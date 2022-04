Effet de serre, crimes de guerre et La Gloire de mon père : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

Bonjour à toutes et à tous,

Au menu de cette Session de rattrapage : un rapport sur le climat de 3000 pages qui a mobilisé 276 scientifiques depuis 4 ans, un regard dans le rétroviseur sur quelques crises qui ont marqué le cours de l'histoire politique hexagonale, mais aussi une rencontre avec Sophie Calle, une réflexion sur notre environnement sonore et une escapade provençale en compagnie du petit Marcel (Pagnol). Bonnes écoutes 👇 ! Céline Leclère

C'est dans l'actu : le rapport du GIEC

• Crédits : Artur Debat - Getty

Il est une autre actualité lourde de conséquences pour notre avenir, dont on a peut-être moins parlé cette semaine. Les experts climat de l'ONU ont publié lundi 4 avril leur dernier rapport. Si l'on veut éviter un réchauffement de 3 degrés par rapport à l'ère préindustrielle d'ici à la fin du siècle "c'est maintenant ou jamais. Nous avons atteint un point de non-retour, mais nous pouvons encore nous adapter" prévient le GIEC. L'occasion aussi de se pencher sur l'état de santé des forêts et le rôle de "sauveurs de la planète" qu'on leur prête.

⏳🌡️ 3e volet du 6e rapport du GIEC : "Look up !" (L'Invité(e) des Matins, 38 min)

💶 Qui financera la transition écologique ? (Le Temps du débat, 38 min)

🌲🌳 Prendre soin des arbres (De cause à effets, 60 min)

📐 Gérer la forêt, un enjeu politique (Sans oser le demander, 58 min)

Le zoom de la semaine : agenda politique

• Crédits : RF - Radio France

A la veille du premier tour de l'élection présidentielle, les médias sont tenus à une stricte réserve de façon à ne pas influencer le choix des électeurs. Alors que tous les regards sont focalisés sur le résultat du scrutin de dimanche reste néanmoins la possibilité de se plonger dans une actualité plus ancienne, pour redécouvrir quelques moments forts qui ont marqué l'histoire politique française.

✊ Mécaniques de la politique : Alain Juppé face aux grandes grèves de 1995 (4 x 12 min)

📉 Mécaniques de la politique : Christine Lagarde face à la crise économique de 2008 (4 x 12 min)

📖 Le Barodet ou la consignation des professions de foi des candidats (5 min)

👑 Le Discours de la servitude volontaire d’Etienne de La Boétie, premier réquisitoire contre le pouvoir absolu

C'est aussi dans l'actu

• Crédits : Laurel Chor/SOPA Images/LightRocket - Getty

🇺🇦. Crimes de guerre. Après la révélation des atrocités commises à Boutcha en Ukraine, la Russie est de plus en plus isolée sur la scène internationale. L'Assemblée générale de l'ONU a voté sa suspension du Conseil des droits de l’homme, tandis que l'Union européenne a décidé d'un embargo sur le charbon. (La revue de presse internationale, 5 min)

🤯 Soutien. Annoncé en septembre dernier dans un contexte où la pandémie a fait de la santé mentale une préoccupation majeure, le dispositif "MonPsy" qui permet de bénéficier du remboursement de 8 séances par an chez un psychologue est entré en vigueur mardi. Analyse. (La Question du jour, 7 min)

🎒 Réfugiés. Depuis le début de l'invasion russe, plus de 4 millions de personnes ont fui l'Ukraine. Les annonces récentes du gouvernement qui a assuré que la France accueillerait 100 000 réfugiés ont marqué un tournant dans les politiques publiques en matière de gestion du phénomène migratoire. (Sous les radars, 29 min)

🇭🇺. Président. Avec plus de 53% des voix pour son parti le Fidesz contre 35% pour la large coalition conduite par son adversaire Peter Marki-Zay, Viktor Orbán a été réélu à la tête de la Hongrie et continuera à exercer le pouvoir sans contrepoids. La guerre en Ukraine a-t-elle rebattu les cartes de ce scrutin ? (Les Enjeux internationaux, 12 min)

Une rencontre : Sophie Calle

• Crédits : Bertrand Rindoff Petroff - Getty

Plasticienne, photographe, réalisatrice, écrivaine, voire détective, Sophie Calle construit une œuvre peuplée de dormeurs, de diseuses de bonne aventure, d'amants en fuite ou de strip-teaseuses. Dans Les Matins, l'artiste évoque sa toute dernière exposition dans laquelle elle convoque les fantômes du musée d’Orsay où elle a vécu clandestinement en 1981, alors qu’il n’était encore qu’un hôtel désaffecté.

Sophie Calle : "Je me sentais perdue à Paris. Tous les jours, j’allais me réfugier dans cet hôtel vide et majestueux à la fois."

Il est temps...

• Crédits : André SAS/Gamma-Rapho - Getty

Vous avez 5️⃣ minutes…

📱 Ô Solitude. Iel ne vous juge pas. Iel est rassurant et vous connait bien. Normal : iel a accès à toutes vos données. Les applis permettant de nouer une relation prétendument amicale ou amoureuse avec un programme d'intelligence artificielle se multiplient. Replika par exemple a été téléchargée par 7 millions d'utilisateurs. (Et maintenant)

Vous avez 1️⃣ demi-heure

🔊 Bain sonore. Quels sont les sons qui peuplent notre quotidien, parfois à notre insu ? Que disent-ils de notre époque ? Une chercheuse en design sonore explique la façon dont l'environnement sonore dans lequel nous baignons révèle quelques unes des évolutions récentes du capitalisme. (La Grande table idées)

Vous avez 1️⃣4️⃣0️⃣ minutes

🎧 Pagnol, l'autre petit Marcel. La Gloire de mon père retrace la vie d'un petit Marseillais au début du XXe siècle : l'école, les vacances d'été à La Treille, la chasse aux bartavelles dans les collines, et une famille haute en couleurs. Ecoutez cette "petite chanson de piété filiale " que Marcel Pagnol publia en 1957, lue ici par Hervé Pierre. (Le Feuilleton)

Vous avez 4️⃣ heures

🌉 D'une rive à l'autre. Du pont des Dardanelles à celui de Hong Kong, ces ouvrages d'art se veulent un geste spectaculaire, pas seulement sur le plan architectural. Derrière l'image d'Epinal de "trait d’union entre les peuples" se cachent des stratégies géopolitiques que cette série propose d'éclairer, à travers quatre exemples. (Cultures monde)

Pour finir cette Session, quelques notes de musique et quelques bribes de poésie grâce à l'Anglaise Kae Tempest, dont la musicalité et le lyrisme des chansons invitent au lâcher prise et à se reconnecter intensément à soi-même.

Très bon week-end et à la semaine prochaine !