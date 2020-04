PRESSE // Culture et compagnie, une webradio de France Culture pour l'AP-HP

Sur une idée de Michèle Levy-Soussan, responsable de l'unité mobile d’accompagnement et de soins palliatifs de l'hôpital Pitié-Salpêtrière-AP-HP et en collaboration avec l’AP-HP, France Culture vient de créer une webradio à l’attention plus particulière des patients pris en charge à l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris dans le contexte de l’épidémie COVID-19.

Culture et compagnie est constituée de programmes de France Culture particulièrement choisis et assemblés pour accompagner les personnes malades contraintes à un certain isolement et confrontées pour certaines à la solitude.

Un lien par la voix, un lien pour l’imaginaire, une présence à toute heure du jour et de la nuit : France Culture s’engage et propose une multitude de programmes en flux continu – des lectures, des émissions de découverte, de l'évasion, des fictions, des documentaires, de la méditation... pour atténuer la solitude et l’isolement. Culture et compagnie est une web radio programmée sur-mesure pour accompagner tous les patients hospitalisés.

Initiée à l’hôpital Pitié-Salpêtrière AP-HP, Culture et compagnie, la web radio de France Culture pour l’AP-HP est disponible sur franceculture.fr depuis le 6 avril.

Culture et compagnie comprend une sélection de plus d’une trentaine d’heures d’émissions, destinées à être renouvelées chaque semaine : un continuum de voix, de sources de calme, de réconfort, d’inspiration et d’imagination.

Culture et compagnie sera très aisément disponible en accès direct sur le site de France Culture. Les soignants pourront ainsi en proposer l’écoute aux patients via leurs smartphones ou des tablettes mises à disposition dans les services ces dernières semaines grâce à des dons reçus par l’AP-PH.

Pour les patients hospitalisés, la question de l’isolement a vite émergé comme une dimension essentielle de cette crise sanitaire. Les soignants, privés aussi de la présence des familles auprès des patients, deviennent alors passeurs de mots, et il nous fallait inventer de nouvelles formes de liens. Ainsi est née l’idée d’une voix, de voix qui nous parlent, nous racontent des histoires, nous emmènent et nous font rêver. Merci à Sandrine Treiner et à la formidable mobilisation de ses équipes pour la recherche de contenus dédiés aux patients.

Michèle Levy-Soussan, responsable de l'unité mobile d’accompagnement et de soins palliatifs de l'hôpital Pitié-Salpêtrière-AP-HP

Lorsque Michèle Levy-Soussan m’a appelée pour me parler de l’isolement des patients séparés de leurs proches et qu’elle se demandait ce que la radio pourrait faire pour pallier à la solitude, nous avons ensemble inventé ce qui est devenu Culture et compagnie. Grâce à l’AP-HP, nous allons pouvoir étendre cette webradio à tous les services hospitaliers. Merci à Michèle et à l’équipe de France Culture, solidaire et très désireuse de s’engager dans ce projet, d’avoir réussi à définir la programmation de cette webradio en quelques jours.

Sandrine Treiner, Directrice de France Culture

AU PROGRAMME

Méditation avec Christophe André

Patrimoine : Concordance des temps : La cathédrale de Reims, La féminisation des mots

Les scandales au théâtre, Sherlock Holmes, Le chien, L’histoire vraie des fausses nouvelles, Les barbares...

Des portraits : Coluche, Jacques TATI, Aretha Franklin, Sergio Leone, Serge Gainsbourg, Joséphine Baker, Jacques Brel...

Alimentation avec Les bonnes choses : Le cacao, Le goût du bon pain, Le gingembre, Le miel, Les pommes, Le lait, L’amande...

Des Lectures : Notre dame de Paris (fragments) lecture par Charles Berling, L’officier noir, de Joseph Conrad lu par Grégoire Monsaingeon, Yla et La corne de brume, Ray Bradbury lu par Elodie Huber et Hervé Pierre de la Comédie Française, La marquise d’O de Kleist...

Collection « Voix de femmes » - Thérèse mon amour, de Julia Kristeva, lecture par Isabelle Huppert...

De l’histoire en musique avec Juke box : L’invention des vacances ou le vertige de soi, Hérouville, la mélodie du château, Maria Callas, Les Halles 1979-85, 1969 : Abbey road : le chant du cygne des Beatles, Venise au XVIIIème siècle, Rome 1963 : débrayage estival...

Séries musicales : Bêtes de son (animaux et musique), Billie Holliday...

Découverte avec Le génie des lieux : La Grande Motte, Le centre Georges Pompidou, Les Olympiades, L'aéroport d'Orly, La chapelle de Ronchamp, Le centre commercial de Ris-Orangis, La Défense...

De la science avec La Conversation scientifique : Notre cerveau est-il fiable?, Petit voyage dans le cosmos d’Hubert Reeves, L’alpinisme entre sport, art et culture, Que veut dire faire le vide?, Que pouvons-nous dire sur les trous noirs, Pour quoi la lune?, L’aventure est-elle vraiment l’aventure ?...

Des entretiens avec A Voix nue : Christophe André, Pierre Rabhi, Thierry Marx, Arielle Dombasle, Fanny Ardant, Gérard Mordillat, Amelie Nothomb...

Des Fictions : L’amie prodigieuse, de Elena Ferrante...

De l’évasion avec Un été en antarctique

Des Histoires particulière : Le génie de la liberté, Les dessous d’Auguste Claverie, Chemin de voix, La chouette d’or, L’aventure infernale de la première course autour du monde, Les tapissières de la République, histoire de femmes et de fils, La folle aventure du président Deschanel, Le chant du chardonneret...

À propos de l’AP-HP : L’AP-HP est un centre hospitalier universitaire à dimension européenne mondialement reconnu. Ses 39 hôpitaux accueillent chaque année 8,3 millions de patients : en consultation, en urgence, lors d’hospitalisations programmées ou en hospitalisation à domicile. Elle assure un service public de santé pour tous, 24h/24, et c’est pour elle à la fois un devoir et une fierté. L’AP-HP est le premier employeur d’Ile de-France : 100 000 personnes – médecins, chercheurs, paramédicaux, personnels administratifs et ouvriers – y travaillent. http://www.aphp.fr

A propos de France Culture : France Culture est un acteur incontournable de la vie culturelle et un média en mouvement qui diffuse toujours plus largement le pluralisme des idées, la richesse des savoirs et le foisonnement des créations. Journaux d’information, éclairage de l’actualité, magazines de débats, de connaissances, actualités culturelles et du patrimoine, fictions, documentaires : France Culture propose ses programmes dans des formats variés et sur tous les supports. Radio, antennes numériques, revue trimestrielle Papiers, événements en public et co-éditions, autant d’accès aux contenus de France Culture, pour le plus grand nombre en phase avec tous les usages.