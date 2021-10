Diplomatie française, psychiatrie, philosophie du chat et Oedipe : la Session de rattrapage

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage chaque semaine par mail.

Bonjour à toutes et à tous,

En Allemagne, Angela Merkel a tiré sa révérence, après 16 ans au poste de chancelière. Adenauer-De Gaulle, Schmidt-Giscard d'Estaing, Kohl-Mitterrand, la construction européenne s’est construite autour de couples franco-allemands célèbres. Angela Merkel, figure de la stabilité, a quant à elle travaillé avec quatre présidents français. Quelle sera la relation de son successeur, Olaf Scholz, ou peut-être Armin Laschet, avec Emmanuel Macron ? La question a d'autant plus d'impact que la France vient d'être confrontée à une crise diplomatique sans précédent après que, le 15 septembre dernier, l'Australie a annoncé se tourner finalement vers les États-Unis pour son achat d’armement sous-marin. Le "contrat du siècle" de 56 milliards d’euros passé avec la France est soudain devenu une humiliation : le nouveau partenariat stratégique unissant l’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni se faisait sur le dos de Paris. Dans cet imbroglio diplomatique, la France, "dernier pays européen du Pacifique", peine pourtant à rallier les autres pays d’Europe à sa cause. Si, depuis, Joe Biden et Emmanuel Macron ont calmé le jeu, l'accrochage a néanmoins mis en lumière les difficultés de la France à conserver son influence dans cette région du monde. Car l’océan Indo-Pacifique est désormais le théâtre d'une confrontation inévitable entre la Chine et les puissances regroupées sous la tutelle des États-Unis. Bonnes écoutes. Pierre Ropert

COMPRENDRE

Prendre soin des soins. La psychiatrie va mal : elle est progressivement devenue moins attractive pour les professions médicales, a subi de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire. Alors que viennent de s'achever les Assises de la santé mentale et de la psychiatrie, la crise sanitaire a-t-elle réellement permis de donner à ces questions une place importante dans le débat public ? (Le Temps du débat, 37 min)

Savoir raison garder. Dans le double contexte sanitaire et politique (les futures élections présidentielles), le thème même de la rationalité s'est s'invité dans le débat public... Là où la majorité des candidats et des partis prétendent incarner le "camp de la raison", cette dernière subit pourtant de multiples formes de critiques. (L'Invité(e) des matins, 43 min)

La bulle qui monte. La définition même des bulles économiques rend le phénomène toujours contestable. Une excuse pour les laisser se former et menacer la stabilité des marchés financiers... (Le Pourquoi du comment : économie & social, 4 min)

ZFE, miracle ou mirage ? L'instauration des Zones à Faibles Émissions dans les métropoles doit permettre de limiter la pollution atmosphérique due à la circulation automobile. Mais quel impact pour les plus modestes ? Comment penser des mobilités plus écologiques dans la ville de demain ? (Sous les radars, 29 min)

APPRENDRE

Bête de philo. Le chat, ce “tigre de salon” comme le qualifiait Flaubert, partage nos vies depuis environ dix mille ans, pourtant, il nous échappe... Qui est-il ? Que renvoie son regard ? Comment penser la singularité animale ? (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

L'arbre qui cache la forêt ? C’est un commerce qui se veut vertueux, celui de la compensation carbone. Derrière cette idée réside en fait l’achat de crédit carbone, c’est-à-dire la participation financière à des projets visant à capter le CO2. Qu’est-ce qui se cache derrière l'appellation "compensation carbone" ? Et représente-t-elle un permis de polluer ? (La Méthode scientifique, 57 min)

Et moaï, et moaï, et moaï... Les 1 042 moaï qui parsèment la petite Île de Pâques, située dans le Pacifique sud, sont les vestiges d'une civilisation oubliée. Laissées à l'abandon, ces immenses statues n'ont pas fini de nous interroger. Comment une société complète a-t-elle bien pu disparaître ? (Sans oser le demander, 58 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Faire chanter Œdipe. En 1936, l'Œdipe de Georges Enesco recevait des ovations dans les opéras parisiens. Plus d'un demi-siècle plus tard, l'auteur, metteur en scène et comédien Wajdi Mouawad remet cette œuvre à l'honneur en la montant sur la scène de l'Opéra Bastille. Une mise en scène grandiose au service d'une histoire intemporelle à découvrir en musique. (Le Grande table culture, 26 min)

L'âge d'or de Marie-Laure de Noailles. Quarante ans après la levée de la censure du film de Luis Buñuel L’Âge d’Or, retour sur le parcours de celle qui l’avait financé, Marie-Laure de Noailles. Son mécénat délirant fut la matrice de l'Art moderne, et sa vie privée tout aussi romanesque. (Toute une vie, 58 min)

En route vers le milliard. C’est l’histoire d’une guerre oubliée des mémoires, qui en six jours, il y a vingt ans, fit des centaines de morts et de blessés à Kisangani, l’une des grandes villes de la République démocratique du Congo. C’est cette histoire qu’évoque le cinéaste Dieudo Hamadi, dans son documentaire En route pour le milliard, qui avait fait partie de la sélection officielle du festival de Cannes en 2020. (Par les temps qui courent, 43 min)

LA CITATION

Cette semaine la citation est du cinéaste Christophe Honoré, invité des Matins, venu raconter comment, 100 ans après sa mort, l'écrivain Marcel Proust continue de fasciner :

Chaque lecteur de Proust qui prend le temps de déplier l’œuvre, comprend que ce sont des heures très importantes de sa vie. Ce sont des expériences de l’ordre d’une transcendance. Quel que que soit le lecteur de Proust que vous êtes, charmé ou agacé, quand vous êtes plongé dans cette œuvre vous n’êtes plus le même. Il vous fait redécouvrir la vie, c’est tout le principe de Proust.

L'écrivain Charles Dantzig, également invité de cette matinale, prépare par ailleurs en ce moment pour France Culture "Proust le podcast", qui agrégera des dizaines d’émissions sur différents aspects de cette œuvre immense.

Cette session s'arrête ici pour cette semaine. Et on vous laisse prendre le large, pour terminer, en compagnie de la navigatrice Isabelle Joschke qui, en novembre 2020, s'est lancée à l'assaut des mers pour le Vendée Globe. Une expérience au long cours qu'elle a enregistré et qu'elle livre, dans un témoignage brut, parfois au beau milieu des plus grandes tempêtes des mers du sud. À la semaine prochaine !