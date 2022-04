Entre-deux-tours, Shangai, Xanadu et Boris Cyrulnik : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

Au menu de cette Session de rattrapage : décryptage de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle à une semaine du 24 avril, le centenaire de Boby Lapointe, de fortes restrictions pour les personnes positives au Covid-19 à Shanghai, un hommage au comédien Michel Bouquet disparu ce mercredi 13 avril, une rencontre avec le neuropsychiatre Boris Cyrulnik pour réfléchir à nos servitudes volontaires et une histoire proustienne de lapsus en fin de session…👇 Bonnes écoutes ! Zohra Vignais

C'est dans l'actu : l'entre-deux-tours

Le 24 avril se jouera à nouveau, cinq ans plus tard, le duel Macron-Le Pen. Le président sortant est arrivé en tête du premier tour dimanche 10 avril avec 27,8% des voix contre 23,1% pour la candidate du Rassemblement National. En attendant de connaitre l'issue du scrutin, analyse et décryptage de l'actualité électorale entre appels à faire barrage à l'extrême droite, choix de l'abstention ou revendications du vote blanc.

✍🏿 "Elus, politologues et historiens sont orphelins de leurs anciens concepts" (L'Invité des Matins, 49 min)

🌏 Sommes-nous entrés dans un nouveau monde politique ? (Le Temps du débat, 37 min)

📉 Quels enjeux après les résultats du premier tour ? (La Question du jour, 8 min)

👈🏼 👉🏼 Le duel Macron-Le Pen, une trompeuse impression de déjà-vu (Le Billet politique, 3 min)

Le zoom de la semaine : Michel Bouquet, géant du théâtre

Grande figure du théâtre et du cinéma, l'acteur Michel Bouquet est décédé à l'âge de 96 ans ce mercredi 13 avril. Ses interprétations de L'Avare de Molière ou du roi dans Le roi se meurt de Ionesco ont marqué l'histoire du théâtre. Celui qui a commencé sa carrière à 17 ans aura passé 75 ans sur les planches. En 2016, l'Académie des Molières lui remettait un Molière d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, un prix venu s'ajouter à deux Césars du meilleur acteur pour ses rôles dans Comment j'ai tué mon père d'Anne Fontaine (2002) et Le Promeneur du Champ de mars de Robert Guédiguian (2006). Hommage à un homme habité par son art, et à son immense carrière théâtrale et cinématographique.

🎭 Michel Bouquet : "Pour un acteur, il faut que la technique et l'être ne fassent qu'un" (1h04)

👴🏻 Michel Bouquet, portrait de comédien (32 min)

🎤 Michel Bouquet, l'intégrale en cinq entretiens (2001) (5 x 24 min)

C'est aussi dans l'actu…

😷 **Objectif "zéro covid"**. Sur les réseaux sociaux, la colère des habitants de Shanghai gronde. Depuis le 28 mars, la ville est confinée et vise le "zéro-covid". Le confinement mis en place pour parvenir à cet objectif est jugé autoritaire et trop sévère par ses habitants qui dénoncent le manque d'approvisionnement qu'ils subissent dans une ville à l'arrêt. (Les Enjeux des réseaux sociaux, 2 min)

💣 50e jour de guerre. Le conflit qui était censé prendre la forme d'une "guerre éclair" ne semble pas connaître de trêve. Bien au contraire. Au 50e jour de guerre en Ukraine, quelles conditions pourraient mener à la paix ? (L'Invité des Matins, 44 min)

🙅🏽‍♂️ Destitué. Au Pakistan, un nouveau Premier ministre a été élu lundi 11 avril : Shebhaz Sharif succède à Imran Khan, brusquement destitué de son poste. Ce dernier est en effet accusé d'avoir aggravé la crise institutionnelle en refusant une première motion de censure. (Les Enjeux internationaux, 13 min)

💰 Rachat ? Elon Musk a annoncé vouloir racheter Twitter à hauteur de 43 milliards de dollars. Une offre inquiétante quand on connaît les positions conservatrices du patron de Tesla. Tandis que les progressistes manifestent leur inquiétude face à une potentielle menace de la démocratie, les conservateurs se réjouissent. (La Revue de presse internationale, 6 min)

Une échappée : les hauts plateaux de Xanadu

Et si, au lieu de s'éteindre, les différentes espèces du genre homo avaient survécu, formant aujourd'hui une humanité où cohabiteraient Néandertal, Denisova, Naledi et Luzonensis ? Nostalgiques du livre dont vous êtes le héros, embarquez à bord de cette uchronie aux côtés de Nathanaëlle, étudiante sapiens engagée dans les luttes de l'époque, et de Sabin, jeune néanderthal contraint de se plier aux injonctions comportementales de l'université. Un podcast interactif proposé en son binaural.

