Dr Semmelweis, changement climatique, Godard et "Sous le volcan" : la session de rattrapage d'été

Même au mois d'août, il est difficile d'échapper à une actualité anxiogène : le dernier rapport du GIEC a rappelé l'imminence absolue du danger lié au changement climatique, alors même que des incendies ravagent le monde, de l'Europe à la Sibérie, en passant par l'Algérie. Il existe cependant des solutions, mais les mesures qui s'imposent seront-elles prises à temps ? Le GIEC n'a rien d'une Cassandre, et ses avertissements ne sont pas sans rappeler ceux de ce médecin hongrois, le Dr Semmelweis qui, au XIXe siècle, échoua à faire prendre conscience à ses collègues médecins de la nécessité d'un geste simple : se laver les mains. Malgré ses mises en garde, qui à terme sauveront pourtant des vies, Ignace Semmelweis est méprisé par ses pairs et finira ses jours interné dans un asile. Deux cents ans plus tard, se laver les mains est un geste, sinon banal, a minima nécessaire pour faire face à la crise sanitaire, dont les effets continuent par ailleurs d'impacter fortement la santé, notamment mentale. Il convient donc d'en prendre soin et le mois d'août reste, malgré tout, le moment idéal pour se détendre et prendre un peu de temps pour soi, que ce soit en écoutant un morceau de musique (on vous recommande Prince cette semaine), en profitant d'un jeu de société, en se prélassant devant un film culte ou encore en vous laissant happer par la fiction Sous le volcan. Bonnes écoutes. Pierre Ropert

LES SÉRIES D'ÉTÉ

Les mains ou la vie. Alors que des vagues de fièvre puerpérale s’abattent dans toutes les maternités, le Dr Semmelweis, jeune médecin hongrois, découvre que ce sont les mains des médecins qui transmettent la mort. Il tente alors d'imposer un geste simple : se laver les mains. Mais ses recommandations sont ignorées : rejeté par ses pairs, il meurt oublié dans un asile psychiatrique de Vienne. (Grande Traversée : Docteur Semmelweis, 4 x 58 min)

Le Prince. En quarante ans de carrière, Prince a incarné l'excellence, la créativité et l'audace. Multi-instrumentiste, chanteur, danseur, compositeur, producteur et showman exceptionnel, le Kid de Minneapolis a laissé une œuvre colossale. Plongée en immersion dans les quarante albums de ce musicien éclectique et avant-gardiste. (Les Séries musicales, 2 x 2h)

Ethnologue résistante. Germaine Tillion a fait partie des femmes pionnières en ethnologie. Quand la guerre interrompt ses recherches, elle s'engage dans la résistance au sein du réseau du musée de l’Homme, avant d’être déportée à Ravensbrück. Ce choix de résister et sa déportation vont changer définitivement sa façon d’envisager le monde. (Avoir raison avec... Germain Tillion, 5 x 28 min)

Un film, un regard (et Godard). Un film peut-il changer le monde ? Il peut, a minima, changer le regard que nous portons sur le monde. De Vertigo au Parrain, quatre films s'ajoutent à ceux de la semaine dernière, racontés et analysés par des comédiens et cinéastes. Cette série, qui débutait avec Le Mépris, s'achève par un entretien exclusif avec son réalisateur, Jean-Luc Godard. (Les films qui ont changé nos regards, 5 x 1h)

Être vieux jeux. A quoi jouer avec ses amis ? Quinze émissions diffusées sur les ondes il y a bien longtemps, pour découvrir comment l'on s'amusait autrefois, du jeu des proverbes au jeu sur scène, en passant par le jeu de cartes et les jeux d'enfants. (Les Archives de l'été, 5 x 58 min)

PENDANT QUE VOUS N'ÉCOUTIEZ PAS

Sidération. Inondations, incendies, dôme de chaleur, fonte des glaces… En 2021, l’été est meurtrier et dévastateur partout dans le monde. La profusion d'images chocs dans les médias et sur les réseaux sociaux peut-elle entraîner un sursaut écologique ? Ou bien le spectaculaire est-il un frein au changement ? (Le Temps du débat, 43 min)

Pègre en série. Fondée sur l'histoire du gang des Peaky Blinders, actif à la fin du XIXe siècle, la série éponyme suit un groupe de gangsters de Birmingham à partir de 1919. Une série historique qui permet, à chaque saison, de mieux comprendre les différentes strates de la société britannique. (Culture série, 58 min)

La santé mentale en crise. Repère essentiel pour une population de plus en plus attentive à sa santé mentale, la psychiatrie n'en vit pas moins une crise de reconnaissance. Les praticiens ont beau observer une réelle vague de tentatives de suicide, notamment liée à la pandémie, la psychiatrie reste peu attractive auprès des jeunes aspirants médecins. (L'Invité(e) des matins d'été, 28 min)

Enfance et révolution islamique. Nous sommes en 1979 à Téhéran. La Révolution gronde, le régime du Shah s’apprête à tomber. C’est un moment historique. Et le point de départ des quatre tomes d'une BD devenue culte, Persepolis, ensuite portée au cinéma en 2007. (Culture BD, 58 min)

LES FICTIONS

Sous le volcan. Par quel terrible remord est donc rongé Geoffrey Firmin, consul britannique, qui se perd dans l'alcool à Qhuahnahuac, au Mexique ? Découvrez l'adaptation radiophonique d'Au-dessous du volcan, chef-d'œuvre de Malcolm Lowry, qui s'est imposé comme l'un des plus grands romans du XXe siècle, faisant jeu égal avec Voyage au bout de la nuit, Le Procès ou Ulysse. (Sous le volcan, 20 x 20 min)

Un Jardin tout blanc. Anton Tchekhov, écrivain et médecin, a tenu toute sa vie une correspondance abondante, depuis son adolescence jusqu’à sa mort. Les lettres choisies ici éclairent les cinq dernières années du dramaturge, malade et déclinant "le sourire aux lèvres" alors que sa pièce La Cerisaie triomphe à Moscou. (Avignon - Fictions, 58 min)

LA CITATION

Cette semaine la citation est d'Alexander Kluge, surnommé le Godard allemand, qui, dans l'émission "L'Expérience", précise la notion d'"inquiétance", qu'il a développée pour une exposition :

Lorsqu’un enfant en train de jouer s’enfonce dans la glace d’une étendue d’eau gelée, parce que celle-ci n’est pas suffisamment épaisse pour le porter, et que son sauvetage pose problème du fait que le sauveteur risque à son tour de s’enfoncer, il existe une solution assez complexe qui prévoit la formation d’une chaîne de gens où chacun est couché en tenant les pieds du suivant pour que le dernier de la chaîne puisse enfin tendre sa main à l’enfant et l’aider. [...] Telle scène n’a rien d’"inquiétant", car il demeure possible d’intervenir sur un mode pragmatique. Ce qui est "inquiétant" relève de l’idée inverse, à savoir qu’un danger serait imminent sans que nul ne puisse rien y faire.

Cette session s'arrête ici pour cette semaine. Mais la fin de l'été approchant, une question se pose : avez-vous fini vos cahiers de vacances ? Si ce n'est pas le cas ou que vous avez fait l'impasse, il n'est jamais trop tard pour réviser. Alors on reprend depuis la base, avec l'émission Eurêka, en partant sur les traces de l'origine du zéro, ce fameux chiffre et concept arrivé des milliers d'années après les premiers nombres, et représenté par une carapace de tortue vide chez les Mayas ! A la semaine prochaine.