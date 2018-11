Culture Prime, La culture, ça se partage

Les 6 entreprises de l’audiovisuel public français s’associent pour lancer CULTURE PRIME, un média social culturel, afin de favoriser l’accès à la culture et à la connaissance au plus grand nombre.

CULTURE PRIME offre une sélection de contenus numériques en vidéo originaux produits par chacun des médias du service public audiovisuel. Cette nouvelle offre culturelle répondant aux exigences de qualité du service public s’adresse notamment aux jeunes par ses formats innovants adaptés aux nouveaux usages.

De nouvelles vidéos mises en ligne chaque jour

Chaque jour, des vidéos seront produites par France Télévisions, Radio France, France Médias Monde, Arte, l’INA et TV5MONDE. Ces vidéos courtes et dynamiques, organisées en collections, seront diffusées sous le label CULTURE PRIME sur l’ensemble des réseaux sociaux des entreprises de l’audiovisuel public français. Elles feront l’objet de publications croisées leur assurant une exposition optimale par l’addition de l’ensemble des communautés.

Un média social qui s’inscrit dans les nouveaux usages

Publiées sur Facebook dans un premier temps, ces vidéos seront soutenues et prolongées par une lettre d’information éditoriale hebdomadaire et rapidement diffusées sur les autres plateformes de partage.

Des formats innovants

Des vidéos rythmées et vivantes invitent à la découverte ludique ou plus approfondie des sujets culturels. Les nouveaux modes d’écritures et de production à l’œuvre dans cette offre sont la marque de la transformation de l’ensemble des entreprises de l’audiovisuel public et de leurs nouvelles coopérations.

Une ambition de service public : Favoriser l'accessibilité à la culture

CULTURE PRIME a pour ambition de rendre accessible et de diffuser le plus largement possible le savoir, la création et la connaissance. Ce nouveau média social est un point d’entrée vers l’intégralité des offres culturelles du service public.

La force de l'audiovisuel public sur les réseaux sociaux

Pour assurer la meilleure visibilité à cette nouvelle offre, Les 6 entreprises utiliseront la force de l’audiovisuel public sur les réseaux sociaux en relayant sur leurs propres comptes Facebook et Twitter les contenus produits pour CULTURE PRIME.

Aujourd’hui, nous inventons une nouvelle forme de média. Nous jetons des passerelles numériques entre toutes les formes de culture et les nouveaux usages. Pour qu’elle parle à tous, la culture doit avoir l’agilité de l’intelligence, le charme de la découverte, la liberté de la jeunesse, avec la joie du partage. C’est la clef du succès de France Culture, France Inter et France Musique, dont les audiences battent des records historiques. Ce sera la clef du succès de Culture Prime qui disséminera sur les nouveaux réseaux toute la richesse de l’audiovisuel public. Sibyle Veil, Présidente-directrice générale

La culture, ça se partage. Tous les acteurs de l’audiovisuel public signent cette formule qui dit l’essentiel de leur mission. Ensemble, conquérir de nouveaux publics là où ils conversent, là où ils échangent: sur les réseaux sociaux. Ensemble, trouver un ton et des formats qui sachent les séduire, les amuser, les émouvoir, attiser leur curiosité. Ensemble, mettre nos compétences et notre savoir-faire dans les nouveaux usages numériques pour renforcer le lien social et les valeurs communes...et pour que culture prime !

Delphine Ernotte Cunci, Présidente-directrice générale de France Télévisons

La culture n’est pas un supplément d’âme, elle est notre âme même… Associée à la France partout dans le monde, elle est naturellement un signe distinctif des médias internationaux du groupe France Médias Monde. Les équipes de RFI et France 24 se sont donc mobilisées avec enthousiasme pour apporter dans l’offre culturelle collective du service public français un regard intime sur les « Autres », issus de tous les continents. Créer avec les jeunes « d’ici » le même lien que celui que nous avons avec les jeunes « d’ailleurs », à travers les réseaux sociaux, est une aventure pleine de sens, une mission qui nous tient à cœur.

Marie-Christine Saragosse, Présidente-directrice générale de France Médias Monde

TV5MONDE, chaîne de la francophonie, diffuseur culturel de la création française est heureux et fier de contribuer à l’offre culturelle commune du service public français au côté de ses partenaires. Yves Bigot, Directeur général de TV5MONDE

Forte de sa créativité numérique, ARTE dont la vocation est de faire rayonner la culture européenne dans toute sa pluralité, est une alliée naturelle de Culture’ au côté des autres médias de service public. La chaîne a été particulièrement sensible aux valeurs de partage et d’ouverture de cette offre, intimement convaincue du rôle hautement fédérateur que doit jouer la culture dans notre société.

Véronique Cayla, Présidente d’ARTE France