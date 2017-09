Ecole, nucléaire, intelligence artificielle et Roland Barthes : la Session de rattrapage

Abonnez-vous à la Session de rattrapage pour la recevoir par email gratuitement chaque semaine

Bonjour à toutes et tous,

La semaine de la rentrée des classes s’achève ! Et si nous nous penchions justement sur l’école ? Plongez dans l’histoire de cette institution, de l’Antiquité à nos jours, en compagnie d’un professeur captivant et exalté. Imaginez son futur, avec des neuroscientifiques qui conçoivent l’apprentissage comme un algorithme surpuissant et pourraient bien ‘révolutionner l’école’. Vous pouvez même envisager ce que serait une société sans école avec Ivan Illich, qui rappelle ces professeurs qui inspirent autant qu’ils désarçonnent. Et pour la récré, glissez Flaubert dans votre sac, et ressentez avec Charles Bovary les impressions, entre euphorie et nervosité, d’un premier jour d’école… Bonnes écoutes ! Alice Pairo

COMPRENDRE

• Crédits : Crédits : Agence de presse Corée du Nord - Reuters

Bombe H. Quelle attitude adopter face aux menaces nucléaires ? Quels sont les effets réels de cette méthode de défense basée sur la terreur sur les relations internationales ? Autant de questions qui refont surface dans le contexte de la crise nord-coréenne actuelle. (Le Journal des Idées, 5 min)

Intelligence artificielle. Aujourd’hui, les machines écrivent des romans, composent des pièces de musique et sont dotées d’une plasticité que l’on pensait jusqu’à présent le privilège du cerveau humain. Une université planche même sur la création d’un cerveau synthétique. La frontière entre notre esprit et ces dispositifs devient de plus en plus floue. (La Grande Table, 31 min)

Démocratie. La décision a été rendue officielle cette semaine : les Kényans pourront de nouveau voter, en octobre, pour élire leur président. Une résolution historique, hautement symbolique. Mais surtout un test décisif pour le pays qui demeure sous tension depuis les violences post-électorales de 2007 (Les Enjeux internationaux, 10 min)

APPRENDRE

• Crédits : Tim Gidal/Picture Post/Hulton Archive - Getty

Ah ! Si j’étais riche. Qu’est-ce que la monnaie ? Vaste sujet d’économie, elle est certes un instrument de paiement mais aussi de pouvoir, qui se réinvente en permanence. Immersion dans la vie du grand théoricien de la monnaie, Keynes pour en comprendre toutes les facettes. (Entendez-vous l’éco ?, 58 min)

Fratrie. Les aînés ont bien souvent une place à part dans les familles. Pas seulement parce qu'en tant que premier ils ont un temps concentré toute l'attention, mais aussi parce que la biologie s'en mêle, et ce dès le stade de la grossesse. Premier arrivé, premier servi ? (La Question du jour, 6 min)

Planant. Aujourd’hui largement oublié, ses combats aériens en ont pourtant fait à l’époque un héros de la Première Guerre Mondiale. Qui était Georges Guynemer, ce jeune homme que l’on appelait "l’as des as" de l’aviation et dont la disparition est encore auréolée de mystère ? (La Fabrique de l’Histoire, 53 min)

L’empire des signes. Le neurologue Lionel Naccache décrypte la manière dont notre cerveau interprète les signes de notre environnement quotidien, de la croix verte de la pharmacie aux feux tricolores. Il passe au crible les interprétations et les mésinterprétations de notre cerveau. Petite note d’humour, vous croiserez aussi dans cette émission un extrait du Lac des cygnes. (La Conversation scientifique, 1h)

(RE)DECOUVRIR

• Crédits : Ilya Répine/ Wikipédia

Corporéité. Avis aux lecteurs qui jugent le corps absent de l’œuvre de Dostoïevski. Si l’auteur russe traite en apparence du physique de façon sommaire, le corps de ses personnages occupe en réalité une place centrale dans ses romans. Se cachant tantôt dans les mots tantôt dans la maladie, il faut savoir lire entre les lignes pour l’apercevoir… (La Compagnie des auteurs, 59 min)

Enquête. De quoi est mort Richard Wright ? A travers cette fiction qui évoque la vie et la mort de l’écrivain afro-américain, c’est le Paris des années 50 qu’il nous est donné de découvrir. Une ville incontournable pour les artistes, encore animée, par les derniers sursauts du colonialisme. Rencontre avec Richard Wright et ses “frères d’exil” James Baldwin et Chester Himes. (Fictions / Théâtre et compagnie, 1h57)

Barbara. Plus qu’une imitation, c’est une évocation de la dame en noir interprétée par Jeanne Balibar. Mathieu Amalric revient sur la conception de ce film, sur les traces d’une voix aussi envoûtante que déchirante. De Nantes à Göttingen, laissez-vous porter Du bout des lèvres. (La Grande Table, 29 min)

CITATION

La Promesse de l’aube, une oeuvre autobiographique pour certains mais pas pour Romain Gary. En 1960, l’écrivain évoquait cette mère toute puissante à l’origine de son roman, extrait que l'on a pu entendre à l'antenne cette semaine (La Grande Table, 28min) :

Je ne puis vraiment dire c’est une autobiographie puisque le personnage central, ce n’est pas moi, c’est ma mère. J’irai plus loin, le diplomate français, le Consul Général de France, si je puis rappeler tout cela sans paraître vaniteux, le prix Goncourt, le compagnon de la Libération ce n’est pas moi, c’est ma mère. En réalité c’est sa volonté prodigieuse qui m’a fait entièrement ; c’est une sorte de réalisation d’un caractère, d’une volonté indomptable.

Quittons-nous sur une virée nocturne à travers Paris avec Roland Barthes. Arpentez les cafés et les clubs en vue avec l’auteur des Mythologies, à travers le récit sensible de son ami le cinéaste André Téchiné, qui se confie sur ces folles années et cette indéfectible amitié. (A Voix nue, 28 min). A la semaine prochaine !