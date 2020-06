Combats pour l'égalité, médicament miracle, Dominique Blanc et Bergson : la Session de rattrapage

Abonnez-vous à la Session de rattrapage pour la recevoir par mail chaque semaine

Outre-Atlantique, l'embrasement lié à la mort de George Floyd perdure. Cette semaine, France Culture remontait "Le Cours de l'Histoire" pour explorer les émeutes ayant enflammé les États-Unis autour de la question jamais résolue des inégalités raciales. L'émission se penchait aussi sur les interminables combats menés là-bas pour l'égalité : ceux du dissident Martin Luther King, trop souvent "fossilisé dans l'image d'un pasteur très sympathique", ou encore ceux menés par les athlètes afro-américains. Aujourd'hui, alors que le suprémacisme blanc continue de s'insinuer dans la vie publique américaine, et ce malgré l'émergence de nouveaux leaders politiques noirs (et femmes !) avec London Breed à San Francisco et Lori Lightfoot à Chicago, comment prolonger cette lutte interminable contre les discriminations ? La notion de race est-elle à proscrire, ou au contraire à conserver en la débarrassant de sa dimension biologique et en ne la regardant qu'à l'aune des sciences sociales ? Bonnes écoutes. Hélène Combis

Faire face au virus

• Crédits : Matthew Horwood - Getty

Médicament miracle ? L’essai britannique Recovery assure avoir obtenu de très bons résultats avec le repositionnement d’un corticoïde, la dexaméthasone. Il semblerait que cette molécule permette de réduire la mortalité de patients placés sous respirateur artificiel, donc de cas très graves. Mais il faut être très prudent avec son usage… (Radiographies du coronavirus, 4 min)

Hôpital : le retour à l'anormal ? "Pendant la vague de COVID-19, en une heure à l'hôpital Bichat, j’ai demandé trois ordinateurs et nous avons eu trois ordinateurs", témoigne Anne Gervais, médecin hépatologue, qui souligne que l'hôpital a encore besoin de moyens et d’aides et craint la fin d'une parenthèse. (L'Invité(e) des Matins, 13 min)

Quitter la planète SARS. "L'épidémie de Covid-19 est sous contrôle", déclarait il y a peu le conseil scientifique. Il est vrai qu'en France, comme dans la majeure partie de l'Europe, les voyants sont au vert. Est-ce pour autant la fin de l'épidémie ? Allons-nous pouvoir, dans les semaines qui viennent, retrouver une vie tout à fait normale ? (Vidéo)

Irak : une crise parmi d'autres. La crise du coronavirus a encore fragilisé l'Irak, qui doit également faire face à la crise économique, à la contestation sociale et aux combattants de l’EI qui veulent profiter de l'épidémie pour intensifier leurs attaques. (Coronavirus, une conversation mondiale)

Continuer à apprendre

• Crédits : Creative Commons

Femme-monde. Avec une œuvre à mi-chemin entre la science-fiction et la fantasy, le roman et la poésie, la littérature engagée, féministe, sociologique et anarchiste, Ursula Le Guin se sera éteinte à 88 ans sans recevoir de son vivant le Prix Nobel pour lequel elle était pressentie depuis plusieurs années. (La Méthode scientifique, 58 min)

"Trop d’impôt tue l’impôt !". Il est scandé en temps de crise : d’où vient cet adage, illustré par la courbe de Laffer, qui postule que plus la pression augmente, plus les recettes fiscales diminuent ? Et quand s’est-il imposé dans les débats politiques ? (Entendez-vous l'éco ? 58 min)

Apologie de l'ignorance. "Si on veut jouir de l’histoire, on doit comprendre les différences et non tout ramener à l’aune du présent : c’est un point de vue de voyageur dans le temps." L'historien Alain Corbin a publié en février dernier Terra Incognita : une histoire de l'ignorance (Albin Michel), sorte de relecture de l’histoire des sciences de la Terre au prisme de l’ignorance entre le XVIIIe et la toute fin du XIXe siècle. (La Grande table idées, 33 min)

Au coin de l'enceinte

• Crédits : Nouvelles éditions Films / TF1 Films

Piccoli au prisme de Dominique Blanc. "Il allait dans le nerf du texte pour vous faire vibrer". En 1983, Dominique Blanc rencontre Michel Piccoli. Dès lors, s’instaure entre eux une amitié tissée de nombreuses collaborations filmiques et théâtrales. Écoutez cette grande actrice évoquer la mémoire de cet Artiste majuscule. (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

L'acné de la philo. Il existe un plaisir peu avouable : celui de s’exploser les boutons ! Mais d’où vient cette géométrie variable du soin : le fait qu'il soit beau et louable dans l’idée, mais impudique voire dégoûtant dans son accomplissement quotidien ? Les boutons seraient-ils une expérience philosophique ? (Le Journal de la philo, 5 min)

Climat et discrimination raciale. Certains groupes sociaux sont discriminés à la fois dans l’accès aux ressources (comme l’eau) et dans l’exposition aux nuisances et à l’insalubrité. Or, il se trouve que les minorités ethniques y sont surreprésentées, d’où la notion de "racisme environnemental". (La Transition, 4 min)

La citation

• Crédits : Apic - Getty

Cette semaine, nous vous proposons une citation d'Henri Bergson extraite de l'unique archive de sa voix, dans laquelle il questionne le rôle de l'art (Vidéo) :

Si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience et si nous pouvions entrer en communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l’art serait inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes car notre âme vibrerait alors continuellement à l’unisson de la nature.

Et à propos de nature, faites-vous partie des chanceux qui en étaient entourés, ou des nombreux citadins qui, pendant le confinement, ont exploré leur quartier jusque dans ses moindres recoins ? Les restrictions de circulation imposées par l'épidémie amènent à relire l’histoire d'une pratique sociale née au XVIIIe : la promenade urbaine. Bonnes balades, bon week-end et à la semaine prochaine !