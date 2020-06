Découvrez la grille d'été 2020 de France Culture

Une grille et des programmes pour l'été, du 29 juin au 23 août 2020 à l'antenne de France Culture et sur franceculture.fr.

Je n’irai pas par quatre chemins. Une fois n’est pas coutume et j’aimerais commencer cet éditorial en écrivant combien je suis reconnaissante à toutes les équipes d’être parvenues à produire l’ambitieuse grille d’été dont nous avions rêvé à l’automne et que la pandémie ne nous aura pas empêché de produire. L’été est chaque année l’occasion d’un rendez-vous essentiel de France Culture avec les auditeurs et internautes et nous aurions été très désolés de ne pas être au rendez-vous. Grâce au grand talent mais aussi à la détermination et à l’ingéniosité de toutes et tous, nous sommes là, bien présents, pour huit semaines de programmes magnifiques, réjouissants, nourrissants. Un été qui n’aura rien cédé aux revers des festivals et qui fera résonner les grandes voix dramatiques d’Avignon et intellectuelles de Pétrarque. Un été qui met à l’antenne vingt textes mis en ondes après un appel à écriture lancé durant le confinement : imagine le monde de demain.

Imagine un été avec France Culture … Un été d’exception rythmé par de grands formats documentaires et des fictions – événements (Millenium – l’intégrale !). Un été d’évasions hors du temps mais aussi d’invitations à sentir et penser le monde. Un été de voyages inattendus (François Sureau remonte le cours de la Seine) et d’évasions géographiques, musicales, culturelles.

Un été qui pénètre les mystères des lieux ouverts (entrez dans la chambre jaune) et des espaces interdits (bienvenue dans la saison 2 des espions-Corsaires). Un été qui suit l’ombre de grands artistes (mais qui est Kermit Oliver ?). Un été qui fait le pari de nouvelles voix (Chloë Cambreling, Camille Diao), de nouveaux auteur.e.s et comédien.ne.s (fiction) et renouvelle ses magazines.

L’été sera politique aussi. Grandes traversées sur Karl Marx, Frantz Fanon, Margaret Thatcher : leur empreinte dans l’histoire a façonné des parts de notre présent. Géopolitique – huit penseurs américains avant l’élection américaine. Littéraire et politique. Adaptation de l’immense roman, Girl, d’Edna O’Brien avec – notamment - la voix de Barbara Hendricks.

J’ai cité quelques exemples. Je me retiens d’en ajouter d’autres tant je suis fière de la radio que nous offrirons cet été : je vous laisse en découvrir dans les pages qui suivent l’invraisemblable richesse. Ce que nous avons réalisé, et à quoi chacune et chacun pourront accéder à tout moment et de n’importe où – outre à la radio et en direct - grâce à notre site et aux podcasts, est le fruit d’un travail très collectif, dont la qualité traduit aussi une conception commune et très partagée à France Culture de ce que veut dire le service public de la radio, et ce que, seul, le service public peut et sait faire pour ses publics.

Sandrine Treiner, directrice de France Culture

Les séries et les documentaires

Les Grandes traversées, 5 portraits pour l'été : Karl Marx, Margaret Thatcher, Anna Akhmatova, Brigitte Bardot, Frantz Fanon

La Seine de nos amours, par François Sureau

Un podcast d'enquête culturelle : Looking for Kermit, à la recherche de Kermit Oliver

Les Nouveaux corsaires, la saison 2 du monde des espions

La Série musicale, sur le thème "Vive la vie !"

Et aussi les portraits de 40 figures de la culture, 8 destins marqués par la Seconde Guerre mondiale et 8 histoires de sport...

Des débats, idées et entretiens

Avoir raison avec.... les penseurs américains : Rachel Carson, Toni Morrison, John Rawls, Judith Butler, Frank Lloyd Wright, Ayn Rand, John Dewey, Susan Sontag.

Et les Rencontres de Pétrarque, toutes les saisons de Mécaniques du complotisme, les Idées claires et les masterclasses

De grandes fictions et des feuilletons

Des feuilletons à écouter tout l'été : la trilogie Millenium, Le Mystère de la chambre jaune. Une semaine spéciale Un rêve d'Avignon avec six spectacles à écouter

Imagine le monde de demain : une série de fictions de 15 minutes

La Quarantaine, racontée par Aurélien Bellanger

Les rendez-vous d'actualité

Les Matins d’été , La Grande Table d’été, le Temps du débat d'été, le Magazine du week-end...

Le programme numérique

A ECOUTER

Le Grand podcast de voyage pour vous abonner à une sélection de programmes inédits (dès le 29 juin)

L'avant-podcast pour profiter en avant-première de certaines programmes de l'été (dès le 22 juin)

A VOIR

Les combattants de la liberté. Tous les jeudis, le portrait en vidéo d’une personnalité qui a défendu une certaine idée de la liberté , des pirates Mary Read et Anne Bony, à Jean Genet, en passant par le cinéaste Pier Paolo Pasolini. Et certaines des personnalités des Grandes traversées : Frantz Fanon, Karl Marx, Margaret Thatcher...

A LIRE

Tous les musées du monde Chaque vendredi, un article pour proposer un tour du monde de la muséographie et de ses enjeux, du 3 juillet au 21 août. De Paris au Caire, en passant par New York, Dakar ou Cancún...

La Session de rattrapage d'été Chaque samedi, la newsletter hebdomadaire de France Culture parée de ses habits estivaux : les temps forts de la semaine écoulée pour ne rien manquer et tout écouter.

Le programme complet

Vous pouvez feuilleter le dossier de presse complet de cet été 2020 sur France Culture (cliquez sur le petit cadre en haut à droite pour l'afficher en plein écran), ou le télécharger. Vous pouvez aussi écouter des extraits de nombreux programmes ici.

