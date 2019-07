Culture Prime déploie un dispositif inédit au Festival d’Avignon #CulturePrime

Un dispositif éditorial inédit et coordonné pour couvrir la programmation, le off, les coulisses et l’actualité de l’évènement incontournable du spectacle vivant.

Déjà très investis sur le Festival d’Avignon, les partenaires de Culture Prime (France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, ARTE, l’INA et TV5MONDE) mettent en œuvre cette année un dispositif éditorial inédit et coordonné pour couvrir la programmation, le off, les coulisses et l’actualité de l’évènement incontournable du spectacle vivant.

Un thème : l’Odyssée

Des pérégrinations d’Ulysse à celles des migrants en méditerranée, chacun des partenaires de Culture Prime publiera, pendant le temps du Festival d’Avignon, plusieurs vidéos labellisées Culture Prime sur le thème de l’Odyssée :

· France Télévisions proposera 10 modules thématiques (l’affiche du festival, les archétypes dans les contes, le théâtre et l’idée européenne, la femme homérique, le théâtre à l’heure des réseaux sociaux…), un reportage dans les coulisses de la pièce « Architecture » et Accès Live, la première émission culturelle 100% numérique en direct des réseaux sociaux, sera consacrée le 6 juillet à la pièce de théâtre Architecture de Pascal Rambert, en direct sur Facebook.

· France Culture complètera sa collection des « C’est quoi... ? » avec des définitions illustrées du théâtre, des intermittents, des héros et des héroïnes… France Culture reprendra aussi les plus beaux passages des textes des aventures d’Ulysse lus sous forme de feuilleton par les comédiens de la compagnie de Blandine Savetier.

· France Bleu, qui publiera pour la première fois sur Culture Prime à l’occasion du festival d’Avignon, proposera un sujet sur Jouer Pasolini dans plusieurs lieux insolites autour d’Avignon : un garage, un jardin et une cour de collège seront par exemple expérimentés.

· France Médias Monde publiera notamment un sujet autour du spectacle de Yacouba Konaté, Le jeune Yacou, la véritable histoire d’un jeune ivoirien qui a fui son pays, connu l’esclavagisme et après des années d’exil est arrivé en France. A Avignon il chante son parcours.

· ARTE publiera une interview de Macha Makeïeff à l’occasion de la diffusion sur ARTE de Lewis versus Alice le 17 juillet à 22h40 : plongée dans le voyage initiatique d’Alice pour revisiter l’univers surréaliste de Lewis Caroll. La chaîne proposera aussi un sujet autour de la figure mythologique d’Athéna, issu de la collection « Les grands mythes » de François Busnel.

· L’INA redonnera la parole à ces artistes français issus de l’immigration pour interroger leur rapport aux questions de frontière et d’identité : un retour sur 50 ans de mixité culturelle à travers leurs témoignages, leurs coups de gueule.

Culture Prime investit également l'un des centres névralgiques du Festival : le Cloître Saint-Louis.

Dans ce lieu en constante effervescence, où sont organisés de nombreux débats et rencontres sur les problématiques liées au spectacle vivant et à la politique culturelle, deux « totems vidéo », habillés aux couleurs de Culture Prime, le média social de la culture, ont été installés. Ils permettront aux festivaliers et aux visiteurs de se familiariser avec cette offre 100% numérique grâce à une sélection de modules vidéo consacrés au spectacle vivant.

Culture Prime en chiffres : la culture ça se partage !

Grâce à cette offre de contenus originaux produits et partagés en publications croisées par chacune des marques du service public audiovisuel français ainsi que de nombreuses grandes institutions culturelles, les vidéos Culture Prime comptabilisent chaque mois plus de 20 millions de vues par mois et bénéficient d’une progression de plus de 50 % du nombre de vues depuis janvier 2019.

