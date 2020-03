Coronavirus, libertés, crème aux champignons et Paul Claudel : la Session de rattrapage

Abonnez-vous à la Session de rattrapage pour la recevoir par mail chaque semaine

Il n'a beau mesurer qu'une centaine de nanomètres, le coronavirus est dans tous les esprits, alors que le nombre de cas dans le monde a dépassé les 134 000. Sur France Culture, vous pouvez retrouver chaque jour l'essentiel sur cette pandémie de Covid-19, grâce au podcast "Radiographies du coronavirus". Son ambition ? "Informer au plus juste sans céder aux peurs irrationnelles ni aux fausses nouvelles." Vous pouvez également consulter la page "Les 10 questions que vous vous posez sur le coronavirus", régulièrement mise à jour. A vos masques, et surtout à vos casques. Hélène Combis

COMPRENDRE

Europe de la santé. On sait précisément à quelle date le coronavirus s'est déclaré en Europe : c’était le 24 janvier... Depuis, chaque pays a réagi pour soi : quarantaine pour l’Italie, contrôles "sanitaires" aux frontières pour l’Autriche et la Slovénie, mesures au cas par cas en Allemagne et en France… Que révèle le coronavirus de l'Europe de la santé ? (Les Enjeux internationaux, 11 min)

La croissance contaminée. Tourisme, transport, événementiel… Plusieurs secteurs de l’économie sont très fortement touchés par la pandémie, et les bourses mondiales ont connu des chutes comparables à celles enregistrées en 2008. Analyse de ces failles de l'économie globalisée face à l'épidémie. (L'Invité des matins, 42 min)

Coronavirus : la guerre de l'Italie. Les témoignages se multiplient sur les difficultés du système de santé italien, alors que le nombre de patients atteints par le coronavirus a explosé et que les soignants se retrouvent à devoir prendre des décisions terribles : "Le choix moral de savoir qui soigner et qui laisser mourir, s'apparente à ceux que l'on doit prendre en médecine en temps de guerre." (Revue de presse internationale, 5 min)

Arbitre de la République. Par son allocution télévisuelle, Emmanuel Macron a appelé jeudi soir à l'unité du pays, livrant presque un discours de guerre par temps de paix. Le champ lexical de celui qui tentait de se couler dans le personnage de "père de la Nation" visait à dépasser les oppositions. Analyse. (Le Billet politique, 3 min)

APPRENDRE

Peur virale. "La peur est un très bon produit sur le marché dérégulé de l'information" : à propos des théories du complot autour du coronavirus, le sociologue Gérald Bronner, spécialiste des croyances collectives et de la cognition humaine, déplore une "épidémie de crédulité". (La Grande table idées, 32 min)

Pandémie et liberté. A l’heure du renforcement d’une politique d’urgence sanitaire, les mesures contraignantes prises par les autorités publiques interrogent la capacité de ces dernières à arbitrer entre liberté et sécurité. Comment assurer les libertés fondamentales tout en protégeant la sécurité des populations ? (Le Temps du débat, 39 min)

Contenir une pandémie ? Comment passe-t-on d'une épidémie à une pandémie et, historiquement, qu’avait-on mis en place pour d’autres virus comme le SRAS, le VIH, Ebola ? Difficile de savoir que faire, lorsque les barrières de confinement tombent les unes après les autres… (La Méthode scientifique, 59 min)

DÉCOUVRIR

Un drôle de pays graphique. L'autrice Anne Simon a créé tout un monde depuis quinze ans : le Marylène. Il est truffé d'une multitude de personnages, de la Reine Aglaé à Boris, l'enfant patate. Elle nous raconte ce continent littéraire et graphique, politique et féministe. (Le Rayon BD, 30 min)

Un musicien "harmonisateur de réel". "Avec ce projet, je voulais faire une sorte de boîte, ou une maison." Christophe Chassol revient avec son nouveau projet Ludi, pour lequel il s'est librement inspiré du Jeu des perles de verre d’Hermann Hesse, livre utopique où se télescopent musique, mathématiques, esthétique et spiritualité. (Par les temps qui courent, 58 min)

Pour une soupe sans sachet. A l'heure où la psychose pousse certains à entasser dans leur caddie tout un tas d'aliments déshydratés, pourquoi ne pas cuisiner un peu ? Nous vous proposons ici une recette de crème de champignons et sa sauce verte ! (Les Mitonnages de Jacky, 3 min)

LA CITATION

Cette semaine, la citation est du professeur Olivier Schwartz directeur scientifique de l'Institut Pasteur, à la tête de l’unité virus et immunité. Il intervenait dans "Les Idées claires", à propos de l'hypothèse (fausse) que le coronavirus ait été créé en laboratoire.

La nature a mis des centaines, voire des milliers, voire des millions d’années à créer les virus. Je pense aux rétrovirus endogènes par exemple, qui ont même certainement été une forme rudimentaire de vie avant l’apparition des mammifères. En laboratoire on peut faire des essais, mais on ne fera jamais aussi bien que la nature au cours de ces milliers, voire millions d’années.

Enfin, en ces temps de confinement, alors que les murs commencent peut-être à oppresser chacun, comment clôturer cette Session sans vous laisser une fiction radiophonique à vous mettre dans les oreilles ? Embarquez donc pour la côte Est des États-Unis grâce à Paul Claudel et sa pièce L’Échange : le drame se déroule dans une propriété où vivent un riche homme d'affaires américain et une actrice. Un jeune couple désargenté, Louis Laine, métis d'Indien, et Marthe, son épouse, y font office de gardiens… A la semaine prochaine !