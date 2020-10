Débat public, Dante, discrédit politique et Marjane Satrapi : la Session de rattrapage

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage chaque semaine par mail.

Bonjour à toutes et à tous,

"Métro, boulot, dodo". L'expression inventée par l'écrivain Pierre Béarn en 1968, risque de redevenir à la mode pour quelques 20 millions de Français désormais soumis à un "couvre-feu" (il suffit d'ailleurs parfois d'un seul mot pour éveiller un imaginaire historique bien déplaisant). Ces annonces politiques en matière de gestion de la crise sanitaire ne manquent en tout cas pas de susciter des commentaires et d'alimenter le débat public, thème auquel France Culture consacrait vendredi une journée spéciale. Ce n'est plus, comme au siècle des Lumières réputé pour être l'âge d'or du débat, derrière les portes des salons que s'expriment les querelles d'idées, les joutes oratoires et les polémiques. Le débat d'idée se joue aujourd'hui, avec vivacité, autant dans les cercles universitaires que sur les réseaux sociaux, aussi bien dans le monde culturel que sur les plateaux de télévision. Multiplication des terrains, multiplication des sujets susceptibles de controverse - opinions politiques, censure artistique, sciences et écologie… - au risque de la lassitude ? Bonnes écoutes. Pauline Petit

Outrance du pouvoir. La gestion de la crise sanitaire a largement remis en cause la crédibilité de nos gouvernants ; les sondages confirment ce discrédit. Pour l'essayiste Christian Salmon, "le gouvernement souligne la gravité d'une situation sans remettre en question la manière dont il a géré la pandémie." (L'Invité des Matins, 41 min)

Argent magique. La crise sanitaire semble bousculer la doxa budgétaire. Le projet de budget 2021, examiné depuis le lundi 12 octobre à l'Assemblée nationale, est celui du "quoi qu'il en coûte", ligne que défendent même ceux qui, hier, pourfendaient la dette. L'endettement ne serait-il finalement pas un véritable problème ? (Le Temps du débat, 39 min)

Frères ennemis coréens. La situation sur la péninsule coréenne est moins explosive qu’il y a quelques années, notamment depuis l'arrivée au pouvoir en 2017 du président sud-coréen Moon Jae-in, qui se veut médiateur. Mais qu'on ne s'y trompe pas, les tensions reviennent, comme une ritournelle dont aucun acteur ne semble vouloir se défaire… (Cultures monde, 58 min)

Sous les bombes. Le cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh entre Arméniens et Azéris est précaire depuis le week-end dernier. Reportage auprès de la population réfugiée dans les caves de Stepanakert, la capitale de l'enclave arménienne, au cœur du territoire de l'Azerbaïdjan. (Le Reportage de la rédaction, 3 min)

Divin Dante. Dante Alighieri ne vécut que 56 ans, mais eut néanmoins le temps de nous livrer une immense oeuvre littéraire. À côté de la Divine Comédie, le penseur florentin composa des poèmes, des traités de philosophie, de politique et même de linguistique. (La Compagnie des œuvres, 59 min)

Tous héritiers de Bourdieu ? Pierre Bourdieu, mort en 2002, se pensait comme un miraculé. Il aspirait à devenir le "Manet de la sociologie". Distinction, Etat, habitus et critique… autant de concepts travaillés par Bourdieu qui ont durablement marqué le champ sociologique. Parcours d'un universitaire, passé de la philosophie à la sociologie, qui avait lui-même partagé l'auto-analyse de sa pensée. (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

Paysans hors les champs. Et si nous devenions tous, d’ici peu, des chambrelans ? Le chambrelan est celui qui travaille en chambre, un ouvrier, un artisan qui produit à domicile. Au XIXe siècle, de nombreux paysans quittaient leurs champs pour exercer une activité chez eux. Lunetiers, tisserands, couteliers... regard sur la proto-industrie. (Le Cours de l'histoire, 51 min)

Voyage à Persepolis. En 1994, la situation à Téhéran ne s’étant pas améliorée, Marjane Satrapi émigre à Strasbourg, sans ses parents. Elle y suit des études d’art puis, entre 2000 et 2003, publie les quatre tomes de Persepolis, un roman graphique dans lequel l'autobiographie se mêle à l’histoire de la Perse. (A voix nue, 28 min)

Je rappe donc IAM. "Le rap doit être multifacette, avoir du sens : de l'humour, savoir prendre position, pousser des coups de gueule. IAM vient de cette école, mais ce n'est pas une obligation." Pour la première fois, le groupe de rap marseillais raconte dans un livre, Entre la pierre et la plume (Stock), comment il a conquis son public à coups de rimes, de rage et d’humour. (La Grande table culture, 28 min)

Guitare sonique. "Quand je touche ma guitare ou les baguettes à la batterie, j'aime bien sentir le sang qui pulse dans les veines, qui est là, tout près, sans artifice autour." Fougue intacte chez Thurston Moore. Le chanteur et guitariste co-fondateur du groupe Sonic Youth, sort son dernier album solo : By the fire. (Affaires culturelles, 56 min)

Dans les années 1980 déjà, Joyce Carol Oates, autrice prolifique et lauréate du prix Cino-Del-Duca, explorait dans ses romans les multiples facettes de la violence qui meut la société américaine : racisme, tensions sociales, soif de pouvoir… Alors qu'approchent les élections américaines, Joyce Carol Oates confiait son inquiétude dans la Grande table culture :

Le pays baigne dans une atmosphère toxique. Beaucoup d’entre nous, écrivains, universitaires, sommes fous d’inquiétude et désorientés, car l’actualité est effrayante. L'enjeu est colossal et le président sortant menace de ne pas accepter le résultat des urnes, ce qui est sans précédent dans une démocratie. Aucun président américain n'avait jamais rien dit de tel. Alors, on est tous comme suspendus. Or l'écriture exige solitude, calme et méditation ; je trouve qu'il est très difficile d'écrire quand il se passe trop de choses. C'est comme si on était en guerre. Pas avec des fusils et des balles, pas encore, mais une guerre d'opinions acrimonieuse. Joyce Carol Oates