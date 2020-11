Émancipation générale, scrutin américain, histoire naturelle et Kaori Ito : la Session de rattrapage

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage chaque semaine par mail.

Émancipation générale ! Cette semaine, lors d’une journée spéciale consacrée aux combats pour l’éducation, France Culture faisait la part belle à celles et ceux qui peuvent changer une vie, célèbres ou anonymes, et dont le discours laisse une empreinte sur chacun d’entre nous : les enseignants. Laïcité à l’école, formation à l’esprit critique, inégalités sociales... les combats pour l’éducation sont plus que jamais au cœur des préoccupations de la République après l’assassinat de Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie dans les Yvelines. À l’heure où l’Europe se reconfine, où les Etats-Unis sont plus que jamais divisés après une élection mouvementée, et où le terrorisme arbore plusieurs visages, nous prendrons de la hauteur avec Hervé Le Tellier pour tenter d’atteindre cet état défini par le psychiatre Boris Cyrulnik : la résilience. Voici une sélection d’émissions, qui vous empêchera, on l’espère, de broyer du noir. Bonnes écoutes ! Alexia Colone

COMPRENDRE

Economy first. Traditionnellement, l’économie est un thème très important pour les électeurs américains. Selon un sondage du Pew Research Center publié le 13 août, 80% d'entre eux la mettaient en première place des sujets, devant la santé, et la Cour suprême. Pourtant, nombreux sont les commentateurs qui estiment que l’économie a été largement oubliée lors de ces présidentielles. (Entendez-vous l'éco, 58 min)

Espèce en danger. Un groupe d’experts a réuni vingt-deux scientifiques internationaux pour répondre à deux questions : comment les pandémies émergent-elles et peut-on les prévenir ? Ces chercheurs sont arrivés à la conclusion que "l’érosion continue du vivant risque d'entraîner une potentielle ère de pandémies". (La Grande table idées, 31 min)

Bons baisers de Calabre. Moins célèbre que Cosa Nostra ou la Camorra, c'est justement parce que la 'Ndgrangheta a su rester discrète qu'elle a tissé sa toile tout autour du globe. Comment la mafia calabraise est-elle devenue la plus puissante d’Italie, et peut-être, du monde ? (Cultures monde, 57 min)

APPRENDRE

Carnet de voyage. Herbiers, collections de minéraux et animaux empaillés sont autant de traces matérielles qui témoignent des voyages et des expéditions depuis le XVIe siècle. Une façon d'appréhender le monde encore présente dans les réserves de nos musées d'histoire naturelle. (Le Cours de l'histoire, 52 min)

Géographie urbaine. Si de tout temps, riches et pauvres ont cohabité dans les villes, la ville contemporaine a été soumise ces dernières décennies à des bouleversements sociologiques et démographiques de grande ampleur. Quel est le niveau des inégalités spatiales dans les villes ? Peut-on le comparer à celui des territoires ? Et quels choix privilégier pour les atténuer ? Les réponses sont complexes. (Nos géographies, 57 min)

Schisme. Nous sommes entrés dans une ère du doute : trois quarts des Français n’ont pas confiance dans les médias. Pourquoi tant de méfiance ? Comment se transmet l’information ? Comment reconstruire le lien entre citoyens et médias ? (Les Chemins de la philosophie, 58 minutes)

(RE)DÉCOUVRIR

Danse macabre. Artiste pluridisciplinaire, Kaori Ito investit le champ du théâtre et de la vidéo : tantôt danseuse et chorégraphe, tantôt comédienne, coach d'acteurs ou encore vidéaste. Elle a notamment travaillé avec les chorégraphes Angelin Preljocaj et Sidi Larbi Cherkaoui, ainsi qu’avec les metteurs en scène de théâtre Denis Podalydès et Guy Cassiers. Elle est présentée comme l’une des interprètes les plus enthousiasmantes de sa génération. (Par les temps qui courent, 43 min)

American touch. Il y a bien une écriture et un style américains. Écrire à l’américaine, c’est garder le sens du réel, croire en la fiction, se libérer de toute inquiétude, dit Tanguy Viel. C’est donner au lecteur envie de ne pas poser le livre. C’est écrire suivant "le tempo de la chevauchée", dit Maylis de Kerangal. C’est inventer des monstres politiques, comme le fait Marc Dugain dans son roman La Malédiction d’Edgar. (LSD, 54 min)

Bien dans ses baskets. Les sneakers se revendent aujourd’hui comme des œuvres d’art. Les modèles rares et neufs sont cotés sur des sites qui se sont imposés comme de véritables bourses de la basket. Histoires de chasseurs de sneakers qui spéculent sur des modèles fétiches. (Les Pieds sur Terre, 28 min)

LA CITATION

Cette semaine a donc été marquée par un retour en classe particulièrement douloureux pour les enseignants et les élèves, après l'assassinat de Samuel Paty par un islamiste radical après un cours sur la liberté d’expression. Dans toutes les écoles de France, la lettre de Jean Jaurès a été lue, en hommage au professeur. Monique Canto-Sperber, philosophe, directrice de recherche au CNRS, membre du comité d’éthique, ancienne directrice de l’ENS et présidente fondatrice de PSL, était L'Invitée des Matins lundi 2 novembre :

La lettre de Jaurès est instructive : on s'adresse aux élèves de 2020 en leur citant un texte de 1888, écrit alors que la loi sur la laïcité n'avait pas encore été votée. Le contexte intellectuel et culturel était très différent, peu d'enfants accédaient à l'enseignement secondaire, et encore moins au supérieur. Ce texte est actuel et profond car il atteste de la réalité de la tradition française et de la continuité de la transmission. Il exprime des valeurs clairement républicaines. Cette lettre enseigne aux professeurs de respecter leurs élèves en étant exigeant. La vocation de l'école dans une conception républicaine n'a pas changé. Monique Canto-Sperber, philosophe

Et si nous nous quittions avec une bonne résolution ? Le mois de novembre a débuté et, avec lui, l'opération du "Mois sans tabac", l'occasion d'explorer ces romans qui décrivent les étapes de la vie du fumeur : des premières bouffées à l'ultime cigarette, en passant par l'addiction à la nicotine ou la nostalgie des volutes de fumée. "Cette fois, c'est la dernière" : la cigarette dans la littérature, tour d'horizon des œuvres à lire sans modération. À la semaine prochaine !