Culture Prime décroche l’Argent pour la meilleure stratégie vidéo

Ce mercredi 15 mai, le magazine Stratégies organisait la 3ème édition de son Grand Prix Stratégies de l’Innovation Médias, mettant à l’honneur les médias et leur capacité à innover, se renouveler et se diversifier.

Le jury, composé de professionnels des médias, des régies, d’annonceurs et d’agences, a récompensé Culture Prime, le média social culturel 100% vidéo du service public pour la Meilleure Stratégie vidéo dans la catégorie Meilleure Stratégie de développement éditorial.

Grâce à une offre de contenus originaux produits par chacune des marques du service public audiovisuel français (France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, ARTE, l’INA et TV5MONDE) et partagé, en publications croisées, sur l’ensemble de leurs réseaux, Culture Prime rassemble chaque jour des millions d’internautes.

De grandes institutions culturelles ont également déjà rejoint le groupe des médias publics : le Centre Pompidou, la BnF, l’Opéra de Paris et le Grand Palais. Ils contribuent à nourrir l’offre avec la publication de leurs vidéos culturelles et favorisent la diffusion de celles de l’ensemble des partenaires : la culture ça se partage !

Les vidéos Culture Prime, disponibles sur Facebook, Twitter et YouTube contribuent ainsi à rendre le savoir, la culture et la création accessibles au plus grand nombre. Ce média social constitue aussi un point d’entrée vers l’intégralité des contenus et offres culturels du service public.

Avec plusieurs millions de vues chaque mois, les vidéos Culture Prime postées sur Facebook par les différents partenaires ont par ailleurs généré une progression de 40 % du nombre de vues sur les 3 derniers mois.

