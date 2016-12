Emotions, colonisation, Inuits et Eric Ruf : la Session de rattrapage

Retrouvez chaque samedi la sélection hebdomadaire des programmes de France Culture à réécouter.

• Crédits : Reuters, Maxppp

Bonjour à toutes et à tous,

c’est avec une certaine émotion que nous introduisons cette toute dernière Session de rattrapage de 2016.... et avec la joie de vous retrouver dès la semaine prochaine en 2017. Les émotions étaient justement au coeur de cette semaine de programmation, où de très nombreuses émissions ont évoqué la joie, la tristesse, la peur ou encore la nostalgie. Sans omettre l’histoire, la définition scientifique des émotions… et même le flirt, véritable révolution sexuelle sans sexe mais qui procure des émotions fortes. Bonnes écoutes ! Florent Latrive

COMPRENDRE

• Crédits : SAUL LOEB - AFP

Poker géopolitique. La résolution adoptée vendredi 23 décembre par le Conseil de sécurité de l’ONU et qui interdit la colonisation en Cisjordanie a rendu furieux le gouvernement Nétanyahou. C’est la première fois depuis 1979 que les Etats-Unis ne soutiennent pas Israël. (L’Invité des Matins, 2x20 min)

Codes culturels. Les obstacles sont nombreux sur la voie qui permet d’intégrer la société française : accès au logement, au travail, mais aussi maîtrise des codes culturels… Témoignages et débat sur l’importance de ces derniers et la question des accommodements culturels. (du Grain à moudre, 40 min)

Chers élus. L’élection présidentielle repose sur… les dettes et leur remboursement. A quelques mois du cru 2017, décodage du système de financement français. (le Billet économique, 5 min)

APPRENDRE

• Crédits : Terre humaine sur Wikipédia

Frères Inuits. “La nature est généreuse pour celui qui en est le fils”. A 94 ans passés, c’est encore avec une verve extraordinaire que l’ethnologue Jean Malaurie continue à défendre ses “frères” Inuits, plus que jamais menacés par le réchauffement, le nucléaire, la géostratégie. Ecoutez-le raconter comme si c’était hier ses combats à leurs côtés, dès 1951. (la Méthode scientifique, 59 min)

Du pain et de l’amour. Succulent entretien dans la matinale du samedi avec Christophe Vasseur, boulanger et fondateur du Pain et des Idées. Le bon pain comme remède aux intolérances alimentaires, comme madeleine de Proust, comme héritage familial et comme reconversion professionnelle. Oui, tout ça à la fois ! (l'invité culture de la Matinale du samedi, 30 min)

Commerce florissant. Des pétales multicolores, des variétés croisées, un parfum unique traqué jusque dans le génome de la “reine des fleurs” : la rose, aristocrate devenue populaire, était cette semaine l’objet d’un voyage en quatre étapes. Depuis l’Antiquité qui chantait ses louanges jusqu’aux avions-cargos transportant ces tonnes de fleurs à destination de nos vases. (LSD, la Série documentaire, 4x59 min)

L’ami Néandertal. La science n’en finit plus de réhabiliter Homo neanderthalensis: doué d’une capacité symbolique et moins frustre que longtemps imaginé, celui qui a cohabité avec homo sapiens a fini par céder sa place à ce dernier, véritable “bulldozer” qui a depuis secoué la planète. (La Grande table, 34 min)

(RE)DÉCOUVRIR

• Crédits : Christophe Raynaud De Lage - Maxppp

Un homme-théâtre: Eric Ruf. L’administrateur de la Comédie-Française a fait tous les métiers du théâtre: comédien, scénographe, metteur en scène, administrateur… Il est aussi un spectateur aiguisé et le conteur idéal de plus d’un quart de siècle de vie théâtrale. (à Voix nue, 5x29 min)

Un cinéaste de l’inconscient : Marco Bellocchio. Celui qui avait reçu des éloges de Pasolini pour son premier film, Les Poings dans les poches, ne porte pas un jugement sur le monde, évitant de plaquer tout moralisme sur ses images. Entretien avec un cinéaste de l’intime qui tend vers l’universel. (La Grande Table, 27 min)

Chasse aux trésors. Le plasticien Edgar Sarin a enterré 13 objets dans une forêt située à 30km de Berlin, qui seront exhumés puis exposés avant d’être dispersés. Rencontre et trouble réflexion sur la mort. (Les Carnets de la création, 5 min)

LA CITATION

Cette semaine, citons une remarque de l’écrivain Jean-Claude Carrière, invité d’un débat où était posée la question de notre peu d’amour pour la paix. (du Grain à moudre, 40 min)

"On n'écrit jamais sur la paix comme s'il n'y avait rien à en dire. Alors que les éloges de la guerre sont légion."

Pour préparer le passage à 2017, quoi de mieux que le Livre de la jungle? L’intemporel conte sur l’humanité de Kipling a connu de nombreuses adaptations (les connaissez-vous toutes?), et la dernière en date, superbe fiction futuriste de Yann Apperry et Massimo Nunzinous pour France Culture, nous emmène dans les interrogations écologiques du temps. Excellente année à vous et à vos proches !