Box office : "The Closer", un one-man show qui fait polémique...et nouveau succès d'audience pour Netflix

"The Closer", le one man show qui fait polémique

Succès aux Etats-Unis pour The Closer, le one man show de Dave Chappelle sur Netflix, lancé début octobre. Le show suscite polémique sur polémique, en raison notamment de la liberté de ton de Dave Chappelle qui est noir et se moque des noirs, mais aussi des personnes trans, des gays ou des asiatiques. La polémique enfle depuis quelques semaines et le show devient incendiaire – ce qui évidemment sert son succès d’audience. Les fans et les adversaires du comédien s’envoient des insultes à la figure, « white racism », contre « racial humour », « cancel culture » versus « woke », « noirs » contre personnes « trans » et tous ceux qui, je cite le poète, « font du genre ». Ce débat pose la question des stéréotypes dans les one man shows qui sont souvent exagérés dans le but de les ridiculiser – et parfois les renforcent. Le deuxième, voire le troisième degré, n’est pas forcément accessible à tout le monde. Surtout que ce racisme auto-immunisé se fait avec un deal de 60 millions de dollars avec Netflix. Au-delà du succès compliqué de ce spécial The Closer de Dave Chappelle, il est intéressant de noter que Netflix se met de plus en plus à produire ou à acheter des spectacles de « stand up », comme en Vis-à-vis avec les shows époustouflants de Blanche Gardin, également sur Netflix. C’est un moyen d’élargir son audience avec des exclusivités, de toucher un nouveau public et d’être dans l’actualité. On croyait que Netflix c’était de la télévision froide ; maintenant on c’est que c’est aussi du chaud.

Prix Goncourt décerné à Mohamed Mbougar Sarr pour son roman, presque introuvable en librairie depuis !

Il est encore trop tôt pour connaître les ventes du prix Goncourt, attribué mercredi à Mohamed Mbougar Sarr pour son roman La Plus Secrète Mémoire des hommes. À signaler que c’est un petit éditeur indépendant, Philippe Rey, qui est ainsi également couronné après les multi-polémiques qui entouraient l’édition 2021 du Goncourt. Paradoxalement, en allant à un petit éditeur, la récompense pose un problème pour la réédition du livre. Ce matin, nous l'avons cherché dans plusieurs librairies et le livre n’était pas disponible. L’éditeur est débordé, les réimpressions tardent et ce d’autant plus qu’une pénurie de papier gêne tout le secteur de l’édition. Renchérissement du prix du papier, stocks en rupture, l’édition française ne devrait pas faire face à une pénurie mais le prix des livres pourrait augmenter. En tout cas, chapeau bas à Mohamed Mbougar Sarr, pour son Goncourt pour le roman La Plus Secrète Mémoire des hommes. A voir s’il atteint le record du précédent Goncourt, avec plus d’un million d’exemplaires vendus pour L’Anomalie.

Classement GFK des ventes littéraires, catégorie fiction.

Ventes des essais-documents pour jauger la prochaine "figure de proue" de la gauche...

Mauvaise passe pour Anne Hidalgo dont le livre est un échec significatif, il ne figure même pas dans les box offices et se retrouve classé ce dimanche en 56 245 ème position sur Amazon. Ce n’est pas un échec, c’est Waterloo ! Face à elle, engloutie dans le silence et disparue des librairies, le nouveau livre de François Hollande, Affronter, chez Stock fait une bonne rentrée à la dixième place du palmarès des meilleures ventes GFK cette semaine. Anne Hidalgo a dit qu’elle « se foutait des sondages » mais si on en croit le box office, le candidat de la gauche devrait être François Hollande.

Autre mauvaise nouvelle pour Hidalgo, l’Obs, qui lui est pourtant favorable, publie ce week-end une étude BVA selon laquelle 54 % des sympathisants du PS envisagent de voter pour Emmanuel Macron dès le 1er tour, soit plus de la moitié des électeurs du PS. Vous allez vous dire qu'ils sont aussi 41 % des électeurs de Mélenchon et 38 % des écologistes. Sylvain Courage dans l’Obs commente toutefois que ce choix serait celui de la raison, davantage que du cœur, et s’expliquerait par l’émiettement de la gauche et la volonté de faire barrage dès le premier tour à Marine le Pen et surtout Éric Zemmour. A suivre.

Classement GFK des ventes littéraires, catégorie essais et documents.

Joli départ pour le nouveau Marvel "Les Eternels"

Beau départ ce mercredi pour Les Eternels, le nouveau Marvel produit par Disney avec plus de 160.000 entrées sur la journée, selon notre partenaire CBO Box Office. Mourir peut attendre, le nouveau James Bond, confirme ses bonnes performances avec près de 3,5 millions d’entrées en Vis-à-vis – un succès majeur pour Universal – y compris en Chine !

Mario Party Superstar continue de briller, le partenariat stratégique de Microsoft et Sega, et le lancement de Netflix dans le "Game"

Côté jeu vidéo, Mario Party Superstar sur Switch reprend la main et passe devant Fifa 2022.

Classement GFK des ventes jeux vidéo.

Mais l’actualité qui nous a marqué cette semaine, c’est celle de l’alliance entre deux géants du jeu vidéo, j’ai nommé Microsoft et Sega. Après des rumeurs de rachat du second par le premier, cette « alliance stratégique » (d'après Yukio Sugino, PDG de Sega Corporation) permettra au Japonais Sega d’utiliser les serveurs très réputés de son homologue américain pour mettre en place d’ici 2026 un projet déjà évoqué auparavant, le « Super Game » qui vise d’utiliser le cloud gaming pour atteindre un maximum de joueurs à travers le monde.

On note également un nouveau durcissement de la régulation chinoise en matière de collecte et traitement données qui pousse le jeu Fortnite à se retirer du marché.

Pour terminer, Netflix se lance dans le jeu vidéo en capitalisant sur des licences et personnages facilement identifiables. La question est maintenant de savoir quand retrouvera-t-on ces personnages dans des films ou séries à leur effigie.

Musique : "Des gens beaux", une réponse cinglante à la remarque de Fabien Lecœuvre

Cette semaine, focus sur le slameur, poète et chanteur du Blanc Mesnil, en banlieue parisienne : Grand Corps Malade. En avril dernier, le chroniqueur et attaché de presse Fabien Lecœuvre ayant tenu des propos désobligeants envers plusieurs chanteuses et chanteurs, parmi lesquels Hoshi, Grand Corps Malade lui a répondu, en soutient à la chanteuse dans ce single tout en ironie qui vient de sortir : Des Gens beaux. On l’écoute.

Ce box office est issu de l'émission Soft Power du 7 novembre 2021, "À quoi sert encore l'OTAN ?"

