Le cosmos, la Tondue de Chartres, du sexe et Marcel Proust : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email

Bonjour à toutes et à tous,

Au menu de cette nouvelle édition de la Session de rattrapage : des voyages cosmiques, un retour en URSS, berceau inattendu du transhumanisme, un sommet au chevet des océans, une photo célèbre qui dit tout et rien à la fois du destin des femmes tondues à la Libération, et une rencontre avec une réalisatrice qui médite sur les tourments de la passion amoureuse. Pour retrouver tous les programmes de cette sélection dans l'application Radio France, un clic juste en dessous 👇 Bonnes écoutes ! Céline Leclère

Le zoom de la semaine : en route pour le cosmos

S’affranchir de la pesanteur, un rêve à portée de main ? Pour certains, un simple ascenseur suffira bientôt (et l’on découvre que cette idée date du XIXe siècle). Pour d’autres, la perspective s’envisage davantage sous l’angle spirituel (et l’on découvre que les premiers théoriciens de la révolution russe rêvaient déjà de repousser les limites de la présence humaine au-delà de la Terre). Quoi qu’il en soit, pour rêver à des voyages interstellaires, ou éprouver ce sentiment de solidarité profonde entre soi et le cosmos, nul besoin d’attendre les progrès du tourisme spatial. Ni même de savoir si oui ou non, Ariane 6 décollera bien cette année. Il suffit de tendre l’👂🏼

👨‍🚀 Le “cosmisme”, l’autre grand récit russe ? (La Grande Table idées, 33 min)

🚀 Ascenseur spatial : aller plus haut (La Méthode scientifique, 58 min)

🌌 Rêver d'étoiles (La Série documentaire, 4 x 58 min)

C'est dans l'actu

• Crédits : Eric Volto / 500px - Getty

📌 Océans : peut-on explorer sans exploiter ? Le "One Ocean Summit" s'est tenu à Brest cette semaine. La feuille de route de ce sommet international ? Mieux connaître les océans et leur fonctionnement. Il s'agit en effet d'un enjeu crucial aujourd'hui tant leur exploitation intensive constitue une menace de plus en plus tangible. (Le Temps du débat, 37 min)

📌 30 milliards d’euros par an. Tel est le coût de la dépendance en France. En 2030, les plus de 60 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans. Cette projection démographique rend plus cruciale encore la question de la prise en charge du grand âge, et de son financement, alors que celui-ci représente déjà 75 % des dépenses de protection sociale. (L'invité.e des Matins, 41 min)

📌 Siège d'Ottawa : l’Alt-right à la manœuvre ? Depuis le 29 janvier, les camionneurs canadiens, opposés à l’obligation vaccinale imposée pour traverser la frontière avec les États-Unis, tiennent en état de siège la capitale canadienne. Derrière les mots d'ordre aux relents complotistes affichés sur les réseaux sociaux, quelles sont les organisations politiques qui orchestrent cette mobilisation ? (Les Enjeux internationaux, 12 min)

📌 Un mur anti-migrants menace la dernière forêt primaire d'Europe. Située entre la Pologne et le Bélarus, la forêt de Białowieża est un site protégé de plus de 141 000 hectares, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Ses écosystèmes sont menacés par le projet du gouvernement polonais d'ériger un mur de 180 kilomètres de long, en réponse à la crise migratoire. Un drame humain. Et une catastrophe pour la biodiversité. (Et maintenant, 5 min)

Une enquête. Accusée de collaboration, tondue, jugée : qui était Simone T. ?

• Crédits : Robert Capa

Au lendemain de la Libération, près de 20 000 femmes, accusées de collaboration, subirent l'humiliation de se voir tondues en public. La plus célèbre d’entre elles reste sans doute Simone Touseau, tondue sur une place de Chartres le 16 août 1944, et immortalisée par le photographe Robert Capa. Cette photo qui a fait le tour du monde la montre le crâne rasé, son bébé dans les bras, apeurée et moquée par une foule goguenarde. Mais de quoi cette femme de 23 ans était-elle coupable au juste ? L'enquête de Nedjma Bouakra lève le voile sur les secrets qui entourent son histoire. (Enquêtes à la première personne, 6 x 14 min)

Une rencontre : Claire Simon

• Crédits : Pier Marco Tacca/WireImage - Getty

En 1982, Yann Andréa vit une relation tourmentée avec Marguerite Duras depuis deux ans déjà quand il éprouve le besoin de mettre des mots sur cette passion qui l’enchante et le torture. Il demande alors à Michèle Manceaux, une amie journaliste, de l’interviewer pour essayer d’y voir plus clair. A part de l'enregistrement de ces entretiens, Claire Simon a réalisé Vous ne désirez que moi, en salles depuis mercredi, avec Swann Arlaud dans le rôle de Yann Andréa et Emmanuelle Devos dans celui de Michèle Manceaux. La cinéaste évoque la façon dont elle a mis en scène ce matériau de départ, qui lui offrait une réflexion si profonde sur la passion amoureuse.

🔥 Claire Simon : "Ce que le désir est capable d'écrire comme texte, je trouve ça sublime" (Par les temps qui courent, 43 min)

Il est temps...

Vous avez juste 3️⃣ minutes !

🔍 Il y a 60 ans, le massacre de Charonne. Le 8 février 1962, dans le XIe arrondissement de Paris, la répression par la police de la manifestation qui appelait à la fin de la guerre d'Algérie fit 8 victimes et plus de 250 blessés. Pourquoi les historiens ont-ils qualifié cette répression de "massacre d'Etat" ? (Le Pourquoi du comment Histoire, 3 min)

Vous avez 3️⃣0️⃣ minutes…

🍆 Pour déconstruire quelques fantasmes virilistes sur le sexe. Pour un grand nombre d'hommes, le sexe n'est qu'affaire de pénétration, et l’éjaculation une fin en soi. Pas pour tous. Dans ce reportage, deux hommes témoignent de leur cheminement par rapport à une éducation ou à des modèles prégnants de masculinité, et parlent ouvertement de sexualité. (Les Pieds sur terre, 28 min)

Vous avez 1️⃣ heure...

🎶 Disruptif Charles Trenet ? Et si le fou chantant avait opéré une révolution dans le monde de la chanson ? L'interprète de Y'a d'la joie fut le premier à faire de nouveau rimer poésie et chanson française, souvent cantonnée avant lui à un registre comique, grivois ou tragico-réaliste. Avec Trenet, les textes des poètes ont retrouvé leur vocation première : celle d'être chantés. (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

Vous avez 4️⃣ heures... (mais pas le temps de lire La Recherche ?)

📚 Marcel Proust, un écrivain dans l'histoire. Pas seulement confiné dans sa chambre, ni seulement préoccupé du souvenir de sa chère maman, Proust fut aussi un écrivain dans la cité. Entre 1895 et 1899 au moment de l’affaire Dreyfus, c’est un Proust politique, et en 1914, un Proust confronté à la violence de la guerre que l'on discerne dans les pages de La Recherche. (Le Cours de l'histoire, 4 x 51 min)

Avant de se quitter, à défaut de vous offrir un voyage sur la Lune en fusée, une invitation à découvrir la Seine-Saint-Denis grâce au RER B, en écoutant Alice Diop parler de Nous, son film documentaire qui, trente plus tard, emprunte le même trajet que l’écrivain François Maspero et nous fait voyager de Roissy à Saint-Rémy-lès-Chevreuse...

Très bon week-end, à la semaine prochaine !