Avec "Culture Prime", la culture se partage sans limite

Avec "Culture Prime", France Culture, Radio France et leurs partenaires de l’audiovisuel public proposent à partir de ce vendredi des sujets 100% vidéo et 100% culturels à partager sur les réseaux sociaux.

Les sujets en vidéo, qui habillent le son en images et en textes permettent de raconter autrement la culture et la connaissance. Sur les réseaux sociaux, sur les sites et les plateformes, ils se partagent, se viralisent et diffusent des histoires auprès de publics qui pour des raisons générationnelles (mais pas seulement) d’usage ne viennent pas souvent vers les médias traditionnels. Ils permettent de continuer à étendre le champ de la diffusion et la transmission du goût pour la culture et de la curiosité pour la création.

A compter d’aujourd'hui, Culture' – dite "Culture Prime" - vous propose quotidiennement des sujets 100% vidéo à partager sur les réseaux sociaux. C'est pour France Culture une nouvelle extension de l’univers que nous développons, à partir de la radio, en podcasts, en articles, en livres, en forums, en spectacles ... et une nouvelle corde à notre arc.

Un projet culturel commun, une ambition partagée

Ce nouveau label, c’est sa force, nous ne le menons pas seuls : Culture Prime est un projet de production et de distribution de sujets culturels proposés quotidiennement sur les sites des groupes et des antennes de l’audiovisuel public, réunis pour porter les valeurs d'ouverture et l'ambition en faveur de la création et du savoir qui nous rassemblent. A Radio France, le projet implique déjà France Inter, France Musique et Mouv'... avant d'accueillir les autres antennes du groupe. Mais le label Culture Prime est aussi porté par France Télévisions, France Médias Monde (RFI et France 24), l'Institut National de l'Audiovisuel, Arte et TV5.

Ce projet culturel commun, inédit, est à retrouver dès aujourd'hui sur une page Facebook dédiée, sur les réseaux sociaux des différents partenaires et dans quelques jours via une lettre d’information éditoriale, qui vous propose une sélection de vidéos et une incursion dans les programmes culturels des chaînes du service public. Demain, ce sera d'autres réseaux sociaux, d'autres plateformes et plus encore. Car la culture, ça se partage. Sans limite.

Une vidéo : "Statue de l'homme-requin, histoire d'une restitution"

Retrouvez toutes les vidéos de Culture Prime sur le compte Facebook