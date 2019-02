Culture prime, la culture ça se partage

L’offre culturelle commune de l’audiovisuel public a rencontré le succès dès son lancement et se déploie sur de nouveaux canaux de diffusion : Facebook, Twitter et Youtube #CulturePrime

Le 23 novembre 2018, les 6 entreprises de l’audiovisuel public français (Radio France, France Télévisions, France Médias Monde, ARTE, INA, TV5MONDE), lançaient CULTURE PRIME, un média social culturel, afin de favoriser l’accès à la culture et à la connaissance au plus grand nombre. CULTURE PRIME offre une sélection de contenus numériques vidéo originaux, produits par chacun des médias du service public audiovisuel.

DES MILLIONS DE VUES

Chaque mois, ce sont près de 80 vidéos qui sont postées sur Facebook et diffusées largement, sous le label CULTURE PRIME, par des publications croisées sur les différents comptes de l’ensemble des partenaires. Les vidéos CULTURE PRIME totalisent sur le seul mois de décembre 16 millions de vues.

Quelques exemples de vidéos CULTURE PRIME crosspostées :

- Guillaume Néry danse avec les cachalots, France Culture, 2 009 644 vues

- Angélique Kidjo, France Télévisions, 2 007 030 vues

- _Bolewa Sabourin, la danse pour aider les femme_s, France Médias Monde, 1 700 000 vues

- Coluche empêcheur de voter en rond, INA, 1 082 235 vues

- Denis Mukwege, l’homme qui répare les femmes, ARTE, 1 026 092 vues

- Fabrique artisanale de vinyles, TV5MONDE, 290 000 vues

LA FORCE DE L’AUDIOVISUEL PUBLIC SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Publiées sur Facebook dans un premier temps, ces vidéos seront désormais aussi disponibles sur YouTube et Twitter. CULTURE PRIME poursuit ainsi son développement en rendant toujours plus accessible son offre de contenus culturels, aux formats innovants, sur les principaux réseaux sociaux. En outre, la newsletter de CULTURE PRIME continue chaque jeudi de mettre en exergue l’offre de la semaine, proposant ainsi aux abonnés de prolonger leur exploration culturelle sur les sites de tous les partenaires.

Les 6 entreprises de l’audiovisuel public français réunies dans CULTURE PRIME rassemblent 80 millions d’abonnés sur Facebook et 35 millions sur Twitter.

UNE COOPÉRATION INÉDITE, DES FORMATS INNOVANTS ET ACCESSIBILITÉ A LA CULTURE FAVORISÉE

Le succès des sujets portés par CULTURE PRIME conforte la pertinence de cette nouvelle offre commune et son adéquation aux exigences de qualité comme aux nouveaux usages du public. Les nouveaux modes d’écritures et de production mis en oeuvre illustrent la transformation de l’ensemble des entreprises de l’audiovisuel public comme leurs coopérations renforcées qui capitalisent sur leur richesse et leur complémentarité.

QUELQUES EXEMPLES DE SUJETS A VOIR SUR CULTURE PRIME : Le pouvoir des prêtresses égyptiennes, Cendrillon, Pierre Kwenders et sa rumba congolaise, Découverte de l’Hira Gasy, l’opéra aux pieds nus venu de Madagascar… mais aussi Les années Palace, Caravage, le bad boy de la peinture, Platon, la rentrée littéraire, les concerts mythiques et les années historiques ou érotiques…