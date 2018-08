Crise financière, Nicolas Hulot, transidentités et Apollinaire : la Session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

Bonjour à toutes et à tous,

La crise financière a maintenant dix ans. Une décennie après la chute de Lehman Brothers et l'effet domino qui a entraîné les banques dans la tourmente, France Culture se penche sur les rouages de la débâcle financière, des origines de la dérégulation à la crise des subprimes. Si la France s'était remise rapidement de la crise économique, comme le rappelait Nicolas Sarkozy venu se remémorer cette période de son mandat à notre antenne, d'autres pays en subissent toujours le contrecoup. Il est temps d'écrire l'Histoire de cette crise, du rôle joué par les banques à l’héroïsme enjolivé d'une Islande devenue symbole de la résistance face aux abus de la finance. Une décennie plus tard, la crise financière de 2008 est en effet devenue source d'inspiration autant qu'objet de fiction. Elle a généré ses propres récits, ses propres œuvres d'art, dans la droite ligne des crises qui ont précédé et que l'on retrouvait déjà chez Balzac, Zola ou Steinbeck. Mais commémorer la crise, c'est aussi en faire le bilan et dresser le portrait de l'après : peut-on faire confiance aux banques ? Quelles autres crises sont à venir ? Et surtout, 10 ans après, quelles sont les leçons que nous en avons tirées ? Très bonnes écoutes. Pierre Ropert

COMPRENDRE

• Crédits : LUDOVIC MARIN - AFP

Ecologie en sursis. Nicolas Hulot a annoncé sa démission du ministère de la Transition écologique. Il n'est pas le premier à ce poste à faire le constat de son incapacité à peser sur les décisions politiques. "J’ai un peu d’influence, je n’ai pas de pouvoir" a constaté l'ancien ministre. L'écologie a-t-elle, finalement, sa place dans un gouvernement ? Ou ne peut-elle être qu'un contre-pouvoir ? (Du Grain à moudre, 38 min)

Pardon papal. Le pape François s’est rendu le week-end dernier en Irlande pour exprimer sa "honte" et "demander pardon" aux victimes de crimes pédophiles perpétrés par le clergé. Au même moment, un ancien nonce apostolique l’accusait d’avoir couvert les abus sexuels de l’ancien cardinal américain Theodore McCarrick. (L'Invité des matins, 41 min)

La métamorphose de l'Etat islamique. Il y a une semaine le chef de l’Etat Islamique Abu Bakr Al Baghdadi refaisait surface dans un enregistrement audio, le premier depuis onze mois. Le leader du groupe affaibli, loin de renoncer, appelle à une "nouvelle expansion" du jihad. Ce sermon est le signe d'une réorganisation. (Les Enjeux internationaux, 11 min)

Pédale ou crève. "Un livreur a eu un accident et l’estomac perforé. Sauf que l’assurance de l’entreprise ne couvre pas les blessures au tronc. Il n’a même pas reçu de compensation de salaire." Leurs patrons s’appellent Deliveroo, Uber Eats, Foodora, Stuarts ou Glovo et proposent un service attractif : la livraison à domicile de repas préparés dans des restaurants. Ses principaux maillons sont les livreurs à vélo. Ils ne sont pas salariés, mais auto-entrepreneurs. Un statut qui laisse la porte ouverte à toutes les dérives. (Les Pieds sur Terre, 27 min)

APPRENDRE

• Crédits : @Epicentre Film

Les transidentités racontées par les trans. Pour sortir des récits de transitions spectaculaires qui occultent le quotidien de citoyens considérés par l’Etat et la société comme des citoyens de seconde zone, Perrine Kervran est allée demander aux interessé.e.s de nous raconter leurs histoires, de la militance "trans" à leurs revendications, en passant par la façon dont la médecine et la psychiatrie ont mis la main sur les destinées des personnes transgenres. (LSD, La Série Documentaire, 4 x 55 min)

Femme préhistorique. Que connaît-on aujourd’hui du rôle de la femme pendant la Préhistoire ? La philosophe et historienne des sciences Claudine Cohen témoigne de ce que nous apporte aujourd’hui l’ethno-archéologie sur la connaissance que l’on a des peuples chasseurs-cueilleurs. (La Méthode scientifique, 58 min)

Que se passe-t-il dans la tête d’un criminel ? "Il y a un moment donné où, un tueur en série, lorsqu'il est totalement pervers, tire à nouveau plaisir en vous racontant ses crimes ; et là, c'est insupportable." Que se passe-t-il dans la tête d’un criminel ? Tentative d'explication avec Michel Dubec, psychiatre et psychanalyste, qui a côtoyé les pires meurtriers, de Carlos à Guy Georges. (Matières à penser, 43 min)

(RE)DÉCOUVRIR

• Crédits : bgwalker - Getty

Feux de l'amour. "Car ô ma chevelure de feu tu es la torche / Qui m’éclaire en ce monde et, flamme, tu es ma force". En 1914, Apollinaire a 34 ans lorsqu’il rencontre Louise de Coligny-Châtillon. Il lui adresse une première lettre d’amour et s’ensuit alors un trésor d’écriture enflammée et érotique en pleine période troublée de la Première Guerre mondiale. (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

Raoul Peck, politique et cinéma. Il dit de ses films qu'ils ont une "ossature marxienne" et avoir deux maîtres, James Baldwin et Karl Marx. Né en Haïti en 1953, Raoul Peck grandit au Congo belge pour fuir la dictature de Duvalier. Réalisateur de documentaires et de fictions, il a travaillé dix ans sur un documentaire remarquable sorti en France en 2017, I Am Not Your Negro. (A voix nue, 5x29 min)

Nina Bouraoui, retour aux sources. “C'est un livre aussi sur ma mère, astre lumineux, et moi je gravite autour d'elle, première femme qui m'ouvre à la poésie, à la littérature, mais aussi, à la violence.” Nina Bouraoui publie Tous les hommes désirent naturellement savoir, roman où elle revient sur son enfance à Alger, son adolescence à Paris, et se souvient de la découverte de son homosexualité et de sa difficulté à l’assumer. (Les Petits Matins, 56 min)

Blouses blanches à l’écran. “Dès que l'intention est trop visible au cœur d'un film on perd la dimension cinématographique.” Avec son implication et son regard singuliers, Nicolas Philibert explore dans son nouveau film De chaque instant le monde des élèves infirmières. (La Grande Table culture, 28 min)

LA CITATION

Cette semaine, la citation est de la sociologue Eva Illouz, venue parler du bonheur devenu une obsession de notre société, dans La Grande Table Idées :

Le bonheur est présenté non seulement comme une promesse pour surmonter sa souffrance, mais aussi de voir ses expériences comme des opportunités pour se renforcer. (...) [Le culte du bonheur créé] de nouvelles hiérarchies émotionnelles où ceux qui râlent, ceux qui sont en colère, sont "pathologisés", vus comme des gens dont il faudrait se débarrasser. Il y a une privatisation de la souffrance sociale.

C'est la rentrée, de nouveaux programmes sont à découvrir sur notre antenne. Parmi ces derniers, L’Anachronique culturelle, le nouveau podcast natif hebdomadaire de Mathilde Serrell, envoyée spéciale dans le passé pour nous faire revivre en direct les grands chocs esthétiques de l’histoire des arts et de la culture. Pour ce premier épisode, direction la Chapelle Sixtine au XVIe siècle, à la redécouverte d'un scandale pictural. Bon week-end et à la semaine prochaine.