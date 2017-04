Décès du réalisateur Georges Peyrou

Décédé en avril 2017, le réalisateur Georges Peyrou a marqué l'histoire de la création radiophonique.

• Crédits : Philippe Rochut - Radio France

Nous venons d’apprendre avec tristesse la disparition du réalisateur Georges Peyrou . Georges Peyrou, né en 1925, était metteur en scène, acteur et réalisateur de dramatiques radiophoniques de très grand talent.

Metteur en scène, il a fondé (avec son frère Pierre) et participé au Théâtre de plein air de Paris, Jardins des Tuileries de 1957 à 1962. Puis, Georges Peyrou a réalisé des dramatiques radiophoniques pour France Culture de 1962 à 1999. Il a créé les textes et pièces de nombreux auteurs comme Fernando Arrabal, Claude Ollier, Antonin Artaud, Roland Dubillard, Boris Vian, Thomas Bernhard, Carlos Fuentes, Samuel Beckett, mais aussi Molière, Shakespeare, Tchekov, , Racine, Victor Hugo. Il a enregistré de nombreuses pièces pour le « Nouveau Répertoire Dramatique » de Lucien Attoun

Il fut très marqué par sa rencontre avec Marguerite Duras lorsqu’il réalisa avec elle pour la radio (Atelier de création radiophonique) India Song. Il travailla longtemps pour l’émission « Un livre des voix » coordonnée par Claude Mourthé, et s’est entretenu dans le cadre de cette émission avec Des écrivains comme Umberto Eco, Romain Gary, Roger Grenier, Alberto Moravia …

Il a reçu le prestigieux Prix Italia en 1969. Il fut chargé de l’organisation et de la formation du recrutement de six nouveaux réalisateurs en 1985 et 1986, parmi lesquels Marguerite Gateau, Christine Bernard-Sugy, Claude Guerre, Catherine Lemire, Etienne Vallès, Michel Sidoroff. Il n’y avait plus eu d’agrément de réalisateurs depuis 1968 (arrivée de Jacques Taroni et Jean Couturier). Il conseilla Jean-Marie Borzeix, directeur de France Culture en 1984 et 1985.

Georges Peyrou collabora aussi régulièrement avec RFI, contribuant à la formation de réalisateurs dans les pays africains Georges Peyrou est officier des arts et lettres.

Il a raconté sa vie de réalisateur en 2011 dans une émission de Thomas Baumgartner : « Les fictions de Georges Peyrou » ( in collection Mythologies de poche de la Radio).

Écouter Écouter Les fictions de Georges Peyrou Les fictions de Georges Peyrou

Nous tenons à saluer la mémoire d’un très grand réalisateur, d’un homme très cultivé, grand lecteur, d’un artiste qui a marqué une génération de réalisateurs, techniciens et bruiteurs. Il aimait tout particulièrement découvrir de nouveaux talents, comédiens et auteurs. Le service public lui tenait à cœur, il était en ce sens un digne héritier des réalisateurs et de la radio de l’après guerre (Pierre Schaeffer, Jean-Jacques Vierne, Claude Roland-Manuel, Alain Trutat).

A écouter aussi : "L'attentat en direct" (1969)

"L'attentat en direct", réalisée par Georges Peyrou, est une pièce de Claude Ollier inspirée de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy : un amiral est assassiné, lors d'un défilé retransmis par une station de radio "radio Alpha" dont le reporter prend en chasse l'assassin ; les spots publicitaires qui émaillent la pièce sont interprétés par Jean Yanne avec sa verve habituelle. Cette pièce a obtenu le prix de la R.A.I. des œuvres dramatiques lors de sa rediffusion dans l'Atelier de Création Radiophonique du 5 octobre 1969.

Écouter Écouter L'attentat en direct (1969) L'attentat en direct (1969)

Avec : Sylvie Artel, José Artur, Jean Bolo, Jean Roger Caussimon, René Clermont, François Darbon, Yves Duchateau, Daniel Ivernel, Gaetan Jor, Marcel Lestan, Jean Pierre Lituac, Pierre Pernet, Pierre Peyrou, Paul Rieger, André Thorent, Jean Yanne, Jacques Maire