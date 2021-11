COP26, Mohamed Mbougar Sarr, croyants et Pétain : la Session de rattrapage

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage chaque semaine par mail.

Bonjour à toutes et à tous,

Cette semaine vous ne serez pas passé à côté de l'ouverture de la COP26 à Glasgow. Depuis le 31 octobre dernier, pas moins de 190 dirigeants mondiaux se réunissent pour discuter des mesures à venir pour notre planète, le sommet s'achèvera le 12 novembre par un accord décidé à l'issue de ces onze jours de négociations. Mais alors que les discussions pour penser les solutions du monde de demain sont en cours, le chemin vers une transition climatique engagée est encore long. Si les préoccupations écologiques se font de plus en plus pressantes, l'influence du climat sur les hommes est questionnée depuis des siècles par les historiens, philosophes et penseurs de notre temps, de quoi reconstituer une réelle chronologie de la pensée environnementale ! Bonnes écoutes, rendez-vous sur les ondes, bilan carbone zéro garanti ! 🎧 Zohra Vignais

COMPRENDRE

• Crédits : ©ANGELOS TZORTZINIS / AFP - AFP

Peur de l'avenir : comme l'exprimer ? La peur et la colère des citoyens et gouvernants face à l'urgence climatique est légitime et nécessaire. Alors que la COP26 vient de s’ouvrir, certains chercheurs revendiquent l'expression de nos sentiments face au désastre qui nous menace. (Le Temps du débat, 38 min)

Au nom d'Isabela et de toutes les autres. Isabela, c'est cette jeune femme polonaise décédée suite à la loi anti IVG mise en place par le gouvernement de son pays il y a un an. Si cette loi avait déjà suscité de vives réactions en Pologne, cette histoire tragique - elle est la première à mourir des conséquences de cette loi anti-avortement - a ravivé les questions sur le sujet. (La Revue de presse internationale, 6 min)

Passeport sous X. Selon Human rights campaign, c'est une mesure historique qui a été prise aux États-Unis la semaine dernière : les autorités fédérales ont délivré le premier passeport avec un genre "X" à Dana Zzyym, citoyen·ne américain et ancien·ne membre de l'armée, activiste intersexe du Colorado. Le "X" figurera comme troisième option possible aux côtés du "masculin" et du "féminin" pour signifier son genre sur les pièces d'identité américaine, et ce dès 2022. (La Transition, 6 min)

APPRENDRE

• Crédits : © Heritage Images / Contributeur - Getty

Du général au traître. Du mythe du sauveur à l’acteur de la "solution finale", Philippe Pétain fut tour à tour général, maréchal, et traître. Retour sur l’histoire de la collaboration et de son ombre portée, qui resurgit, parfois, dans le discours politique… un passé qui décidément ne passe pas. (Le Cours de l'histoire, 3 x 51 min)

Qu'est-ce que "croire" ? Dans une société laïque et sécularisée, qu’en est-il des dieux ? Peut-on véritablement comprendre comment les autres croient, ce qu’ils croient ? Que partage-t-on de sa foi religieuse, que tait-on ? "La Série Documentaire" récolte les paroles croisées de croyants issus de différentes familles spirituelles et religieuses. (LSD, la série documentaire, 4 x 58 min)

Quels lieux pour quelles luttes ? Occuper un territoire pour revendiquer le droit de le préserver et de l'habiter. Investir une place sur un temps long, la nuit, pour protester contre des lois et s'organiser. Plus récemment, se rassembler chaque samedi sur un rond-point. Le territoire est-il l'enjeu et le support des luttes récentes ? (Géographie à la carte, 58 min).

(RE)DÉCOUVRIR

• Crédits : ©Stephane de Sakutin / Joël Saget - AFP - AFP

La fin du suspense. Alors que le Prix Goncourt révélait son lauréat 2021 mercredi 3 novembre, Guillaume Erner recevait la veille les quatre finalistes pour parler de leurs œuvres sélectionnées : Sorj Chalandon pour Enfant de salaud, Louis-Philippe Dalembert pour Milwaukee Blues, Mohamed Mbougar Sarr avec La plus secrète mémoire des hommes et Christine Angot pour son Voyage dans l’Est. (L'Invité(e) des Matins, 47 min)

La tête à l'envers. Renversantes, les œuvres de Georg Baselitz le sont ! Jusqu'au 7 mars prochain le Centre Pompidou à Paris consacre une rétrospective à l'artiste : auditeurs et spectateurs, inversez le regard et faites preuve de souplesse ! (Ouh là l'Art ! 1 min)

Portrait de jeunesse. "Le cinéma pour communiquer avec le monde", telle est l'ambition de Jacques Audiard. À l'occasion de la sortie de son film Les Olympiades, le réalisateur et scénariste revient sur l'écriture de ce film en noir et blanc, et sur son travail de réalisation. (Affaires Culturelles, 54 min)

LA CITATION DE LA SEMAINE

• Crédits : ©BERTRAND GUAY - AFP - AFP

La citation nous vient cette semaine de Mohamed Mbougar Sarr qui a obtenu ce mercredi 3 novembre 2021 le Prix Goncourt pour son livre La plus secrète mémoire des hommes. À 31 ans, il est l'un des plus jeunes Goncourt de l'histoire récompensé pour ce quatrième roman coédité par Philippe Rey et Jimsaan dans lequel il mêle l'évocation du malien Yambo Ouologuem à une réflexion sur la littérature. Il était l'invité de La Grande Table culture le 23 septembre dernier.

J'ai été littéralement hanté et possédé par Roberto Bolaño de façon très étrange, et lorsqu'on est hanté par un livre ou par un écrivain, il vient toujours un moment où la hantise change de direction. Et c'est nous, finalement, qui devenons les fantômes et qui hantons les livres, qui errons dans leurs couloirs et leurs labyrinthes en cherchant quelque chose.

La session est terminée et pour clôturer cette riche semaine culturelle on vous laisse en images à la découverte de l'œuvre de Khalil Gibran, auteur du Prophète, livre d’apprentissage et de sagesse à la croisée de l’islam et de la chrétienté. Vendu par millions d'exemplaire depuis un siècle, cette œuvre majeure révèle le génie spirituel de son auteur, laissez-vous guider... Très bon week-end, on se retrouve samedi prochain.