Culture, un signe des temps.

C’est avec la confiance qu’autorisent les excellents résultats de la saison passée que nous abordons la rentrée 2018. Une promesse éditoriale claire et unique dans l’univers des médias centrée autour de la vie des idées, des savoirs et de la création, la qualité de nos voix d’antenne et de nos équipes, une stratégie globale de développement de nos programmes, le rajeunissement progressif de notre audience donnent à France Culture un socle solide. Nul doute que le monde change, les usages se transforment, nous sommes en mouvement. La culture est un signe des temps, et nous proposons une toute nouvelle approche éditoriale : la culture comme fait de société. Elle se décline en une émission, Signes des temps, produite par une nouvelle voix, l’écrivain et journaliste Marc Weitzmann (dimanche, 12h45), qui va traquer derrière les faits saillants de l’actualité culturelle l’expression des évolutions et des fractures des temps présents ; ainsi qu’un podcast natif, L’Anachronique culturelle proposée par Mathilde Serrell, éditorialiste culturelle aux Matins. Signe des temps également, la nourriture est devenue un enjeu global : nécessité vitale, lien intime et familial, objet des attentions sanitaires. Caroline Broué, fine gueule dans le privé et citoyenne avertie, s’empare du sujet d’une façon toute nouvelle (Dimanche à 12h). Signe des temps, l’historien est devenu la boussole d’une époque désorientée. Professeur au Collège de France et maître d’ouvrage de « L’Histoire mondiale de la France », Patrick Boucheron nous rejoint comme producteur des Matières à penser (du lundi au vendredi à 22h15), proposées désormais selon une logique de collections hebdomadaires. Signe des temps, les auditeurs de France Culture sont demandeurs de toujours davantage d’approfondissement et d’analyse. Nous renforçons donc notre logique de collections sur notre grille de radio autant que sur les antennes numériques, et notamment en matière d’offre vidéo. Collections d’idées, d’oeuvres, de portraits à partager. Nouveaux programmes courts des savoirs produits par La Fabrique de l’Histoire, Les Chemins de la philosophie et La Méthode scientifique. Transmettre notre engagement pour la culture, participer en tant qu’acteur à la vie culturelle, tels sont les buts que nous poursuivons en œuvrant pour élargir encore nos publics et répondre à la révolution numérique. Podcasts natifs en fiction comme en documentaire, nouveaux formats et nouvelles écritures enrichissent l’offre de programmes et d’information de France Culture.

Culture, un signe des temps.

Sandrine Treiner, Directrice de France Culture