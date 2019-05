De Vinci, manifestations, Princesse Mononoké et Milos Forman : la Session de rattrapage

Abonnez-vous pour recevoir gratuitement chaque semaine la Session de rattrapage par mail

"Dieu mis à part, Léonard de Vinci est sans doute l’artiste sur lequel on a le plus écrit", affirmait l'historien de l'art Daniel Arasse. Le 2 mai dernier, on a célébré le 500e anniversaire de la mort de celui qui est aujourd'hui considéré comme l’incarnation la plus parfaite du génie. Léonard de Vinci est à la fois savant et ingénieur, maître de la peinture et de la perspective. Parce qu'il veut "imiter la nature", il s'intéresse au corps humain, au point de le disséquer. Ce sont ses croquis, carnets de notes et Codex retrouvés qui permettent de saisir l'ampleur et la versatilité de son talent. De ses découvertes, Léonard de Vinci tire des enseignements qu'il applique autant pour développer ses techniques de peinture que pour imaginer ses inventions, décrites dans quelque six mille pages manuscrites d'une richesse inouïe. Un demi-millénaire après sa mort, à Amboise, la figure de Leonardo da Vinci continue d'être entourée de légendes et de paradoxes. Bonnes écoutes. Pierre Ropert

Sous les pavés. Mais d'où vient la violence ? Au lendemain des manifestations du 1er mai, émaillées d'affrontements entre manifestants et policiers, et alors que les derniers mois ont été marqués par de nombreux actes violents au cours des manifestations de Gilets jaunes, les méthodes de lutte deviennent-elles de plus en plus radicales ? Quelle place a la violence politique dans l’histoire des mouvements sociaux ? (L'Invité des Matins, 48 min)

Smart cities. Système de reconnaissance faciale à Nice, audiosurveillance à Saint-Etienne… Autant de nouveaux dispositifs "intelligents" qui sont expérimentés en France depuis peu. Ces technologies bouleversent notre rapport à l’espace public, mais à quel prix pour nos libertés ? (Du Grain à moudre, 39 min)

Disparition des espèces. Le liquide, le cash, les pièces, les billets, autant de termes pour désigner une forme de monnaie en voie d'extinction... La multiplication des moyens de paiement numériques signe-t-elle la fin de l'appoint sonnant et trébuchant ? (Entendez-vous l'éco, 59 min)

Sans l'ENA, quel Etat ? Le directeur de l’ENA a eu beau voir le coup venir, et défendre son école, rien n’y a fait… , Emmanuel Macron a confirmé son souhait de supprimer l'ENA, ainsi que les "grands corps". Comment repenser l'avenir de la haute fonction publique et de sa formation, après l'ENA ? (Dimanche, et après ?, 45 min)

Philosopher avec Miyazaki. Le cinéma d’Hayao Miyazaki s’éloigne de l’humain pour mieux y revenir… Dans ses films, le réel n’est jamais défini, il se métamorphose en permanence comme si le rêve avait infiltré la réalité. Princesse Mononoké est un conte entre deux mondes, nature et technique, déchirés par une guerre violente brisant les équilibres. Où peuvent se rencontrer et se reconnecter l'homme et la nature ? (Les Chemins de la philosophie, 59 min)

Bienvenue en enfer. Parmi les idées reçues sur l'enfer, la plus répandue est sans doute que la première crainte de l'homme du Moyen Âge était d'être condamné à brûler dans ses flammes. Découvrez à quoi ressemble l'enfer médiéval et ceux qui le peuplent. (La Fabrique de l'Histoire, 52 min)

Passer la pilule. Qui sait que Grégory Pincus est le père de la pilule contraceptive dans les années 1955 ? La rencontre de ce scientifique avec une suffragette déterminée, mais aussi richissime américaine, a permis les premiers essais contraceptifs à Porto Rico, qui ont connu le succès que l’on sait. (Matières à penser, 44 min)

Épopée de la dissidence. Milos Forman est à la fois chef de file de la Nouvelle Vague tchèque et l'un des plus grands cinéastes américains. En seulement 12 longs-métrages, il a signé une oeuvre majeure, rare et subversive, parfois à contretemps, mais toujours à l’heure juste. (Plan large, 59 min)

Maldoror, ou le Mal contre le Mal. Les Chants de Maldoror, écrit par Isidore Ducasse alias le Comte de Lautréamont, raconte l’épopée de Maldoror, personnage monstrueusement énigmatique, tout comme son auteur, oublié puis retrouvé. Qui est Maldoror ? Qui est Lautréamont ? (Personnages en personne, 29 min)

"Les Chênes qu'on abat". Le temps d'un dîner, au soir de leur vie, deux compagnons se retrouvent à la Boisserie, la demeure du Général. Nous avons face-à-face un homme qui a pesé sur l'Histoire et un écrivain qui, maître de son art, nous rapporte leurs échanges. Un dialogue pour l'Histoire, celui de Malraux et De Gaulle. (Fictions / Théâtre et cie, 1h21)

Cette semaine, la citation est signée de l'auteur de science-fiction Alain Damasio, invité des "Matins" :

Deleuze avait anticipé la société du contrôle. Je crois que quand les régimes disciplinaires ont été contrés par les régimes démocratiques, le pouvoir a muté, il a fallu trouver une autre forme de contrôle, un autre registre. On oublie de dire à quel point on est acteurs de ce contrôle, on l’accepte. On a en nous cette pulsion du contrôle : c'est l'exemple du père qui veut être ami avec sa fille sur Facebook, du nouveau salarié dans une entreprise qui cherche son patron sur Google. On a besoin de conjurer l’angoisse et l’incertitude d’une société instable et individualiste. On met en place ce que j’appelle le "serf service" : le vice de la servitude volontaire. Ce contrôle ne s’exerce pas que verticalement.

Cette Session de rattrapage se termine ici. Et on vous laisse avec un peu de Legosophie, comprendre "philosophie du Lego". A en croire le philosophe italien Tommaso W. Bertolotti, ces innocentes petites briques de plastique colorées représentent l'opposition de l'être et du devenir. Le Lego est une "pensée physique", un support tangible à tout un imaginaire impalpable, à des narrations diverses et variées, à une théorie abstraite. Au-delà du concept, gare, toujours, à ne pas marcher sur un Lego nu pied !