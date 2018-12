Droits de l'homme, cocaïne, araignées, gilets jaunes, James Bond : la Session de rattrapage

bonnez-vous gratuitement pour recevoir la Session de rattrapage par mail chaque semaine

Bonjour à toutes et à tous,

En début de semaine, le lundi 10 décembre 2018, nous célébrions les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Un texte essentiel, qui porte et acte les droits fondamentaux des femmes et des hommes, en réaction directe au traumatisme de la Seconde guerre mondiale. À cette occasion, France Culture a exploré les enjeux des droits humains. Où en est l’avancement actuel des droits de l’homme en France, et dans le monde ? Si la Déclaration universelle reste le texte le plus traduit au monde, aucun Etat ne semble l’appliquer totalement. Oppression des peuples, libertés bafouées... Aujourd’hui encore, il reste difficile de réunir un consensus. Lundi 10 décembre, à Marrakech, 190 Etats signaient le Pacte international sur les migrations. Attaque à la souveraineté pour les uns, pas à la hauteur pour les autres, les tensions n'ont cessé de s'accumuler autour de ce texte. Alors la Déclaration universelle des droits de l’homme serait-elle une utopie ? Une chose est certaine, s'ils sont gravés dans le marbre, ils ne sont pas figés pour autant, parce que la nécessité de les défendre reste d’actualité. Camille Bichler

COMPRENDRE

Sortie de crise ? Hausse du Smic, annulation de la hausse de la CSG pour certains retraités, prime de fin d'année pour quelques salariés... Les annonces faites par Emmanuel Macron ne semblent pas avoir convaincu les "gilets jaunes". Alors, ces annonces sont-elles vraiment à la hauteur de la situation ? (L'Invité des matins, 41 min)

Sniffer en travaillant. Tenir le rythme, être au maximum de ses capacités, gérer sa souffrance au travail… Ces dernières années, la cocaïne a infiltré les milieux professionnels et concerne de nouveaux usagers. Rencontre avec d’anciens cocaïnomanes, pour qui la drogue était devenue indispensable au bureau. (Les Pieds sur terre, 28 min)

Apprentis sorciers. L’annonce de la naissance de deux bébés génétiquement modifiés en Chine a fortement fait réagir la communauté scientifique. Alors, faut-il repousser toujours les limites de l’humanité quitte à transiger avec l’éthique ? (Du Grain à moudre, 40 min)

APPRENDRE

Araignées : la bête a bon dos. Dangereuse, venimeuse et parfois même tueuse, la tisseuse de toile est dénigrée, redoutée, repoussée. Mais quelle réalité derrière l’image populaire des araignées et comment ont-elles évolué pour arriver à cette très grande diversité biologique ? (La Méthode scientifique, 58 min)

L'art contre l’anéantissement. Avec son film La France est notre patrie, le cinéaste franco-cambodgien Rithy Panh évoque la mission colonisatrice à travers des films d'archives de l'Indochine française. L’occasion pour lui d'évoquer la survie et le manque, mais aussi l'importance du souvenir. (Par les temps qui courent, 59 min)

Europe populiste. Le mouvement des "gilets jaunes" l’a prouvé, il y a une rupture de confiance entre les élites politiques et le peuple. Le populisme serait-il une pathologie démocratique ? (Répliques, 52 min)

Foucault, Artaud, Heidegger. Comment la psychiatrie est-elle devenue un objet de connaissance ? Née à la faveur d'une expérience nouvelle de la folie, elle est aujourd’hui considérée comme une connaissance du savoir médical. (Les Chemins de la philosophie, 4 x 58 min)

(RE)DÉCOUVRIR

James Bond toujours. Héros littéraire imaginé par Ian Fleming en 1952, l’agent secret britannique a survécu à son créateur. Popularisé au cinéma, James Bond a accédé au statut de mythe. Un personnage des temps modernes, qui reflète l’évolution des mentalités tout en recyclant les mythes anciens. (Concordance des temps, 59 min)

Renoir père et fils. L’œuvre du peintre Pierre-Auguste Renoir a-t-elle influencé le cinéma de son fils, Jean Renoir ? Il y a des univers communs, du modèle féminin à Paris jusqu'aux couleurs du Midi, mais la filiation artistique est complexe. (Le Réveil culturel, 26 min)

First Lady militante. Ardente défenderesse des Droits de de l’homme, de la cause des Noirs et des femmes, et militante pour l’accueil des réfugiés juifs pendant la Seconde guerre mondiale… (re)découvrez les combats d’Eleanor Roosevelt. (La Fabrique de l'histoire, 52 min)

LA CITATION

La citation de la semaine nous vient du politologue et spécialiste de l’islam Gilles Kepel, qui décrypte la symbolique du marché de Noël de Strasbourg, cible d'une fusillade meurtrière mardi 11 décembre (La Question du jour, 7 min) :

Le marché de Noël est un lieu très significatif. Il s’agit de viser la société occidentale, qui célèbre, par cette fête, la naissance du Christ. C’est un impact symbolique. Et cela vise évidemment à épouvanter les populations. L’objectif est de remobiliser des sympathisants de Daech qui, depuis un an, ont été abattus par la chute de l’Etat islamique, dans lequel ils avaient mis tous leurs espoirs.

Avant de refermer cette session, un dernier petit conseil de lecture pour comprendre pourquoi l’horloge du Panthéon fonctionne enfin ! En 2006, un groupe d’expérimentation urbaine, les Untergunther, avait restauré clandestinement l'horloge du Panthéon. Plus d'une décennie plus tard, le Centre des monuments nationaux va achever de rénover cette horloge Wagner du XIXe siècle. À la semaine prochaine !