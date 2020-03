Coronavirus : France Culture se mobilise pour Informer, Eduquer et Divertir

A l’heure du Coronavirus et du confinement, France Culture s’organise pour remplir toutes ses missions de service public : informer, éduquer et divertir. Elle propose de nouveaux formats numériques d'ores et déjà mis en œuvre et de nombreuses nouveautés à venir.

LES NOUVEAUX FORMATS NUMERIQUES

La chaine des savoirs, des idées et de la création, déploie sur le numérique de nombreux podcasts, émissions et nouvelles chroniques.

INFORMER

=> Radiographies du coronavirus Une nouvelle chronique quotidienne de Nicolas Martin, producteur de la Méthode Scientifique afin de proposer un point quotidien sur l'avancée de la recherche sur le Coronavirus. Sur franceculture.fr et dans le bouquet de podcast du même nom. Le podcast accueille chaque jour des chroniques audio liées à la crise en cours (sciences, transition, philosophie …)

À venir : La Revue de presse des idées quotidiennes sous forme d’articles par Emmanuel Laurentin et l’équipe du Temps du débat - dès lundi 23 mars

EDUQUER

• Crédits : al - Radio France

=> Nation apprenante Réviser grâce aux programmes scolaires labellisés par le ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse.

France Culture, la chaine des savoirs, des idées et de la création, accompagne écoliers, collégiens, lycéens et étudiants avec de nombreuses émissions, podcasts et archives, organisés en sélections thématiques, pour les aider à réviser ou apprendre les grandes notions, les auteurs incontournables, les évènements historiques et les découvertes importantes.

Toutes les disciplines des programmes scolaires sont explorées : la philosophie avec Les chemins de la philosophie pour découvrir le parcours et les travaux de quelques grands penseurs (déjà en ligne : Arendt, Rousseau, Bergson...), l’économie avec Entendez-vous l’éco présentant les portraits d’économistes et de philosophes qui ont marqué l’histoire de la pensée économique (déjà en ligne : Adam Smith, Colbert, Ayn Rand...), la littérature et la vie et l'œuvre de plusieurs grands auteurs Français avec La compagnie des œuvres (déjà en ligne : Jean de la Fontaine, Charles Baudelaire, Jean Racine, Nathalie Sarraute...), l’histoire avec La Fabrique de l’histoire et le Cours de l’histoire avec les grandes périodes de l’Antiquité à nos jours, ou encore la science avec La Méthode scientifique. Ce catalogue de contenus éducatifs sur franceculture.fr et l'appli RF “Révisez avec la radio”.

À venir : Alimentation en continu, diffusion de bouquets en cours sur l’application Radio France.

SE DIVERTIR

.......Grâce à la culture

=> Confinement vôtre Un podcast créé par la rédaction de France Culture

Philosophe, psychanalyste, artiste, chef cuisinier, sportif, une dizaine de personnalités se confient sur la situation historique qui les contraint à domicile. Comment leur monde et le monde qu'elles observent changent. Ils ou elles restent à la maison et renforcent leurs réflexions ou développent leur création face à des obligations sans précédent. Comment vivre un tel enfermement, qu'en penser, pour quelles transformations et dans quel espoir pour l'après ? Regards croisés de confinés pas comme les autres.

Les artistes à écouter à ce jour : Johanna Tordjman, Lou Doillon, Jean-Charles de Castelbajac

=> Culture Maison Une page de recommandation quotidienne par Arnaud Laporte avec son équipe de La Dispute et les producteurs de France Culture

Culture Maison sélectionne un choix culturel – dans n’importe quel art – dont le public peut profiter en ligne. Une recommandation désintéressée, juste pour le plaisir du partage.

À venir : Culture Maison, la newsletter. Un envoi par mail chaque jour avec la suggestion de « Culture Maison » : une fiction, un documentaire « divertissant/famille » et un poème en pied - dès lundi 23 mars

....... et Grâce aux fictions

• Crédits : al - Radio France

France Culture vous offre une palette de fictions jeunesse classées par âge avec notamment un podcast spécial "Les Aventures de Tintin" avec "Les Cigares du pharaon", "Le Lotus bleu", "Les 7 boules de cristal" et le "Temple du soleil". Toutes les aventures de Tintin avec La Comédie-Française et Moulinsart à écouter sur franceculture.fr et l’application Radio France.

Mais aussi de nombreuses fictions jeunesse comme Astérix et La Zizanie ... et des polars, de la science-fiction... toute l'offre sur franceculture.fr. À venir une sélection de dizaine de fictions jeunesse.

À venir : Les poèmes de la Comédie-Française. Enregistrements en vidéo de poèmes par des comédiens du Français. (création)