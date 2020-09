Diversité à la télévision : "Le pacte de visibilité, c'est de l'enfumage !"

La représentation de la diversité dans les programmes TV, "marque le pas", pour le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), Roch-Olivier Maistre, "chacun doit pouvoir se retrouver à l'image, _la télévision doit refléter davantage la réalité de la société_, il faut une remobilisation collective !"

Appel lancé aux chaînes, en jugeant ce mardi inacceptable une partie des résultats pour l’année 2019, du dernier Baromètre de la diversité de la société française, cet outil de mesure qui permet, depuis une dizaine d’années, selon le CSA, d’obtenir une perception objective de la diversité sur le petit écran.

Les personnes qui apparaissent à la télévision sont plus riches, plus urbaines, plus blanches et plus masculines que la population et ne sont quasiment jamais en situation de handicap.

Les résidents des grands ensembles de banlieues populaires sont très peu représentés (7%).

Et les personnes habitant dans les territoires ultramarins (3,6% de la population française) ne sont incarnées que par 0,4% des personnes à l'écran, 10% en comptant France Ô, la chaîne consacrée à l'Outre-mer fermée le 23 août dernier.

"Mettez des gens spécialistes de l'Outre-mer aux commandes !"

Rien ne change pour le président du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer, Daniel Dalin. Le baromètre du CSA va dans la continuité de ce qu'il ne cesse de dénoncer depuis des années : une volonté manifeste, selon lui, d'invisibilisation, malgré l'adoption en juillet 2019 d'un pacte de visibilité, signé par la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte et les ministres de la Culture, Franck Riester, et des Outre-mer, Annick Girardin :

Moi, je dis que le pacte de visibilité c'est de l'enfumage ! Et surtout, cet espèce d'entre-soi qui se passe au CSA, via France Télévisions, où les gens se passent les postes entre eux. Par exemple, nous avons 46 présentateurs TV. Sur les 46, il y a Patricia Loison, Harry Roselmack, Johanna Ghiglia et Régis. Nous avons écrit au CSA, nous avons écrit à madame Delphine Ernotte. Le projet qu'elle a mis en place, qu'elle a présenté comme quelque chose qui allait donner plus d'Outre-mer à France Télévisions, ne tient pas la route !

Contacté, le CSA nous a parlé d'une réunion de suivi hier au sujet de ce pacte de visibilité, mais sans davantage de précisions. Le ministère de la Culture et celui des Outre-mer ne nous a pas non plus donné d'autres indications. Jusqu'à présent.

En juillet dernier, lors de son audition au CSA en vue de sa réélection, Delphine Ernotte n'avait pas été ménagée sur son bilan à ce sujet. Carole Bienaimé-Besse lui rappelait sa note stratégique de 2015 et son "souhait que France Télévisions soit le reflet de la France, avec le constat que la diversité sociale et ethnique était très faible".

Après la suppression de France Ô, la visibilité des Outre-mer doit plus que jamais passer par la nomination de spécialistes à des postes de responsabilité, s'exclame Daniel Dalin :

En fermant France Ô, on ne peut pas mettre plus d'Outre-mer dans quelque chose qui ne mettait pas déjà des Outre-mer et qui n'a pas le "réflexe Outre-mer". On sait très bien que ça ne marche pas. Si vous voulez vraiment changer les choses, il faut nommer des ultramarins qui eux peuvent être les garants de la représentation des Outre-mer sur le portail de France Télévisions. Si on veut parler d'Outre-Mer, mettez des gens qui sont spécialistes de l'Outre-mer aux commandes !

Et pour mieux se faire entendre, le Conseil représentatif des Français d'Outre-mer compte agiter le bulletin de vote à l'approche de la présidentielle.

Daniel Dalin promet de faire fonctionner tous ses réseaux pour sanctionner les candidats qui ne respecteraient pas l'Outre-mer.