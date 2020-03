De la rue à l'espace, en passant par le zoo de Vincennes : 10 émissions des Pieds sur Terre pour vos enfants

Pour ce confinement à durée indéterminée, les enfants sont au centre de l'attention du monde de la culture ; des contenus lien avec le programme scolaire fleurissent. Mais pour apprendre, il n'y a pas seulement l'école, il y aussi l'école de la vie. Celle qui n'a pas de vacances, qui nous apprend l'amour et l'humain, celle qui nous donnent des leçons qu'on oublie pas. France Culture vous propose aujourd'hui des contenus à mi-chemin entre l'imagination et la vie réelle pour vos enfants. Dix émissions à découvrir ou à réécouter avec eux pour aller à la rencontre de gens aux parcours extraordinaires, parfois difficiles. Comment un cosmonaute, un enfant surdoué ou vivant sous le seuil de pauvreté voient-ils le monde ? Ils vous livreront leur vision de la vie. Un ex-braqueur vous livrera un peu de ses secrets. Papy dance et ces enfants au zoo de Vincennes vous transmettront leur joie de vivre. Le cavalier Gamart vous apprendra à monter à cheval de manière peu traditionnelle et à poursuivre vos rêves au-delà des conventions. Vous pouvez tous les écouter d'une traite ou opter pour une écoute lente, sur le mode des escargots de Coralie - à découvrir aussi ! Comme vous voudrez !

Au zoo : "Moi si j'étais une autruche..."

Dix enfants sont en visite au zoo de Vincennes. Ils réagissent devant les animaux comme devant un miroir.

Comment les autruches font pour courir aussi vite avec deux doigts de pieds ?

A deux pas de leur environnement urbain habituel, des centaines d'animaux sauvages. Singes, autruches, perroquets... Autant d'espèces que d'étonnements chez ces enfants.

Dans la tête des enfants surdoués

Dans une école pour surdoués, on se demande ce qui se passe dans la tête de ces enfants "intellectuellement précoces".

Je pense que bientôt ce sera la fin de la Terre, donc j'essaie de trouver une solution. On pourrait se miniaturiser par exemple.

Comment réparer la Terre ? Sommes-nous seuls dans l'univers ? Pourquoi les adultes ne parlent-ils pas aux plantes ? La tête de ces enfants est peuplée d'autant de trouvailles scientifiques que poétiques !

Gamart Camara, le Cavalier du 93

Un dimanche de printemps, Gamart Camara, un jeune homme de 25 ans passionné d'équitation est entré à cheval dans les rues de Montreuil, en Seine-Saint-Denis...

Je ne voulais pas un cheval de fer [moto] ! J’ai choisi ce cheval à la robe alezane. Ses propriétaires lui avaient donné un nom de ouf... composé de trois noms ; le jour même je savais qu'il allait plus s'appeler comme ça !

Gamart Camara et son cheval ont suscité la stupéfaction dans sa cité. Mais pour lui, l'équitation n'est pas une question de richesse ou de rang social, c'est une passion !

Papy dance

A 76 ans, dans le quartier de la place d'Italie, à Paris, chaque week-end, même en plein hiver, papy danse !

Je suis un genre de DJ, connu dans le monde entier mais fauché ! Tant pis, je suis heureux.

Pop-rock ou funk, aucune musique ne lui résiste. Il danse pour rompre la solitude, faire plaisir aux passants et gagner les quelques pièces qu'ils lui donnent.

Le Blues de Jeanne

Les ressources de la famille de Jeanne sont insuffisantes pour lui permettre de vivre décemment.

Les fruits, les légumes et la viande sont trop chers. Pour avoir des œufs on a une poule mais elle ne pond pas souvent. Quand ma mère achète du jambon, on le mange très très lentement pour le faire durer.

Jeanne mange rarement à sa faim. Mais lucide et courageuse, elle fait preuve d'une solidarité remarquable envers ses parents.

Sous la mer et dans l'espace

Un plongeur et un astronaute racontent leur expédition au milieu des requins et des étoiles.

J'étais dans la navette et tout à coup je vois plein de personnes. Il y avait même un chien. Je ne comprenais pas... on était dans l'espace ! Qui étaient ces personnes ?

Jean-François Clervoy monte à bord de la navette spatiale Atlantis avec pour mission de ravitailler la station MIR. Un voyage privé d'oxygène mais plein de sensations !

David le braqueur

David a commencé à voler à quatorze ans. Il culpabilise de plus en plus mais avant de tout arrêter, il veut faire un dernier braquage...

C'était le siège de la Société Générale. Soit on était tous riches pour la vie, soit on finissait tous en prison.

David connaît bien le système d'alarmes utilisé par cette banque. Pour ce dernier braquage, il a tout planifié... ou presque !

La Vie de ma mère

“La vie d'ma mère”, c’est sans doute l’expression la plus entendue dans les cours de récréation des collèges et lycées de France. Il faut entendre “Je le jure sur la vie de ma mère”.

Quand quelqu’un ne croit pas ce qu’on lui dit, on répond “La vie d'ma mère”. Et là c’est une certitude.

Ces lycéens racontent la vie de leur mères, du moins ce qu'ils en connaissent, avec lucidité, souvent de l'admiration et beaucoup de tendresse.

Le Monde des escargots

Carole est devenue éleveuse d’escargots un peu par hasard - ce qui n'est pas de tout repos ! - tandis que Coralie a trouvé sa raison de vivre grâce à ces petites bêtes. Deux histoires à hauteur de colimaçon.

Coralie avait mis cet escargot dans une boite et elle l’emmenait au restaurant, chez le médecin, dans son lit... c'était un animal magique pour elle.

Coralie est handicapée moteur, ses mouvements sont très lents. Lorsqu'elle voit pour la première fois un escargot, la vie prend enfin sens ! Les escargots ne cesseront d'émerveiller cet enfant.

Des lycéens sans toit

Sept lycéens du lycée général technologique Auguste Blanqui de Saint-Ouen se sont retrouvés à la rue avec leur famille à la rentrée de septembre 2016. Deux d'entre eux racontent leur histoire, jour après jour...

Je sortais du lycée et me disais : "Mais ce soir, je dors où en fait ?

Pendant des mois, Marie, sa sœur et leur mère, n'ont plus de logement. Ils passent certaines nuits entre deux voitures ou dans des gares. Une épreuve qui n'a pas empêché Marie d'avoir son bac avec mention !

