Coronavirus, Nation apprenante et Confinement vôtre : la Session de rattrapage

Bonjour à toutes et à tous,

c'est la fin d'une semaine hors norme pour vous, abonnés de cette "Session de rattrapage" auxquels nous aimons tant écrire chaque samedi pour vous donner des nouvelles... Et aujourd'hui tout spécialement. La pandémie de Covid-19 qui s'abat sur la France, et le confinement décidé par le gouvernement, ont aussi bouleversé la grille de France Culture, qui affirme plus que jamais sa mission de radio culturelle de service public. Avec l'ambition d'"informer, divertir, connaître, penser", comme l'explique la directrice de France Culture Sandrine Treiner. C'est une riche programmation d'émissions de connaissances et de culture, de fictions, de documentaires... que vous avez commencé à découvrir cette semaine, et qui va se déployer dans les semaines à venir. L'offre numérique que nous vous avons proposée cette semaine est, elle aussi, hors norme : chroniques en podcast, enquêtes et entretiens à lire, vidéos, collections d'émissions de savoirs pour réviser, sous le label "Nation apprenante" en partenariat avec le Ministère de l'Education nationale... Et des fictions, bien sûr - parmi lesquelles des dizaines de trésors pour la jeunesse, d'Astérix à Tintin en passant par Moby Dick. On ne se quitte pas, on reste avec vous et on vous promet déjà dès dimanche soir une grande émission spéciale "culture et éducation" en direct à 18h... Et plein de nouveautés à partir de lundi. Florent Latrive

Faire face au virus

Radiographies du coronavirus. Écoutez un podcast quotidien pour suivre l’actualité de l’épidémie de coronavirus et appréhender les enjeux de cette crise. Parmi cette sélection, Nicolas Martin, producteur de La Méthode scientifique, fait chaque jour un point scientifique, de l'épidémie de fake news aux espoirs de la recherche, en passant par la durée de la survie du Covid-19 sur toutes les surfaces. (Radiographies du coronavirus, 5 min)

SDF, on se confine comment. Comment rester chez soi quand on ne possède pas de lieu de vie. Face à l'épidémie du Covid-19, sans lieu où s'abriter, les sans-domiciles fixes sont plus que jamais vulnérables. Sarah Frikh, maraudeuse, et Bachir, intervenant social, se battent pour aider le plus possible les personnes à la rue et les confiner comme le reste de la population. Les SDF, eux, racontent. (Les Pieds sur Terre, 28 min)

"Tip tip tiiiip tip tip tiiiip tip tip tiiiip". Avec le confinement, les grandes villes deviennent silencieuses. Silencieuses ? Pas tout à fait. Tendez l’oreille… Les oiseaux sont de retour. Ou plutôt : on peut à nouveau les écouter. Hervé Gardette, faute d'être ornithologue, vous décrit les sons captés à son balcon. (La chronique La Transition)

Course au vaccin et concurrence. S'il fallait dessiner sur une carte les principaux pôles de recherche sur le nouveau coronavirus, il y aurait un cercle aux États-Unis, un en Europe et un en Chine. Mais les passerelles entre ces pôles sont encore trop peu nombreuses. (Article)

Le temps du recueillement. Pour le philosophe Nicolas Grimaldi, le retranchement imposé par cette situation révèle que l'on ne vit pas pour soi-même, mais pour notre lien avec les autres. "Comme le disait Pascal : 'Rien n’est si insupportable à l’homme que d’être dans un plein repos'. Précisément parce que la vie, c’est le mouvement, et comme le dit également Pascal, 'le repos entier, c’est la mort'…" (Entretien)

Continuer à apprendre

Pendant toute la durée de la fermeture des écoles, des collèges et des lycées, Radio France se mobilise, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, pour proposer des émissions et des podcasts en lien les programmes scolaires. A retrouver sous le label "Nation apprenante"

Ils et elles ont marqué la philosophie. Arendt, Rousseau, Bergson ou Marc Aurèle... Avec les émissions des "Chemins de la philosophie", découvrez le parcours et les travaux de sept grands penseurs de cette discipline. (Les Chemins de la philosophie)

Les grandes notions de l'économie. Comment a été créée la monnaie ? Comment fonctionnent les banques ? Et que revêt le terme "innovation" ? Comment fonctionne le principe de la concurrence ? Pour enrichir vos connaissances en économie, ou les réviser, nous vous proposons de trouver les réponses à ces questions au fil de plusieurs émissions. (Entendez-vous l'éco)

Remonter l'histoire des sciences. Paléoanthropologie, génétique, cosmologie, thermodynamique... De l'histoire des débuts de l'humanité à la création de la police scientifique, en passant par l'invention du fameux tableau de Mendeleiev : huit émissions pour redécouvrir les sciences et leur invention. (La Méthode scientifique)

Au coin de l'enceinte

Culture Maison. Chaque jour, une productrice ou un producteur de France Culture partage avec vous son goût pour un livre, un disque, un spectacle, une série ou un film à lire, écouter ou voir en ligne. Et pour ce premier épisode, Arnaud Laporte et Lucile Commeaux vous invitent à regarder un opéra depuis votre canapé : Manon, de Massenet, que l'Opéra de Paris vient de mettre en ligne gratuitement, comme plusieurs autres de ses spectacles. (La chronique Culture Maison)

Retour en enfance. C'est le moment de se poser au coin de l'enceinte, faute de feu de cheminée, et de découvrir ou réécouter les histoires, contes ou légendes qui ont fait notre enfance. Une collection adressée aux adultes nostalgiques et aux enfants en quête de belles histoires, de Tintin à Tom Sawyer, en passant par Mowgli, Astérix et Obélix ou encore le Petit Nicolas. (Plus de 20 fictions jeunesse à écouter)

"Le cinéma est une façon d'entretenir un rapport avec le monde". En attendant le retour à une grille classique, France Culture vous propose, chaque jour, de réécouter ses meilleures émissions. Comme par exemple cette masterclasse du réalisateur multi-récompensé Jacques Audiard, où ce dernier raconte la fabrication de ses œuvres, de son rapport aux acteurs à l'écriture d'un film. (Les Masterclasses, 59 min)

Confinement vôtre

Tout au long de la période "à la maison" qui s'installe, qu'elle dure deux semaines ou plus, Confinement vôtre vous invite chaque jour chez une personnalité . Après la peintre Johanna Tordjmann et la chanteuse Lou Doillon, c'est le créateur styliste Jean-Charles de Castelbajac qui ouvrait cette semaine la porte de notre imaginaire :

Je me suis construit sur l’ennui. En pension, pendant des années, de 5 ans à 17 ans, comme je n’aimais pas les activités sportives, j’avais tendance à m’ennuyer. Et sur cet ennui se sont construites des histoires absolument extraordinaires, rocambolesques, et ma vision du monde a changé à partir de l’ennui. [...] Je crois que dans ces moments extrêmement difficiles, extrêmement particuliers de temps suspendu, il y a la notion de transformation : comment vit-on ce moment douloureux, ce moment de contrainte, ce moment de soumission à une autre règle du temps ? Est-ce que ce n’est pas le moment de recréer un autre imaginaire ?

Cette Session de rattrapage confinée est terminée pour cette semaine. Avant de vous souhaiter un excellent week-end, un petit cadeau en vidéo : les mots épris de liberté de la poétesse Andrée Chedid, qui aurait eu 100 ans ce 20 mars. A la semaine prochaine !