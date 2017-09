De la télévision au smartphone : 50 ans de couleurs sur nos écrans

Il y a 50 ans, la couleur apparaissait à la télévision en France. Aujourd'hui, le panorama n'a plus rien à voir et le téléphone mobile a envahi notre champ visuel, avec un usage massif des écrans préoccupant pour notre santé.

Il y a un demi siècle, un millier de privilégiés pouvaient voir leur téléviseur passer à la couleur. Aujourd'hui, on ne compte plus les millions de pixels de nos téléphones et certains annoncent déjà la fin des téléviseurs. Alors que notre usage massif d'écran alarme les professionnels de la santé.

Il y a un demi siècle, un luxe

Le 1er octobre 1967, il y a foule à la Maison de la radio, à Paris, pour découvrir les premières images en couleurs de la télévision française. A l'écran, quatre hommes debout, l'air grave, assurent ce passage historique, devant un sobre décor d'où émergent quelques taches plus vives, du mobilier contemporain orange et vert. Entouré de dirigeants de l'ORTF, le ministre de l'Information, le gaulliste Georges Gorse, se distingue par son costume bleu ciel et sa cravate rouge. Il lance : "Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous qui maintenant nous voyez tel que nous sommes, vous cesserez très vite, je le sais bien, d'être sensible à la magie de la chose !"

Le reporter de l'époque préfère demander à une petite fille si elle a distingué la couleur des yeux de Johnny. D'autres lui confient avoir acheté un poste pour la couleur ou devoir attendre à cause du prix : "C'est trop cher pour le moment !" On ne compte alors en France que 1.500 appareils adaptés, grâce au système français de diffusion en couleur, le Sécam.

Des ventes de téléviseurs qui s'effondrent

Cinquante ans plus tard, le coup de massue vient de tomber : après une année 2016 record, 2017 marque un recul des ventes sans précédent. Certains y voient déjà le début de la fin pour la télévision. Les Echos précisent que, selon les derniers chiffres de l’institut GfK, le nombre de téléviseurs vendus au cours du 1er semestre 2017 a reculé de 46 % par rapport à la même période l’an passé, passant de 3,9 à 2,1 millions d’écrans.

• Crédits : Jérôme Colombain - Radio France

Les professionnels s'attendaient à un contrecoup après l'Euro de football et les Jeux olympiques de Rio, mais pas à ce point. Ils multiplient donc les promotions et parient sur les appareils connectables à internet et sur le haut gamme (jusqu'à une télé tableau !), en espérant une innovation majeure. L'arrivée des écrans plats, au début des années 2000, avait par exemple considérablement gonflé les ventes du secteur. En seulement quatre ans, près de 58 millions d’écrans plats avaient remplacé les anciens tubes cathodiques présents dans plus de 98% des foyers français.

1 million de personnes affirment ne regarder la télévision que sur internet

Mais le téléphone mobile et ses progrès technologiques fulgurants sont passés par là. Et les usages ont évolué, avec le succès du replay. Je regarde mes programmes préférés à la carte, de façon délinéarisée, grâce aussi à d'autres outils et pour certains j'y vois un bon moyen de zapper la redevance (138 euros en 2017). Le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin, qui n'a pas de téléviseur mais un ordinateur et une tablette, répondait d'ailleurs il y a quelques jours au Parisien : "Les modes de consommation ont changé et il faudra sans doute trouver à l'avenir une taxation adaptée. Je sais que la ministre de la Culture réfléchit aussi à cette question".

En attendant que cet impôt soit étendu à d'autres appareils, comme le demandent régulièrement des sociétés d'auteurs, des politiques ou des responsables de l'audiovisuel, YouTube et Netflix, Dailymotion, iTunes et UniversCiné viennent d'être taxés au bénéfice de la création française.

Aujourd'hui, un Français sur deux profite régulièrement de la télévision sur internet via un smartphone ou un ordinateur, d'après une étude de Médiamétrie du printemps dernier.

Et plus impressionnant encore, 1 million de personnes affirment ne regarder la télévision que sur internet. A commencer par les jeunes, de plus en plus rivés à leur téléphone, voire à leur tablette. Même si les ventes de ces tablettes sont en chute libre et qu'elles étaient quasi absentes du dernier salon IFA de Berlin, le rendez-vous grand public de référence.

Un usage massif et nocif des écrans

Si les équilibres évoluent entre les différents supports, nous abusons des écrans répètent toujours plus de professionnels de la santé. Notre temps devant les écrans augmente quel que soit l'âge, et il est passé depuis 2006, en moyenne, de 3 heures à 5 heures.

L’agence sanitaire Santé publique France détaillait ces chiffres dans un rapport mardi dernier et soulignait que la sédentarité qui en découle est un facteur de risque pour des maladies comme le diabète, ou des problèmes cardiaques, qui se surajoute au risque de l'inactivité physique.

Fin mai, dans une tribune au « Monde », des médecins et professionnels alertaient sur les graves troubles du comportement et de l’attention qu’ils observent de plus en plus chez les petits à cause de la surexposition des jeunes enfants aux écrans : "un enjeu majeur de santé publique", selon eux.

Et fin août, l’Association nationale pour l’amélioration de la vue (AsnaV) expliquait elle comment notre vue en souffrait. Myopie à la hausse, fatigue visuelle de plus en plus fréquente et importante augmentation de différents troubles de la vue chez les 16-24 ans apparaissent dans les résultats du Baromètre 2017 de la santé visuelle. L'association d'expliquer :

Les écrans, justement, sont omniprésents. Les plus jeunes passent quotidiennement près de 10 heures à les consulter, en particulier le smartphone qui les mobilise 4 heures par jour environ.