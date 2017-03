Emmanuel Macron en direct sur France Culture jeudi 9 mars de 9h15 à 10h

La Fabrique de l'histoire reçoit le président d'"En Marche !" jeudi 9 mars 2017 de 9h15 à 10h

Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle, président de « En Marche !», sera l’invité exceptionnel d’Emmanuel Laurentin dans la Fabrique de l’histoire le jeudi 9 mars de 9h15 à 10h.

A quoi sert l’histoire en politique ? Les commémorations, et le recours politique aux événements et figures historiques peuvent-elles permettre de souder la communauté nationale ? Peut-on aujourd'hui se mettre d'accord sur une histoire de France, et comment l'articuler avec des récits concurrents ? Pourquoi l’histoire est-elle, en France, une discipline aussi débattue ?

