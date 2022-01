Don't Look Up, greffe, Sapiens et Dian Fossey : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email

Au programme de la session cette semaine : un film qui s'ancre dans l'actualité, des conseils cinématographiques, les progrès de la médecine et une rencontre avec l'une des pionnières de la protection animale. Et désormais, avec cette nouvelle formule de la Session de rattrapage, un bouton pour retrouver tous les programmes de cette sélection en un clic dans l'application Radio France. Bonnes écoutes ! Zohra Vignais

Le zoom de la semaine : "Don't look Up", révélateur de débats ☄️

Parabole intelligente (et acide) de notre cécité face au réchauffement ? Ou simple étalage de bons sentiments avec une débauche de stars ?Depuis sa sortie le 5 décembre 2021, Dont' Look Up d'Adam Mckay , le film événement proposé par la plateforme de streaming Netflix, n'en finit plus de susciter les débats. Porté - entre autres - par Léonardo Di Caprio, Meryl Streep et Jennifer Lawrence, le film propose un scénario catastrophe d'un monde en proie au "déni cosmique" : de la fiction à la réalité ?

Scénario catastrophe. 🔗 "Don't Look Up : un superfail réaliste ?" (Superfail, 12 minutes)

Sortir du déni. 🔗 "Don't Look Up : que peut la fiction contre le déni climatique ?" (Le Temps du débat, 37 minutes)

Mise en abîme. 🔗 "Don't Look Up : fin de l'imaginaire ou imaginaire de la fin ?" (Signe des temps, 43 minutes)

Comète, on t'attend. 🔗 Don't Look Up : l'apocalypse, now ! (La Méthode scientifique, 58 minutes)

C'est dans l'actu

📌 On n'arrête pas le progrès ? Le 7 janvier dernier, des chirurgiens américains sont parvenus à implanter un cœur de porc génétiquement modifié chez un patient humain : une première en son genre a annoncé la faculté de médecine de l'université du Maryland. Quels espoirs suscitent cette première mondiale ? (La Question du jour, 11 minutes)

📌 Zemmour et l'histoire. Laurent Joly, directeur de recherche au CNRS, publie La falsification de l'histoire, qu'il présente comme un livre-riposte à Eric Zemmour et à sa manière d'instrumentaliser l'histoire. Entretien. (La Grande table idées, 32 minutes)

📌 Mésinformation. Alors que la commission "Lumières à l’ère numérique" a rendu son rapport sur la lutte contre la désinformation au président Emmanuel Macron cette semaine, retour sur l'histoire des fauses nouvelles et de ses évolutions récentes. (Les Matins, 40 minutes)

Une rencontre : Dian Fossey

Dian Fossey a consacré sa vie à la défense des grands primates au Rwanda jusqu'à son vraisemblable assassinat en 1985. Retour sur son histoire et son engagement auprès des gorilles de montagne.

🔗 Dian Fossey (1932-1985), une primatologue en croisade (Toute une vie, 58 minutes)

Il est temps...

Vous avez 3️⃣ minutes...

📌 Ils sont forts ces Romains. Deux mille ans après leur construction, les monuments romains sont toujours dans le paysage et semblent narguer les temples grecs, effondrés depuis longtemps. Comment les Romains ont-ils fait? Réponse avec l'archéologue et youtubeuse Clothilde Chamussy, invitée d'une série spéciale du "Pourquoi du comment". (Le Pourquoi du comment archéologie, 4 minutes)

Vous avez 3️⃣ 0️⃣ minutes...

📌 Sapiens l'envahisseur. L'homo sapiens est une espère invasive. Le paléoanthropologue Jean-Jacques Hublin s'intéresse de près à l’apparition de Sapiens, mais aussi à la disparition de Néandertal et à d’autres groupes, comme le Dénisovien, qui ont un temps cohabité avec... notre ancêtre. Et il cherche à comprendre comme celui-ci s'est imposé. Etait-il plus social ? Plus développé ? (L'invité des Matins, 40 minutes)

Vous avez 4️⃣ heures...

📌 Sang pour sang. Froid et horrifique, le sang est l'objet des angoisses de nombres d'entre nous. Du fluide aux cannibales en passant par les figures vampiriques, la philosophie se saisit de ce liquide qui nous rend vivants. (Les Chemins de la philosophie, 4x58 minutes)

Et nous nous quittons avec l'adaptation radiophonique de l'unique roman d'Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent qui vous emmènera, en 10 épisodes de 30 minutes, sur les grandes terres du Nord de l'Angleterre balayées par les vents. À écouter au coin du feu, en podcast sur le site de France Culture et sur l'application Radio France.

