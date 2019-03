Droits des femmes, Hegel et cuisine brésilienne : la Session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

"Moins 25% sur votre épilation à l'occasion de la journée de la femme", pouvait-on lire sur certaines réclames, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée hier. Car elle est encore longue et ardue, la route qui mène à l'égalité... et les initiatives maladroites du monde politique à l'occasion de cette même journée illustrent parfaitement le phénomène. Quelles pourraient être les solutions pour que la femme vive d'égale à égal dans notre société ? Pour d'aucuns, comme l'économiste Cecilia Garcia-Peñalosa, la solution ne passe pas par la parité par quota. D'autres, comme la politologue Françoise Vergès, plaide un "féminisme décolonial", estimant qu'il n'y a pas "de manière d'être humain, de manière d'être citoyen, de manière d'être une femme" comme veut le faire croire, selon elle, la "colonialité". En attendant, loin de la théorie, reprenons espoir en écoutant des femmes jeunes et moins jeunes raconter comment elles ont conquis une place dans des secteurs où elles sont sous-représentées ; en se penchant sur l'histoire de Barbie et celle de ses mensurations, enfin devenues réalistes en 2016 ; ou encore en redécouvrant les textes de trois autrices du XXe siècle passées, patriarcat aidant, à la trappe de l'histoire littéraire. Petit à petit... Belles écoutes ! Hélène Combis

COMPRENDRE

La double peine du migrant mineur. Le 28 février, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour l'absence de prise en charge d'un mineur afghan qui vivait dans la jungle de Calais entre 2015 et 2017. Le phénomène des mineurs non accompagnés touche de nombreux pays. De quels droits et protections bénéficient-ils ? (Cultures monde, 59 min)

Resteront, resteront pas ? Le 29 mars, le Royaume-Uni est censé quitter l'Union Européenne. Mais à moins d'un mois de la date fatidique, rien n'est sûr. Les hypothèses sont nombreuses sur le scénario de sortie. Peut-on imaginer qu'un nouveau référendum soit organisé ? Les Anglais sont-ils partis pour rester ? (Du Grain à moudre, 39 min)

Médecine : l'Eldorado roumain. Il y a 2300 étudiants français en Roumanie dont 2 000 en médecine. Les cursus s'y multiplient, pour le meilleur et, selon certains, "pour le pire". Focus sur tous ces expatriés qui choisissent la très francophone Roumanie afin d'exercer dans le milieu médical. (Le Reportage de la rédaction, 4 min)

APPRENDRE

Quoi Hegel, qu'est-ce qu'il a Hegel ?! Eh bien pour lui, l’enjeu de l’histoire est le devenir des peuples, et les grands hommes sont ceux qui incarnent le mieux les idées de leur époque. Pourtant... "c’est une affreuse consolation de savoir qu’ils n’ont pas été ce qu’on appelle heureux". L’Histoire a-t-elle un sens, une fin et quel rôle ces grands hommes sacrifiés ont-ils joué ? (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

Histoire barbare. Avril 1545, quinze ans avant les guerres de religion, les “Vaudois”, considérés comme hérétiques, sont victimes de massacres dans une quinzaine de villages du Luberon. François Ier, à la suite d’une broutille, prit le fameux arrêt de Mérindol, qui visait à arrêter, juger puis brûler, vifs et en public, dix-neuf habitants de Mérindol... (La Fabrique de l'histoire, 52 min)

Game Rover. Après la perte définitive d’Opportunity, et la poursuite de la mission de Curiosity sur mars, quels seront les futurs véhicules automatiques lancés dans la course à l’espace pour poursuivre l’exploration, et pourquoi pas préparer le terrain à l’habitation ? (La Méthode scientifique, 58 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Un feuilleton. Le récit de la vie de Clyde Morton, surnommé The Viper, un gangster afro-américain, ressemble à un roman noir épique, mais écrit pour la radio et baigné dans la musique. On y croise notamment Duke Ellington, Thelonious Monk et Charlie Parker dans la grande maison de la baronne Pannonica de Koenigswater qui, au milieu d’une centaine de chats, soutient les jazzmen. (Fictions / Le Feuilleton, 24 min)

Une expo. Poussons la porte du salon d’Elisabeth et Samuel Courtaud... Lorsque ce couple de grands industriels anglais du début XXème recevait chez lui pour de somptueuses réceptions, les invités pouvaient apercevoir de part et d’autre de la cheminée des Gauguin, des Manet, et des Cézanne... (La Grande table culture, 26 min)

Des saveurs. "La cuisine brésilienne est l'une des plus diversifiées au monde, elle est à l’image du pays : variée et métissée. Chaque cuisinier travaille avec les produits de sa région, surtout les jeunes chefs qui ont compris l'importance de travailler avec les produits régionaux. La jeune cuisine brésilienne est en train de bouger, et c'est passionnant !", s'enthousiasme le chef Laurent Suaudeau dans une émission qui ouvre l'appétit. (Les Bonnes choses, 29 min)

LA CITATION

Cette semaine, la citation est de la ministre du travail Muriel Pénicaud, venue parler dans Les Matins de la mise en place d'un "index de la parité femmes-hommes" :

Je suis fière pour la France que l'on ait mis en place cet indice car nous sommes le premier pays à passer à une stratégie d'obligation de résultats. Depuis 46 ans il y avait bien une obligation dans la loi, à travail égal, salaire égale. Mais les entreprises n'avaient aucune obligation de faire quelque chose. [...] Les entreprises qui ne feront pas les efforts nécessaires, qui ne se mettront pas en dynamique de progrès, pourront être sanctionnées jusqu'à 1% de la masse salariale par an. C'est énorme. Il vaut mieux le donner aux femmes salariées dans l'entreprise qu'au Trésor Public."

Pour clore cette Session, une fois n'est pas coutume, un portrait : celui de Djamila Bouhired, vivante icône de la guerre d'Algérie, qui à 84 ans, manifeste aujourd'hui contre un cinquième mandat du président Bouteflika. Découvrez son histoire, trait d'union dans celle de l'Algérie, pour la défense de la démocratie. A la semaine prochaine !