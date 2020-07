Elvis Presley, esclavage, Seine et "Mystère de la chambre jaune" : la Session de rattrapage d'été

Abonnez-vous à la Session de rattrapage pour la recevoir par mail chaque semaine

Bonjour à toutes et à tous,

L'été s'est bien installé et avec lui ses nouvelles émissions. L'occasion de vous emmener en voyage le long de la Seine, en compagnie d'Apollinaire ou bien du commissaire Maigret, voire de tenter une Grande traversée de l'Amérique dans le sillage d'Elvis Presley. Ce sont les vacances, certes, mais pas question pour autant de ne pas interroger l'actualité : des conséquences du remaniement au récit national du 14 juillet, des héros déjà oubliés de la crise sanitaire en cours à la "cancel culture" des personnalités publiques, France Culture accompagne votre période estivale ! Bonnes écoutes. Pierre Ropert

Les séries d'été

Elvis, aux origines. L’histoire d’Elvis et la création du rock sont indissociables d’une analyse du contexte racial de l’après-guerre dans le sud des Etats-Unis. Si les populations ne se mélangeaient pas dans les rues, elles se trouvaient des affinités grâce aux programmes musicaux des radios locales. Memphis est le lieu de cristallisation de cette histoire... et c'est là que débute celle d'Elvis Presley. (Grandes traversées : Elvis Presley, une histoire américaine, 5 x 1h48)

La baronne du crime. La série 40 figures de la culture s'intéresse cette semaine aux créatrices. Parmi elles, Phyllis Dorothy James, alias P. D. James, une Anglaise en apparence bien comme il faut, qui échappa à la vie terne d'une employée des impôts en imaginant des histoires abominables. Portrait d'un écrivaine qui plongeait les mains dans les ténèbres et le chaos à la recherche de l'être humain. (Toute une vie, création au féminin, 58 min)

Interroger sa liberté avec John Rawls. Le philosophe américain John Rawls a imaginé un système permettant de concilier le plus haut niveau possible de liberté individuelle avec une égalité des chances effectives. Il a cherché à conjuguer la "liberté négative" (ne pas être empêché, ni contraint) avec la "liberté positive" (obtenir les moyens matériels d’atteindre ses propres objectifs), en un mot, réconcilier libéralisme et social-démocratie. (Avoir raison avec... John Rawls, 5 x 29 min)

Métamorphoses musicales. Mélanges, unions et fusions en tout genre, réappropriations ou transformations : la musique est, comme le vivant, une constante métamorphose. Mais comment la réinventer ? De la guitare et ses multiples métamorphoses à la technique du sample, du batteur Tony Allen au label spécialiste des transformations sociales, Stax Record : une plongée musicale pour se transformer. (La Série musicale d'été, 5 x 58 min)

Pendant que vous n'écoutiez pas...

Le tabou de l'esclavage. Dans le sillage du mouvement "Black Lives Matter", des statues sont déboulonnées et les symboles de la traite négrière sont pris pour cible dans plusieurs pays. Comment la France appréhende-t-elle le retour de son passé esclavagiste ? (L'Invité des Matins d'été, 29 min)

Démocratie en perdition. Depuis l'imposition par Pékin d'une loi sécuritaire réprimant toute contestation politique, Hong Kong bascule dans un régime qui prive ses habitants des libertés sauvegardées depuis 1997. Et le monde regarde une démocratie disparaître sous nos yeux. (La Revue de presse internationale, 6 min)

This is "Mrs America". La prodigieuse série "Mrs America" revient sur les combats féministes des années 70 à travers le prisme de Phyllis Schlafly, figure de proue de l'anti-féminisme aux Etats-Unis... alors que l'Equal Right Amendment n'est toujours par ratifié. (La Grande Table d'été, 1h13)

Les fictions

• Crédits : BNF via Gallica (première de couverture, édition de 1932)

Chambre jaune en huis-clos. Vous avez lu Le Mystère de la chambre jaune du célèbre Gaston Leroux ? Oubliez cette lecture, peut-être lointaine, et revivez-la cet été sur France Culture en compagnie du détective Rouletabille, Mathilde Stangerson, Robert Darzac, Sainclair et tant d'autres personnages... (Le Mystère de la chambre jaune)

Avignon forever. Un festival vous manque et tout est dépeuplé ? Alors écoutez la déclaration d'amour de l'artiste Pascal Rambert à Avignon et son festival, écrite au fil des voyages, dans les trains, les aéroports, les gares, et les lieux permettant de s'adonner à la rêverie. (Avignon - Fictions, 1h17)

La citation

Cette semaine, la citation nous vient de Beligh Nabli, expert en droit public, interrogé sur la question de l'exemplarité en politique à propos de la nomination de Gérald Darmanin au poste de ministre de l'intérieur malgré l'enquête en cours pour pour "viol", "harcèlement" et "abus de confiance" :

L'argument qui consiste à dire "Il est présumé innocent" est finalement complètement faussé. Certes, c'est le cas devant la loi, mais ce n'est pas la question. La question, c'est de savoir si cela sape ou non la confiance dans nos représentants. On a des représentants politiques accusés de viol, d'autres accusés de recel... Mais l'exemplarité n'est pas une thématique proprement juridique, c'est une question à la fois d'éthique politique et de confiance démocratique.

Cette session se termine ici. Et on vous laisse sur un cri. Un cri un peu particulier car il s'agit de celui du "dingo", cet animal dont on s’accorde à dire qu’il descend du chien revenu à l’état sauvage. Les dingos vivent en meute, à la façon des loups, dont ils possèdent aussi le répertoire vocal... Si ce n’est que comme l’animal est plus petit que le loup, sa production sonore est un peu plus aiguë. A la semaine prochaine !