🎧 Les Hauts Plateaux de Xanadu, une aventure interactive (3 versions au choix, 66 min)

Un anniversaire : Boby Lapointe aurait eu 100 ans ce 16 avril

Ce samedi 16 avril, Boby Lapointe aurait eu 100 ans. L'occasion de rappeler le génie créateur et amuseur de ce bricoleur de mots, et de chantonner ses titres les plus célèbres : Aragon et Castille, Ta Katie t'as quitté, ou encore La Maman des poissons. Des chansons cultes qui nous rappellent aussi l'importance de la folie ; celle-là même qui hissa Lapointe au sommet du succès. Célébré quatre jours durant dans son village natal de Pézenas, "La Série musicale" lui a également consacré une émission. De quoi régaler nos oreilles et ensoleiller le week-end à venir.

🎼 Ode à Boby (La Série musicale, 43 min)

Une rencontre : Boris Cyrulnik

Boris Cyrulnik était l'invité de "La Grande table idées" ce mardi 12 avril à l'occasion de la parution de son ouvrage Le Laboureur et les Mangeurs de vent. Liberté intérieure et confortable servitude (Odile Jacob) publié le 16 mars dernier. Après les succès de Sauve-toi, la vie t'appelle et de Des âmes et des saisons : psycho-écologie, le neuropsychiatre, qui a popularisé le concept de résilience, revient sur l'importance de la période pré-verbale de l'enfant dans sa vision du monde, et sur la difficulté qu'il y a à penser par soi-même. Un discours qui résonne à l'heure de l'actualité en Ukraine.

Boris Cyrulnik : "Le danger des mangeurs de vent c'est qu'ils sont convaincants, ils ont des raisonnement simples, leur pensée paresseuse est facile, c'est euphorisant. Et beaucoup de gens les suivent."

Il est temps…

Vous avez (juste !) 6️⃣ minutes…

🔎 Mystère et boule de gomme. En plein cœur du Sahara, des gravures rupestres ont été découvertes, représentant seize nageurs. L’anthropologue et préhistorien Jean-Loïc Le Quellec éclaire l’origine de ces représentations de scènes de baignade, alors que la mer se trouve à des centaines de kilomètres de là… (Affaire en cours)

Vous avez 3️⃣0️⃣ minutes…

🌈 Les traits du bonheur. Comment dessiner le bonheur ? L'innocence et la candeur enfantines résonnent souvent avec légèreté, simplicité et clairvoyance. À la rencontre d'élèves de l’école primaire de Locquénolé en Bretagne, qui nous livrent, avec justesse et pureté, en dessins et en mots, leur vision du bonheur. (Les Pieds sur terre)

Vous avez 1️⃣ heure…

🎵 "Le J c'est le S". Si cette expression énigmatique ne vous dit rien, c'est que vous n'êtes pas familier du rappeur marseillais Jul. Pour explorer la planète de celui qui se fait appeler "L'Ovni", suivez la musique… (Sans oser le demander)

Vous avez 4️⃣x5️⃣2️⃣ minutes…

🤼 Histoire de duels. Dans l’histoire, les figures les plus célèbres vont souvent par paires… Des jeux de trône aux alliances, l'histoire est faite de face-à-face : Marie Stuart versus Marie-Antoinette, Robespierre versus Danton, découvrez les duels qui ont marqué leur époque, de l'Antiquité à nos jours. (Le Cours de l'histoire)

Pour finir cette Session, plongez dans l'enquête autour d'un mystérieux lapsus proustien : une inversion de numéro de chambre d'hôtel à propos de laquelle la critique littéraire s'est emballée. Et pour cause : elle révélerait l'homosexualité de l'auteur d'À la recherche du temps perdu… 🔍

Très bon week-end et à la semaine prochaine !