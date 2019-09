Complotisme, Thomas Piketty, Nietzsche et Charles Bukowski : la Session de rattrapage

Abonnez-vous à la Session de rattrapage pour la recevoir par mail chaque semaine

09/11 oblige, les commémorations de l'attentat des Twin Towers ont été au cœur de l'actualité tout au long de la semaine. Et avec les commémorations ont émergé, une fois encore, les innombrables théories du complot. Cet acte de terrorisme a beau être l'un des plus documentés de l'histoire, une partie du public continue de douter de la version officielle. A en croire nombre d'ouvrages parus au lendemain des attentats, c'est le gouvernement américain, rien de moins, qui serait aux commandes de la tragédie. La vague complotiste, reprise par l'extrême droite, prend d'assaut les médias avant de se propager sur YouTube. Les rumeurs, les théories du complot, ne tardent pas à devenir un instrument électoral de conquête du pouvoir. France Culture revient sur ces enjeux avec un nouveau podcast, Mécaniques du complotisme, destiné à s'interroger sur les théories complotistes en tant que phénomènes culturels, des vaccins aux premiers pas de l'homme sur la lune, en passant par le grand remplacement ou les chemtrails. Enfin, retrouvez aussi sur notre site l'article consacré à Julien Green, à l'occasion de la parution du journal "intégral" de l'écrivain catholique et homosexuel, qui lève le voile sur des pans entiers de la vie littéraire française des années 1920 à 1940. Bonnes écoutes. Pierre Ropert

COMPRENDRE

Le Nouveau Capital. Après Le Capital au XXIe siècle, bestseller mondial vendu à plusieurs millions d’exemplaires, l'économiste Thomas Piketty revient avec Capital et Idéologies (Seuil) dans lequel il entend démontrer, que de tous temps et en tout lieu, des récits ont permis aux élites de justifier les inégalités. (La Grande table idées, 33 min)

Urgence(s). Depuis plus de six mois, les hôpitaux publics sont touchés par un mouvement inédit dans les services d’urgence. Ni les 70 millions d’euros débloqués cet été, ni les 750 millions sur trois ans promis par la ministre de la santé Agnès Buzyn n’ont mis fin à la "surchauffe" des urgences hospitalières. (Le Temps du débat, 38 min)

L'Imame était une femme. Deux femmes imames ont guidé la prière musulmane. Un fait inédit en France d’autant que l’assemblée était totalement mixte, la cérémonie majoritairement célébrée en français, et le port du voile non-obligatoire. Dans le Coran, aucun verset n'interdit à une femme de conduire la prière. Le renouveau de l’Islam passera-t-il par les femmes ? (L'Invité des matins, 42 min)

Lexique LGBT +. Ils, elles (ou ielles) sont jeunes, trans, bisexuels, non-binaires, genderqueers, panromatiques, lesbiennes, asexuels. Ielles racontent les termes qu'ielles utilisent pour se définir, les bienfaits d'un mot, le plaisir de pouvoir reconnaître ses pairs, le soulagement de pouvoir affirmer une identité. (Les Pieds sur Terre, 28 min)

APPRENDRE

"Dieu est mort". En 1882, Nietzsche, radical, affirme : "Dieu est mort". On l'a accusé de vouloir briller à l’aide de formules rhétoriques sans substance, pourtant, celle-ci est révolutionnaire. Que signifie vraiment cet aphorisme paradoxal ? Que remet-il en cause ? Pourquoi choisir l’image de Dieu ? (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

Immuable et bousculé. "Le Parlement anglais peut tout faire, sauf changer un homme en femme". On doit cette formule fameuse à un juriste suisse et calviniste de la fin du XVIIIe siècle, Jean-Louis de Lolme, et elle a nourri, d’âge en âge, la culture des étudiants en droit constitutionnel. A l'aune du Brexit, l’envie surgit de considérer l’histoire pluriséculaire du Parlement britannique sur la longue durée, afin de mieux comprendre comment on a pu en arriver là. (Concordance des temps, 58 min)

Pénurie de sable. De l’eau, du sable et du ciment, tels sont les ingrédients pour faire le béton et le parpaing. L'urbanisation galopante combinée à une raréfaction de la ressource dans des lieux facilement accessibles engendrent un marché du sable particulièrement sous pression. (Entendez-vous l'éco, 58 min)

(RE)DÉCOUVRIR

L'ivre de vers. "Il y a des faux poètes dans toutes les écoles, des gens qui ne sont simplement pas à leur place (des imposteurs ? Tout simplement ?). Mais ils finissent toujours par disparaître car les forces de la vie les écrasent sous autre chose", disait Charles Bukowski. Le poète prolifique publia pas moins d'une quinzaine de recueils, noircit des milliers de pages et ne passa pas un jour sans écrire un poème. (La Compagnie des poètes, 58 min)

Ceux qui creusent. Avec son souci extrême du réalisme, ses très gros plans sur les regards appuyés par la musique, Sergio Leone, épicurien de l’image, a inventé une nouvelle grammaire cinématographique et dépoussiéré un genre à bout de souffle, le western. (Une Vie, une oeuvre, 58 min)

Tout feu, toutes flammes. "Plus on est intime, plus on est politique." Cinq ans après Bande de filles, la réalisatrice Céline Sciamma revient sur les écrans avec Portrait de la jeune fille en feu, récompensé du prix du scénario lors du festival de Cannes 2019. (Par les Temps qui courent, 59 min)

LA CITATION

Cette semaine, la citation est de l'historien Gérard Noiriel, qui dénonce les "faux historiens" qui, selon lui, alimentent les polémiques réactionnaires (L'Invité des Matins) :

Eric Zemmour, c’est quelqu’un qui comme Drumont a un talent rhétorique pour faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Avec une vision décliniste. [...] Moi je montre que la recherche c'est se tenir à distance des jugements de valeur. On peut être citoyen, avoir une opinion, mais quand on fait de la recherche on doit se tenir à distance.

La Session de rattrapage est terminée pour cette semaine. Et nous nous quittons en mettant à mal un mythe, celui de la parisienne. De l'élégance de l'aristocrate à l'allure provocante de la grisette, elle a longtemps été fantasmée par les hommes et les étrangers, avant d'apparaître, finalement, comme une chimère autant qu'un produit marketing. Très bon week end et à la semaine prochaine !