Colère dans la culture, procès des attentats de Paris et Philippe K. Dick : la Session de rattrapage

Si les modalités du déconfinement ont bien pris effet le 15 décembre, les salles de spectacles et de cinéma, dont la réouverture était pourtant envisagée, sont restées fermées. La décision gouvernementale a été ressentie comme un coup de grâce par un secteur déjà fragilisé par la crise. Si certains s'alarment de cette déconfiture, d'autres préfèrent mettre l'accent sur la réinvention des pratiques culturelles qui se dessine. Les musées notamment font assaut de créativité en proposant nombre de visites virtuelles et de contenus interactifs, transformant cette crise en accélérateur de leur transition numérique. Même si le phénomène pousse à s’interroger sur les limites du virtuel en matière d’expérience esthétique. Ailleurs enfin la résistance s'organise sous la forme d'actions symboliques. Comme ces théâtres qui ont décidé de rouvrir leurs portes l’espace de quelques heures pour signifier leur refus de la mise sous cloche de la culture, et réaffirmer son caractère essentiel en ces temps où l’épidémie altère le lien social. Ou ces 4500 professionnels de la culture qui ont déposé un recours devant le Conseil d'Etat pour demander la suspension de la fermeture des établissements culturels, plaidant l’illégitimité d’une telle décision. Mais pour tous, la "non-réouverture" pose la question de savoir comment la culture peut-elle continuer d’exister sans la présence du public. Bonnes écoutes. Céline Leclère

Il y a dix ans, la Révolution de jasmin. Le 17 décembre marque en Tunisie le souvenir du suicide d'un jeune homme de 26 ans, Mohamed Bouazizi, désespéré de ne pouvoir vivre dignement de son travail sous la dictature. Dix ans après cette immolation par le feu qui, en embrasant la Tunisie, marqua le début d'une révolution qui allait essaimer dans le monde arabe, de l'Egypte à la Syrie en passant par le Yémen, que reste-t-il des aspirations revendiquées lors de ces Printemps arabes ? (Les Enjeux internationaux, 11 min)

Les procès des attentats terroristes de janvier 2015. Qualifiée d’historique avant même son ouverture, la première instance du procès des attentats de janvier 2015 a pris fin cette semaine. Un procès où les principaux accusés sont absents peut-il devenir un exemple pour la justice ? Quels sont les enseignements de ce procès hors-norme ? (Le Temps du débat, 39 min)

Covid-19. Si la situation en France s’est nettement améliorée par rapport au mois de novembre, les indicateurs, à peine le confinement relâché, redeviennent préoccupants : le nombre de cas positifs atteint un plateau, au-dessus de 10 000 cas par jour, et le taux de reproduction du virus flirte avec le seuil épidémique. La 3ème vague de l'épidémie annoncée, à quelques jours de Noël, est-elle inéluctable ?(La Méthode scientifique, 58 min)

A propos de police(s). En écho aux débats provoqués par la loi sécurité globale et par les récentes affaires de violences policières, et à l'heure où le gouvernement prépare le Beauvau de la sécurité, quatre émissions pour décentrer le regard et se demander comment ailleurs dans le monde, des Etats-Unis au Nigeria en passant par l'Allemagne et le Maghreb, sont appréhendées les relations police/population et les questions de sécurité intérieure. (Cultures Monde, 4 x 58 min)

Une histoire du cadeau de Noël. Le geste d'offrir des cadeaux ou des jouets aux enfants révèle la place qu’une société leur accorde. Depuis les calendes romaines jusqu'à l’Amérique du XXe siècle, de Saint Nicolas à la Befana, notre fête de Noël contemporaine est issue de traditions religieuses et folkloriques très anciennes. (Le Cours de l'Histoire, 51 min)

Fragments du discours amoureux de Roland Barthes. De l'attente transie d'un appel téléphonique à la trompeuse évidence des mots "Je t'aime," Barthes a été le premier écrivain à disséquer et à sublimer le quotidien du sujet amoureux, jusque dans ses moindres platitudes. Retour sur une œuvre emblématique de notre modernité, dont cent mille exemplaires se vendent l'année de sa sortie, en 1977. (Les Chemins de la philosophie, 4 x 58 min).

Et la palme du bizarre revient à... L'ornithorynque. Unique en son genre, le mammifère pourvu d'un bec et de palmes de canard et qui pond des œufs ne cesse d'intriguer les scientifiques. Au point que certains ont vu voir en lui le fameux "chaînon manquant" de l'évolution.(La Méthode scientifique, 58 min)

L'œuvre fascinante de Philippe K. Dick, Quatre émissions pour découvrir un maitre de la science-fiction. Mieux qu'aucun autre, l'Américain Philip K. Dick a su hisser un genre soi-disant destiné aux adolescents boutonneux à la hauteur de la grande littérature. Et saisir notre présent par le biais de ses visions angoissées du chaos engendré par les "miracles" de la technologie. (La Compagnie des œuvres, 4 x 58 min)

La correspondance d'Alfred Dreyfus à sa femme. Le samedi 15 octobre 1894, le capitaine Alfred Dreyfus, officier d'artillerie, est arrêté pour crime de haute trahison, incarcéré à Paris avant d'être déporté en Guyane. Commence alors pour celui qui n'aura de cesse de clamer son innocence, une correspondance avec sa femme Lucie, moyen d'une résistance à l'anéantissement, principe de survie à l'enfermement, lien ultime et décisif avec l'être aimé et la civilisation. Une correspondance exceptionnelle qui durera cinq ans. (Fictions/Le feuilleton, 5 x 20 min)

La passion du cinéma de Jean-Paul Rappeneau Des dialogues toujours ciselés, une écriture qui lorgne vers la screwball comedy, le tout mené sur un tempo allegro : telle serait la marque de fabrique Rappeneau. De La vie de château (1966) au Hussard sur le toit (1995) en passant par Cyrano de Bergerac (1990), le cinéaste connu pour la finesse de ses scénarios revient sur ses maîtres en cinéma, son parcours et livre un autoportrait plein d'humour. (A voix nue, 5 x 30 min)

Cette semaine, la citation est de Sylvain Venayre, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Grenoble-Alpes, qui nous invite à faire l'expérience du "détourisme" :

La redécouverte du proche à laquelle nous assistons depuis le début de la pandémie rejoint un mouvement que l’on appelle le détourisme qui consiste à essayer d’imaginer des pratiques ludiques de l’espace. Le détourisme, c’est la passion du détour, un terme en général associé à l’imaginaire de l’aventure et donc aux confins du monde, mais dont il s’agit d’appliquer les vertus de curiosité, de rencontre, de découverte, d’imprévu à l'espace qu’on connaît le mieux, celui de notre lieu de vie. C’est un peu l’idée contenue dans la célèbre formule "l’aventure est au coin de la rue", qui date du moment où on commence à critiquer cet imaginaire des confins, et selon laquelle l’aventure est dans l’individu qui la vit plus que dans le monde qui l’entoure. Et qu’il est possible, sans avaler les kilomètres, de vivre des émotions, de ressentir des sensations qui sont celles-là même de la grande littérature d’aventures telle qu’elle s’est constituée depuis la fin du XIXe siècle.

Cette session s'arrête ici. Avant de la refermer complètement, et pour prendre un peu de hauteur et respirer l'air de la forêt avant la semaine qui s'annonce, grimpons au sommet d'un arbre pour quelques heures de lecture confortablement installé(e) dans une cabane, refuge idéal pour faire l'expérience d'une solitude choisie et retrouver le goût de l'enfance. A la semaine prochaine !