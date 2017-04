Entre-deux-tours, Audre Lorde, Django Reinhardt : la Session de rattrapage

Retrouvez chaque samedi la sélection hebdomadaire des programmes de France Culture à réécouter.

Emmanuel Macron, Marine Le Pen, et des programmes diamétralement opposés. Et puis l'anéantissement de ces règles politiques que l'on croyait absolues, avec notamment la défaite cuisante des deux "partis de gouvernement". Quel regard les médias européens portent-ils sur ces résultats, et comment se porte notre démocratie à ce jour ? Mal, d'après nombre de désenchantés du premier tour, qui promeuvent le hashtag #SansMoiLe7Mai sur leurs réseaux sociaux, tandis que d'autres réfléchissent à de nouveaux modes de scrutins permettant d'échapper au si conspué "vote utile". Alors que le temps est aux analyses, aux examens de conscience et à l'ébullition médiatique, notre dossier Présidentielle 2017 espère vous proposer suffisamment de grain à moudre, jusqu'au second tour. Bonnes écoutes, Hélène Combis-Schlumberger

COMPRENDRE

Tragique et viralité. Il apparaît en larmes, le visage déformé par la douleur, à genoux sur un bout d'herbe rare, l'appareil photo déposé au sol. Derrière lui, un bus en feu. Juste à côté de lui, un cadavre d'enfant, désarticulé...Le cliché du photographe syrien Abd Alkader Habak a fait le tour de la Toile. Pourquoi cette image, prise près d'Alep, a-t-elle, plus qu'une autre, bouleversé le monde ? (La Fabrique médiatique, 13 min)

Qui vote quoi ? Depuis le scrutin de dimanche, nous croulons sous les cartes et les infographies découpant la France en zones (l’Est, l’Ouest, les villes et la périphérie) et la population française en tranches (salariés, chômeurs, CSP, religion…). Décryptage de sociologie électorale. (Du Grain à moudre, 49 min)

La politique, question d'image. A quelques jours du second tour de l'élection présidentielle, et alors qu'entre nouvelles affiches et visites surprises, chaque candidat cherche à occuper le terrain médiatique, plusieurs photographes débattent pour comprendre comment se photographient la politique et le pouvoir. (L'invité des Matins, 2x20 min)

APPRENDRE

Audre Lorde, guerrière. "Nos silences ne nous protégeront pas", décrétait-elle. Poète noire, féministe, lesbienne, Audre Lorde luttait à travers ses textes contre toutes formes d'injustices sociales. Un documentaire pour découvrir son cheminement et sa prose frémissante : "La poésie est le chemin qui nous aide à formuler ce qui est en nous, le rendant ainsi envisageable". (Une vie, une oeuvre, 1h)

Un philosophe dans les bois. En 1845, Henry David Thoreau construit sa cabane dans les bois, proche du lac de Walden, et décide d'y vivre pour "sucer toute la moelle de la vie". Un acte philosophique, politique, et particulièrement rémanent. (Les Chemins de la philosophie, 53 min)

Au Moyen Âge, la nature déchaînée. Inondations, incendies, tremblements de terre ou tempêtes frappent notre monde contemporain avec une fréquence qui va croissant. Le Moyen Âge a également connu son lot de catastrophes naturelles, ou sanitaires (dont la grande peste de 1348). Mais d’une époque à l’autre, avec l'évolution des sociétés, le comportement de l'Homme a beaucoup changé. (Concordance des temps, 1h)

(RE)DÉCOUVRIR

Un film documentaire, avec Raoul Peck. “Imaginez un Martin Luther King ou un Malcom X aujourd’hui aux Etats-Unis... La première chose que le système a fait, c’est d’éliminer ces hommes [...] On a décapité un mouvement et on lui a construit des monuments”. À l'occasion de la diffusion de son documentaire, le cinéaste haïtien Raoul Peck revisite les luttes sociales et politiques des Afro-Américains au cours de ces dernières décennies, à travers les propos et les écrits de l’écrivain noir américain James Baldwin. (La Grande table, 1h)

De la musique avec Django, "le doux fauve". C'est ainsi que le surnommait Cocteau. Symbole du swing français, il a marqué l’histoire du jazz par son inventivité rythmique et mélodique. "Avec trois accords, Django Reinhardt construit une cathédrale. Plus qu'un musicien manouche, il a inventé son propre accent, son propre langage." (La Grande table, 27 min)

De la poésie, avec René Char. "Claire", c'est ainsi que René Char a baptisé une rivière imaginaire à laquelle il fait traverser des villages dont les habitantes sont également appelées "Claire", confidentes de la rivière. Entremêlant l'allégorie et la réalité, Char avoue ses déceptions face à l’hostilité d’un monde qui aurait dû changer en se reconstruisant. Claire, est suivi de deux autres textes du poète. (Fictions / Théâtre et Cie, 2h)

LA CITATION

Cette semaine, le théoricien du post-colonialisme Achille Mbembe commentait sur notre antenne les bouleversements politiques à l’oeuvre en France, à l’unisson selon lui, du reste du monde. (Ping Pong, 1h)

Il y a partout dans le monde une fatigue à l’égard de cette forme de la démocratie dont on a fait l’expérience depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La contradiction entre, d'un côté, l'ordre démocratique libéral et, de l'autre, la financiarisation de l'économie, cette contradiction a atteint aujourd'hui des proportions assez graves. Il n'est pas évident, il n'est plus évident du tout que le capitalisme sous sa forme contemporaine soit compatible avec la démocratie.

Bon week end, et gare aux moustiques, qui reviennent au printemps ! Nous vous proposons donc pour terminer une rencontre piquante avec Erik Orsenna et l'entomologiste médical François Rodhain, qui ont pisté ces rois de la mutation pour répondre notamment à cette question : quelles seraient les conséquences écologiques de leur éradication ? (La Méthode scientifique, 1h). A la semaine prochaine !