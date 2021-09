Dune, QAnon, Christo et Mona Chollet : la Session de rattrapage

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage chaque semaine par mail.

La rentrée bien entamée et l'été bientôt terminé vous rêvez déjà de vous évader… Prenez de la hauteur, direction l'espace ! De rêveur à astronaute il n'y a qu'un pas… Peu adepte des voyages au-dessus des cieux, laissez-vous transporter dans un ailleurs fictif et plongez votre regard dans le visage aux yeux bleus du roman "Dune", dont l'adaptation sur grand écran à fait la une des cinémas cette semaine. Remontons le temps pour un voyage à travers les époques et (re)découvrons les richesses que nous offre notre patrimoine culturel mondial : des poètes du Moyen-Âge aux ruines d'Angkor en passant par les rues de Rome et les vestiges gaulois cachés dans les Côtes d'Armor, retraçons l'histoire de nos sociétés. Pour les oiseaux de nuit, tentez l'expérience hypnotique d'une nuit féerique sous les étoile : dépaysement garanti…

COMPRENDRE

• Crédits : © WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP - AFP

QAnon, une guerre secrète. Que cache la symbolique du mystérieux "Q" et qui sont les partisans de la mouvance complotiste QAnon ? Comment comprendre le combat mené par ce mouvement né aux États-Unis et mis en lumière lors de l'invasion du capitole de Washington le 6 janvier dernier. (Mécaniques du complotisme, 4 épisodes de 15 min)

#WeWantCancerTreatment. "Je suis un patient cancéreux. Je n'ai pas de médicaments." Dans un Liban en crise, l'association Barbara Nassar et d'autres ONG ont manifesté à Beyrouth entourées de malades et de médecins pour dénoncer l'incapacité des responsables politiques à fournir un accès décent aux traitements. Sur Twitter, le hashtag #wewantcancertreatment des malades prolonge le combat. (Le Reportage de la rédaction, 4 min)

Régime taliban : un dialogue impossible ? Depuis la prise de Kaboul le 15 août dernier, la situation pour les opposants au nouveau régime est alarmante. Quelle attitude adopter pour venir en aide à la population afghane ? L'espoir d'un dialogue est-il envisageable ? Ces questions sont au cœur des enjeux diplomatiques. (Le Temps du débat, 38 min)

APPRENDRE

• Crédits : © Philippe Apeloig

Promenons-nous dans les rues. Porteuses de mémoire, les plaques commémoratives ornent les murs de nos villes, ravivant le souvenir de moments d'histoire ou de vies singulières. Nous passons devant tous les jours mais nous sommes-nous déjà interrogés sur ce qu'elles racontaient ? Petites ou grandes, chacune porteuse d'un message spécifique, ces plaques rendent hommage à des personnages illustres, à des Justes comme à des hommes, des femmes ou des enfants le plus souvent anonymes. (Le Cours de l'histoire, 51 min)

Allumez le feu ! Aussi fascinant qu'effrayant, aussi ordinaire qu'extraordinaire, le feu nous intrigue et nous enivre. Dans la peinture, dans la nature, en philosophie ou en histoire, le feu à toujours des secrets à révéler. Que nous dit la philosophie de cet élément flamboyant ? (Les Chemins de la philosophie, 4 épisodes de 58 min).

"Pas de publicité. Merci." L'image de marque des entreprises constitue leur première vitrine. Les dépenses générées dans le marché mondial de la communication et de la publicité est en constante augmentation. En 2019, elles représentaient plus de 1 370 milliards de dollars pour en atteindre près de 1 500 au cours de l'année 2021. (Le Pourquoi du comment : Économie, 3 min)

(RE)DÉCOUVRIR

• Crédits : © THOMAS SAMSON / AFP - AFP

Vous avez dit empaqueté ? Ce samedi 18 septembre sera inauguré le projet artistique pensé par Christo et sa femme Jeanne-Claude. 25 000 mètres de tissu recyclable argent bleuté recouvriront jusqu'au 3 octobre 2021 l'Arc de Triomphe. Christo aimait à dire que ses œuvres étaient "temporaires" et non "éphémères" : "Je n'aime pas le mot « éphémère » pour décrire mon travail. L'éphémère suggère quelque chose d'instable". Plusieurs semaines de préparation ont été nécessaires à la réalisation de ce projet d'envergure qui suscite des réactions diverses. Alors, comment expliquer la démarche de ces deux artistes qui ont consacré une partie de leur vie à emballer des sites patrimoniaux ? (La Question du jour, 8 min)

Objectif Dune ! Cette semaine est sorti le film événement "Dune" de Denis Villeneuve, adapté du roman de Frank Herbert. Durant 2h35, le cinéaste québécois explore les enjeux politiques et écologiques du roman et met à jour les divers conflits qui opposent les personnages. Dans un entretien accordé à Olivia Gesbert, il nous parle de son travail pour cette ambitieuse adaptation cinématographique. (La Grande Table culture, 26 min)

Rétrospective. Née en 1887 et morte en 1986 à l'âge de 98 ans, Georgia O'Keeffe est considérée comme une figure mythique de l'art nord-américain moderniste et précisionniste. Du 8 septembre au 6 décembre 2021, le Centre Pompidou fait revivre le travail de l'artiste à l'occasion d'une première rétrospective en France. L'occasion pour les visiteurs de se plonger dans les aventures esthétiques du XXe siècle. (L'Art est la matière, 59 min)

LA CITATION

• Crédits : © Eric Fougere - Corbis / Contributeur - Getty

La citation nous vient cette semaine de Mona Chollet, invitée de la Grande Table culture jeudi 16 septembre. Après le succès de Sorcières. La puissance invaincue des femmes (Zones, 2018), l'essayiste se penche avec Réinventer l'amour (Zones, 2021) sur l'amour hétérosexuel à partir de sa propre expérience. Contre l'idée qu'il y aurait une fatalité, elle montre que l'amour exclusif et durable peut-être réinventé hors du patriarcat. Elle revient également sur le concept d'"érotique de l'inégalité" :

Tout notre imaginaire romantique est fondé sur une forme d'infériorité des femmes et de sa sublimation. Il faut toujours que l'homme soit plus grand. Et que la femme se fasse toute petite pour être aimée.

Samplé des dizaines de fois, "Don't Look Any Further" (1984), le morceau de Dennis Edwards et Siedah Garrett à donné lieu à de nombreuses déclinaisons, notamment par deux rappeurs ennemis Notorious BIG et Tupac Shakur...

