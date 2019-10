Colères sociales, Michelle Perrot, champignons et atlas historique : la Session de rattrapage

Abonnez-vous à la Session de rattrapage pour la recevoir par mail chaque semaine

De Beyrouth à Santiago, de la Catalogne à Hong Kong, une colère spontanée gronde et s'étend à l'échelle internationale. Déclenchée par l'augmentation du prix du ticket de métro au Chili, c'est la mise en place d'une taxe sur WhatsApp, pour renflouer les caisses de l'État, qui a soulevé le peuple libanais ; tandis qu'à Hong Kong on dénonce un pouvoir autoritaire en aspirant à la démocratie, à Barcelone, ce sont les indépendantistes catalans qui mettent le feu. Et si chaque cas semble particulier, d'aucuns y voient une dynamique commune : la monopolisation des échelons supérieurs par une élite qui s’auto-reproduit. L'économiste Bruno Amable ne dit rien d'autre dans "Entendez-vous l'éco ?" : "Lorsque le nombre ne possède pas suffisamment d'argent et que l'argent est suffisamment concentré, il est clair que cette contradiction entre les deux logiques éclate et conduit à un divorce croissant entre démocratie et capitalisme." Bonnes écoutes, Hélène Combis

Planète : plus le choix. "Il nous aurait fallu une Greta Thunberg un peu plus tôt ! Je la remercie. [...] La seule chose qu'elle demande, c'est d'écouter les scientifiques, et je crois que c'est salutaire." Le climatologue et glaciologue Jean Jouzel déplore les résistances opposées aux décisions qu’il faudrait prendre dès maintenant pour pallier les dégradations climatiques. (Matières à penser, 43 min)

Libye, de l'intervention au désengagement. L'énième bataille libyenne, où les vieux missiles datant du régime de Kadhafi côtoient les drones émiratis et turcs, illustre une nouvelle fois le non-respect par un grand nombre d’Etats de l’embargo sur les armes imposé au pays. (Cultures monde, 58 min)

Capital-isthme. Alors que l’exploitation de la planète atteint ses limites et qu’émergent des modèles de crise, le capitalisme se heurterait-il à la loi de la nature ? La crise environnementale va-t-elle donner le coup de grâce au capitalisme ? (Entendez-vous l'éco ? 58 min)

Pignon sur champ. Le champignon est souvent associé à des paysages crépusculaires de fin du monde : qui n’a pas en tête les champignons nucléaires de Nagasaki et d’Hiroshima ? Il faudra attendre la toute fin du XXe siècle pour que sa symbolique change : dépollueur des sols, allié face à la catastrophe écologique, le champignon devient héros ou sauveur. (LSD, La Série documentaire, 54 min)

Giono : midi et minuit. "Giono, c'est quelqu'un qui dévore la vie parce qu'il est poursuivi par la mort". Derrière l’image d’Épinal de l’écrivain provençal, Jean Giono est un poète nerveux et tourmenté, touché par la guerre et baignant dans la noirceur, en quête de paix et de lumière. (La Grande table culture, 27 min)

Joconde, la surdose ? S’il est un tableau qui a été étudié, épluché, décortiqué, analysé, sur-analysé par les historiens de l’art, les amateurs, les critiques, les écrivains, c’est La Joconde, peint vers 1503-1519... Que peut-on encore dire sur cette œuvre saturée de discours, à l'heure où une exposition consacrée à Léonard de Vinci a ouvert ses portes au Louvre, à Paris ? (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

Un metteur en scène dramaturge : Simon Abkarian. Son spectacle Électre des bas-fonds est l’occasion pour l’auteur d’évoquer son rapport à la danse, et sa volonté d'en finir avec le patriarcat afin de redéployer la parole. (Par les temps qui courent, 58 min)

Un iceberg littéraire : Tolkien. L'œuvre de Tolkien a-t-elle été engloutie par ses adaptations au cinéma ? L'exposition "Tolkien, voyage en terre du milieu" promet en tout cas, de découvrir à la source tout l'univers de l'auteur. (La Théorie, 4 min)

Un conte pour changer de perspective : Histoire d'une baleine blanche. Dans le roman d'Herman Melville, Moby Dick est un cachalot redoutable, capable d'une violence hyperbolique et dévastatrice. L'écrivain chilien Luis Sepúlveda inverse radicalement le point de vue, en donnant la parole à la baleine blanche dans son dernier conte. (La Grande table culture, 27 min)

Cette semaine, la citation est de l'historienne Michelle Perrot, reçue par "Le Cours de l'histoire" pour parler de son livre Le Chemin des femmes :

C'est difficile l'écriture de l'histoire, parce qu'on a à la fois envie d'écrire, de se laisser aller, mais on a les sources : on doit transmettre. Ça la rend fragile et un peu triste, cette écriture de l'histoire. Il nous faut des gens comme Georges Duby, qu'on vient de publier en Pléiade, qui est un écrivain magnifique mais en même temps un médiéviste, et qui a peut-être la chance de savoir moins de choses que nous, les gens de l'époque contemporaine, qui avons tant de choses à dire, car nous avons tellement de sources ! (...) Quand Duby parle des femmes du Moyen Âge, il dit : "Je n'ai connu que des ombres fugitives", du coup il peut imaginer, raconter, ce que l'historien ou historienne contemporaine peut moins faire.

Les week-ends se succèdent, le monde change... et comme "écrire l'histoire, c'est donner à voir", profitez-de celui-là (de week-end) pour prendre connaissance de 5 cartes issues d'un "Atlas historique mondial" qui vient de paraître. Aucune projection cartographique n’est totalement satisfaisante, ni totalement neutre : pour rendre compte de cette complexité, le géo-historien Christian Grataloup, qui signe cet ouvrage avec son équipe, a donc employé une méthodologie consistant à "multiplier les types de cartes pour avoir l’ouverture la plus grande possible". Bon voyage sur le planisphère, et à la semaine prochaine !