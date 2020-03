Chloroquine, littérature du XIXe siècle, Chevènement et Coco confinée : la Session de rattrapage

Abonnez-vous à la Session de rattrapage pour la recevoir par mail chaque semaine

Bonjour à toutes et à tous,

deuxième Session de rattrapage confinée. Et une deuxième semaine de programmation spéciale de France Culture à l'antenne, avec une sélection d'émissions de connaissance, des fictions, des documentaires... Côté numérique, nous avons aussi publié en ligne de nouveaux rendez-vous pour vous accompagner au quotidien : des chroniques à écouter dans notre podcast "Radiographies du coronavirus", une revue de presse des idées... et d'autres rendez-vous encore, dont la newsletter quotidienne "Culture Maison" qui vous propose chaque jour des choix culturels à vivre à domicile. La liste complète est à retrouver ici. Belles écoutes, bonnes lectures et à la semaine prochaine ! Florent Latrive

Faire face au virus

Chloroquine : le protocole Raoult. Dans sa chronique scientifique quotidienne sur le coronavirus, Nicolas Martin revenait mardi sur l'étude du professeur Didier Raoult, qui propose la chloroquine comme traitement. Il expliquait ce qui rend les résultats difficiles à interpréter, et pourquoi le protocole expérimental divise la communauté scientifique. (Radiographies du coronavirus, la chronique, 6 min)

L’école au temps du corona. Depuis la fermeture des établissements pour cause de coronavirus, les journées à préparer les cours à distance semblent interminables pour Amélie et Stéphane, professeurs. Mais contre toute attente, leurs élèves sont assidus. Même les plus indociles ont retrouvé le plaisir d'apprendre. (Les Pieds sur Terre, 28 min)

Stress à domicile. A quoi s'attendre quand on demande à la population d'un pays entier de rester chez elle pendant dix jours, deux semaines, un mois, voire plus ? "Un confinement de plus de dix jours peut causer des syndromes de stress post-traumatique" explique Catherine Tourette-Turgis, psychologue. (Entretien)

Envisager déjà la sortie ? Dix jours à peine après le début du confinement, alors que la courbe des morts ne cesse de croître, faut-il imaginer la suite ? Institutions internationales, hommes politiques, universitaires et écrivains pensent un monde profondément bouleversé, à reconstruire. (La Revue de presse des idées)

Continuer à apprendre

Pendant toute la durée de la fermeture des écoles, des collèges et des lycées, Radio France se mobilise, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, pour proposer des émissions et des podcasts en lien les programmes scolaires. A retrouver sous le label "Nation apprenante".

Philo : qu’est-ce que la vérité ? Vivons-nous dans l'illusion ? Est-il possible d'atteindre la vérité grâce à la méthode cartésienne ? Peut-on vivre une vie de mensonges ? Grâce à une sélection de huit émissions, révisez vos connaissances philosophiques sur la notion de vérité, jusque dans ses acceptions très contemporaines. (Les Chemins de la philosophie)

SVT : 6 grandes figures de la science. De Charles Darwin et sa théorie de l'évolution au climatologue Gilles Ramstein, en passant par la physicienne méconnue Rosalind Franklin, (re)découvrez six figures majeures, et souvent pionnières, en Sciences de la Vie et de la Terre. Pour aider à réviser, le portrait de ces personnalités qui ont permis de lever le voile sur de nombreux mystères scientifiques. (La Méthode scientifique)

4 périodes de l'Histoire de l'Art en 4 tableaux majeurs. Une sélection d'émissions autour des tableaux de Jan Van Eyck, Léonard de Vinci, Édouard Manet et Sonia Delaunay pour se plonger dans cette discipline historique et picturale de manière ludique ! (La Fabrique de l'histoire)

En attendant le retour à une grille classique, France Culture vous propose, chaque jour, de réécouter ses meilleures émissions.

Révolution des Lumières. Pendant longtemps, nous avons cherché les causes de la Révolution française, une révolution qui n’est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein, mais un événement majeur de notre histoire. Cherchant ses origines, on s'est demandé si penser le monde, comme l'ont fait les philosophes des Lumières, peut conduire à cet événement dont on ne cesse de mesurer l'importance ? (Le Cours de l’histoire, 53 min)

Au coin de l'enceinte

Education et Culture : l’émission spéciale. Alors que le monde se replie, étrangement l'esprit s'ouvre. Pendant une soirée, Frédéric Martel a parlé éducation et culture confinées avec Jean-Michel Blanquer, Macha Makeïeff, Jack Lang, Sibyle Veil, Wajdi Mouawad, Jeanne Balibar et beaucoup d'autres. Au programme : ce que fait le confinement, des pistes pour le vivre en se cultivant. (Emissions spéciales, 2h01)

Dansez comme Anne Teresa De Keersmaeker ! Suivez les pas chassés d’Aude Lavigne, productrice des "Carnets de la création", pour cette nouvelle proposition Culture Maison. "Tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous-même et d'une chaise" : la chorégraphe flamande Anne Teresa de Keersmaeker lance à chacun le défi de danser la célèbre "scène des chaises" tirée de sa pièce Rosas danst Rosas, d’en faire un film, et de le poster sur YouTube. (Culture Maison)

Chevènement, républicain ombrageux. Depuis un demi-siècle, il a été l’une des voix et des personnalités les plus singulières de la vie politique française. Allié exigeant de François Mitterrand, Jean-Pierre Chevènement a largement participé à la reconstruction du Parti socialiste et à l’aventure de l’union de la gauche dans les années 1970. Entretiens. (A voix nue, 5 x 30 min)

Voir Pompéi, et revivre. Pourquoi se balader dans les ruines de Pompéi en pleine "répétition générale de l’effondrement" ? Selon Mathilde Serrell, cette expérience virtuelle ne constitue pas seulement une "activité culturelle de confinement" supplémentaire, mais bien une virée salvatrice. (La Théorie)

Confinement vôtre

Tout au long de la période "à la maison" qui s'installe, qu'elle dure deux semaines ou plus, Confinement vôtre vous invite chaque jour chez une personnalité. Comédien, politique, dessinatrice de presse, autrice, humoriste, sportif, chef cuisinier... une dizaine de personnalités se confient sur la situation historique qui les contraint à domicile. Comment leur monde et le monde qu'elles observent changent.

Confinée en famille, la dessinatrice Coco croque l’absurdité de ce qui est désormais notre quotidien, essayant d’apporter un peu d’humour malgré cette grave crise sanitaire :

Ça peut être marrant l’ennui, ça peut donner des situations cocasses et grotesques. [...] Il faut essayer de mettre un peu de léger dans la gravité. [...] À Charlie Hebdo, on a cette devise de vouloir rire de tout et même de la mort, quand c’est le cas. La mort touche tout le monde, ce n’est pas un sujet tabou. Il faut pouvoir passer outre l’émotion et donner le sourire, [pour tenter de] prendre du recul [et] dédramatiser. Coco

Voilà pour la Session de rattrapage de la semaine. Avant de vous quitter, nous vous proposons de revenir sur l'itinéraire musical de Manu Dibango, monstre sacré. Cinq entretiens pour vous plonger dans la vie de ce "musicien du bal planétaire". A la semaine prochaine !