ou pas de films ; et aucun blockbusters en vue. Du coup, les films français respirent. Et celui qui en profite le plus, c'est Antoinette dans les Cévennes, le film de Catherine Vignal. Plus de 600 000 entrées en trois semaine, un succès inattendu. On vous le résume en 5 mots ? "Une comédie romantique avec un âne". Une institutrice, campée par Laure Calamy, poursuit son amant, parti dans les Cévennes avec sa femme. Évidemment : gag éternel (et apparemment toujours efficace) de l'âne qui refuse d'obtempérer. "Anne, ma sœur, Anne, ne vois-tu rien venir ?" Eh bien si, l’attachante institutrice, chemin faisant, au fil de ses longues marches, se découvre, s'émancipe, se libère. Espérons que le cinéma français suive sa trace !

Woodkid est de retour

En musique, avouons-le : rien ne nous satisfait cette semaine dans les charts internationaux. Alors émancipons-nous à notre tour ! Libérons-nous des classements. Le français Woodkid n'est ni dans le top Spotify, ni dans le hot 100 du Billboard. Mais il est cool, Woodkid ! Il a sorti vendredi son nouvel album, S 16, 7 ans après le premier. Un univers riche, travaillé dans les moindres détails, qui manœuvre aussi bien le rythme que le silence... jaune pâle.

