Duel présidentiel, Beckett et coraux : la Session de rattrapage

Face à face : Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Avec deux programmes diamétralement opposés, les candidats se sont affrontés lors du débat de l'entre-deux-tours, cette bataille télévisuelle devenue institution de la Ve République. Pour une ambiance à couteaux tirés, François Rostain, maître d'armes de la Comédie-Française, vous guidera auprès des grands duellistes de l'histoire. Parmi eux, une femme : Mademoiselle de Maupin. Un combat pour l'honneur, et le mot de la fin pour cette campagne présidentielle qui s'achève.

COMPRENDRE

Welcome ? L’immigration est le thème sur lequel a prospéré le Front National, qui a réussi à installer durablement l’idée selon laquelle il conviendrait d’être “pour” ou “contre” ce fait de société. Absurde, selon le sociologue et démographe François Héran, qui estime que cela reviendrait à être “pour” ou “contre” le vieillissement. (La Suite dans les idées, 1h)

Sans issue. Certains publics ont énormément de difficultés à accéder à leurs droits, et finissent par y renoncer. Ainsi, plus de 5 milliards d'euros de RSA ne sont pas versés chaque année. Une économie pour l’Etat… mais à court terme seulement. (Du Grain à Moudre, 40 min)

Terrorisme durable. Le terrorisme n’est pas nouveau. Pratiqué par les mouvements de libération et de décolonisation, par les indépendantistes ou sécessionnistes, ou plus récemment par des groupes islamistes, il nécessite des moyens de lutte assez différenciées. Dans la “guerre contre le terrorisme”, on ne peut ni vaincre, ni dissuader. (Les enjeux internationaux, 10 min)

APPRENDRE

Coraux mourants. On estime aujourd’hui à 25% la proportion de récifs coralliens endommagés. Or, si les coraux ne représentent que 0,1% de la superficie maritime totale de la planète, ce sont de véritables réserves écologiques, puisque les récifs abritent jusqu’à un quart des espèces marines connues. (La Méthode scientifique, 59 min)

(Sombre) histoire de l’art. Le buste de Néfertiti, les Noces de Cana de Véronèse, les bronzes du Bénin… des œuvres d’art superbes, orgueil de grands musées européens, mais dont la provenance tient bien souvent du pillage, du vol, de la spoliation. Bref examen de situations variées et complexes, et plaidoyer pour une plus grande transparence de ces itinéraires agités. (Concordance des temps, 59 min)

Système et anti-système. Quand le système génère l’anti-système, quand la représentation devient le contraire de la démocratie, que reste-t-il ? Le philosophe Jacques Rancière pose les jalons d'une autre démocratie : loin de se réduire à la question de la représentation politique et à la frénésie du choix des programmes qu’elle suscite, la démocratie devrait être axée sur l’action, affirme-t-il. (La Grande Table, 34min)

(RE)DECOUVRIR

With pleasure. Un nouvel album à la fois vivant et maîtrisé, laissant la part belle aux aspérités. Avec Pleasure, la chanteuse pop canadienne laisse aussi place et densité au silence, et parfois, le chant intime laisse la place au chant collectif. (L'Actualité musicale, 5 min)

Oh les beaux jours ! En 1964, sur la scène du Théâtre de l'Odéon, France Culture captait la pièce de Beckett mise en scène par Roger Blin. Avec les commentaires d'André Saudemont, (re)vivez cette mise en scène mythique avec Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault. Lumière aveuglante, ambiance désertique, humour drolatique et absurdité sont au rendez-vous. (Les Nuits de France Culture, 1h40)

Et toque ! En 2016, plus de 500 chefs étoilés de toute la planète ont désigné Michel Bras comme le chef le plus influent au monde. Alors que la télé-réalité est plus jamais avide de toques, il se fait discret, ce qui rend encore plus précieuse cette série d’entretiens.(A voix nue, 5 x 29 min)

LA CITATION

La citation cette semaine est de la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury. Dans La Grande Table, elle se livrait à un plaidoyer pour un nouvel humanisme, tourné vers la nature, en articulant écologie et justice sociale :

La question de l'anthropocène et la lutte contre le réchauffement climatique sont nos seuls agendas universels.

C’est fini pour cette semaine ! Envie d’ailleurs ? Métronomique vous entraîne en apesanteur pour un voyage à l’air. De Saint-Exupéry aux frères Montgolfier, vous croiserez nuages, caravelles et hélicoptères, mais aussi Franck Sinatra et Steve Reich. Bon week-end à toutes et à tous !

