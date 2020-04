Des émissions de connaissance inédites

Après Les Matins de Guillaume Erner à nouveau tous les jours en direct à l'antenne, la création d'Écoutez, Révisez, une nouvelle émission quotidienne pour redécouvrir les œuvres classiques de la littérature française avec Olivia Gesbert et le retour de L’Esprit public d’Emilie Aubry chaque dimanche, l’équipe de France Culture est heureuse d’annoncer la diffusion d’émissions de connaissance inédites, enregistrées par les producteurs depuis leur lieu de confinement et à distance avec leurs invités.

Dès le lundi 27 avril, Les Chemins de la Philosophie d’Adèle Van Reeth, Entendez-vous l’éco ? de Tiphaine de Rocquigny, Le Temps du débat d’Emmanuel Laurentin et Signes des temps de Marc Weitzmann reprennent ainsi le fil de l'actualité vue par les idées, les connaissances et la culture.

Au programme, dès lundi 27 avril

· 10h Les Chemins de la philosophie - Adèle Van Reeth

10h55 Le Journal de la philosophie – Géraldine Mosna-Savoye

Les philosophes face à la maladie

Lundi 27 avril

Montaigne, la santé est-elle le bien suprême ?

Avec André Comte-Sponville

Mardi 28 avril

L’épidémie mondiale comme catastrophe intime

Avec Claire Marin

Mercredi 29 avril

Molière et la maladie imaginaire

Avec Patrick Dandrey

Jeudi 30 avril

La discipline par l’épidémie

Avec Paul B. Preciado

Vendredi 1er mai

Profession philosophe : Mark Alizart, philosophe de l’informatique (rediffusion du 22/03/2019)

· 14H Entendez-vous l’éco? - Tiphaine de Rocquigny

Le prix de la vie

Lundi 27 avril : Santé et économie, les frères ennemis ?

Christian Gollier, économiste, directeur général de la Toulouse School of Economics (TSE)

Mardi 28 avril : La souveraineté sanitaire est-elle possible ?

El Mouhoub Mouhoud, économiste, professeur à l'Université Paris-Dauphine

Mercredi 29 avril : Crise de l’hôpital ou de la prévention ?

Henri Bergeron, sociologue, directeur de recherches au CNRS.

Jeudi 30 avril: Les laboratoires dans la course au vaccin

Nathalie Coutinet, économiste à l'Université de Paris 13. Eric Baseilhac, médecin, directeur des études économiques et internationales du Leem (Les Entreprises du Médicament) SR.

Vendredi 1er mai : Penser l’économie avec John Stuart Mill (rediffusion du 2 janvier 2019)

Nathalie Sigot, professeure de sciences économiques à l'Université Panthéon-Sorbonne. Françoise Orazi, maître de conférence en civilisation britannique à l’Université Lumière Lyon-2.

· 18h20 Le Temps du débat– Emmanuel Laurentin

Lundi 27 avril :

L'Etat est-il le plus à même de nous protéger ?

Avec Olivier Christin, historien des guerres de religion, directeur du Centre européen des études républicaines (CEDRE) et professeur à l’université de Neufchâtel (Suisse) et à l’Ecole pratique des hautes études (EPHE), Anne Deysine, professeure émérite à l’université Paris Ouest-Nanterre, spécialiste des questions politiques et juridiques en France et aux États-Unis et Volker Schlöndorff, cinéaste allemand.

Mardi 28 avril :

Restrictions de circulation, traçage numérique... La crise met-elle durablement en danger nos libertés ?

Avec Karine Lefeuvre, présidente par intérim du CCNE, Martin Rueff, poète, philosophe et traducteur, maître de conférences à l'U.F.R. "Lettres, arts et cinéma" de L'Université Paris-Diderot (Paris VII), enseignant à l'Université de Bologne, professeur à l’Université de Genève et Frédérique Schillo, historienne, spécialiste d’Israël et des Relations internationales.

Mercredi 29 avril :

Inégalités hommes femmes : y-a-t-il une lecture de genre de la crise ?

Avec Hélène Périvier, économiste à l’OFCE Sciences Po, directrice du programme PRESAGE Programme de Recherche et d’Enseignement des SAvoirs sur le GEnre, Laura Freixas, écrivaine et essayiste et Laure Murat (SR) essayiste et professeure à UCLA

Jeudi 30 avril :

Le coronavirus va-t-il nous éloigner de la culture ?

Avec Alexander Neef, directeur général de la Canadian Opera Company, à Toronto, futur directeur de l’opéra de Paris, Wajdi Mouawad (SR), acteur, auteur metteur en scène, directeur du théâtre de la Colline et Catherine Pégard, présidente de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles.

Vendredi 1er mai :

(en cours de construction)

Le dimanche

· 11h-12h L’Esprit Public - Emilie Aubry

Déconfinement : un dilemme entre santé et économie ?

Avec les journalistes Christine Ockrent et Brice Couturier, le politologue Dominique Reynié, et le professeur de relations internationales Bertrand Badie.

La revue internationale des idées par Emmanuel Laurentin.

· 12h45 – 13h30 Signes des temps – Marc Weitzmann

L'art en état d'exception

Comme le terrorisme et la crise financière avant lui, mais de manière bien plus radicale, le virus instaure pour le nouveau siècle, l'exception comme tendance. Comment l'art peut-il faire encore exception quand l'exception est la norme ? Si le virus est une "métaphore en vrai" comment en faire la métaphore ? Quelle dramaturgie pour répondre à la dramaturgie sociale de la crise sanitaire ?

Avec Boris le Roy, romancier, auteur de "L'éducation Occidentale", Actes Sud, Anna Guillo, artiste, auteur de l'art à l'époque du terrorisme, Michel Orier, fondateur du Label Bleu, ancien directeur général de la création artistique au Ministère de la Culture, directeur de la musique et de la création culturelle à Radio-France.