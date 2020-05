Alors que la crise économique menace tous les secteurs, le président de la République a appelé la culture à se "réinventer".

La période confinement a déjà engendré de nouvelles pratiques avec la mise à disposition gratuites sur Internet de nombreuses productions et prestations culturelles, notamment recensées sur #Culturecheznous : la plateforme créée à cette occasion par le ministère de la Culture. Or cette offre culturelle accessible sans frais accentue aujourd’hui les questions qui entourent la survie économique de la création, des artistes et de tous les métiers du secteur culturel. Comment repenser la présence du public, comment assurer la survie des artistes ? Comment se projeter dans la création quand règne une telle incertitude ?

Comment la culture peut-elle se réinventer ? C’est la question du Temps du débat avec Franck Riester, ministre de la Culture, mais également Denis Gravouil, secrétaire général de la CGT-spectacle et Nicolas Dubourg, président du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac). Le mardi 12 mai dans Le Temps du débat d'Emmanuel Laurentin de 18h10 à 19h sur France Culture et franceculture.fr.

