Environnement, sexualité, l'Iliade et Jacques Brel : la Session de rattrapage

Où en est-on de la question environnementale, alors que se mobilisaient des dizaines de milliers de manifestants partout dans le monde le week-end dernier et qu'un manifeste lancé par une centaine de personnalités, le "mouvement des coquelicots", réclamait cette semaine l'interdiction des pesticides de synthèse ? Après d'innombrables alertes et malgré l'importance de l'environnement dans le débat public, la question écologique semble toujours être dans l'impasse collective. D'abord cantonnée au domaine scientifique, l'écologie est devenue politique. Déchirée entre les enjeux énergétiques et économiques, elle peine pourtant à se faire une place dans nos démocraties. Faute de bonne volonté des États, faudra-t-il se tourner vers les organisations internationales, et plus généralement vers le droit, pour voir apparaître une justice environnementale ? Bonnes écoutes. Pierre Ropert

COMPRENDRE

On ne badine pas avec le sexe. "Vous faites un drôle de métier !", lui a dit en riant un de ses témoins. La sociologue Janine Mossuz-Lavau a sillonné la France pendant des mois avec un petit enregistreur pour discuter orgasme, masturbation, dépucelage et désir avec 65 hommes et femmes, jeunes et moins jeunes. Le résultat est passionnant. (L'Invité des Matins, 42 min)

Coincés de la langue. Deux professeurs belges proposent de mettre un terme à l'accord du participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir. Comme il fallait s’y attendre, la proposition a provoqué quelques grincements de dents. Mais pourquoi la langue française suscite-t-elle autant de passions ? (Du Grain à moudre, 40 min)

"Pauvre", le mot tabou. "La France d'en bas", les "p'tites gens", les "plus défavorisés", les "plus modestes"... Et pourquoi pas "les pauvres" ? Le mot semble être devenu tabou, car péjoratif. Et les discours politiques comme médiatiques ont banni ce terme, au profit de périphrases plus ou moins heureuses. (Le Billet politique, 3 min)

"Il y a ceux qui ont un pistolet chargé..." Contrôles routiers, animaux, personnes... Policiers et gendarmes dégainent leur arme de plus en plus souvent. Le dernier rapport de l’IGPN, l’organe qui contrôle les services de police, faisait état, pour l’année 2017, d’une augmentation de 54% du nombre de tirs par armes à feu émanant des forces de l’ordre. Comment interpréter ces chiffres ? (La Question du jour, 8 min)

APPRENDRE

Du mythe à la philosophie. Que nous raconte L'Iliade, avant L'Odyssée et avant la naissance de la philosophie ? Et si, du récit de ce chaos sanglant, était née rien de moins que l'histoire de la philosophie ? (Les Chemins de la philosophie, 4 x 59 min)

A l'ATTAC. Date et lieu de naissance : 1997, n°525 du Monde diplomatique. Il y a vingt ans, alors que l'Asie est frappée par une grave crise économique due à la spéculation, ATTAC naît d’une volonté collective d’encadrer les marchés financiers. L'ONG est aujourd'hui un symbole phare du mouvement altermondialiste. (La Fabrique de l'Histoire, 52 min)

Internet pour tous ? Avec la fin de la neutralité du net aux États-Unis, il semble bien qu'Internet soit en passe de perdre le statut de "bien public mondial" qui lui avait été reconnu par l'Agence des communications américaine. Peut-on toujours considérer le numérique comme l'eldorado des biens communs ? (Entendez-vous l'éco, 59 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Jacques Brel ne nous quitte plus. Jacques Brel : un corps, une voix, une gueule. Et une génération marquée par des titres comme "Vesoul" ou "Ne me quitte pas", qui résonnent encore aujourd’hui, alors que l’on célèbre les 40 ans de la disparition du chanteur du "plat pays". (La Grande Table, 28 min)

Moyen âge désenchanté. "Une des forces du fait d’utiliser un support médiéval c’est que tout est exacerbé, la misère, le pouvoir des puissants, tout est très lisible..." Quand Roxanne Moreil et Cyril Pedrosa rêvent d’une histoire de princesse au Moyen Âge, la bande dessinée qui en résulte est forcément politique, féministe, enluminée et aventureuse. (Par les temps qui courent, 58 min)

La fiction à l'Ordre du jour. L'Ordre du jour, splendide et subtil roman d'Eric Vuillard couronné par le prix Goncourt 2017, raconte les jours précédents l'Anschluss, survenu le 12 mars 1938, et nous montre comment "les plus grandes catastrophes s’annoncent souvent à petit pas". Un feuilleton radiophonique à découvrir ! (Fictions / Le Feuilleton, 5 x 24 min)

Quand tout le monde dort. Pendant des mois, Jérôme Clément-Wilz a suivi Le Pas-Sage, un collectif en quête de lieux urbains abandonnés pour faire la fête librement. Un documentaire filmé à la manière d’un road movie qui nous plonge dans la moiteur nocturne des free parties. (Les Carnets de la création, 5 min)

LA CITATION

Cette semaine la citation nous vient de l'écrivain Salman Rushdie, de passage dans La Grande table à l'occasion de la parution de son dernier roman La Maison Golden :

L’identité est devenue une obsession de notre époque. En Inde, l’identité est une affaire de religion. En Amérique, c’est une crise nationale pour savoir ce qu’être américain signifie.

C'est terminé pour cette fois. Et si vous n'en avez pas eu assez, n'hésitez pas à réécouter un témoignage rare, tout droit sorti des archives de notre antenne : celui de Stanley Kubrick. Le réalisateur répugnait à donner des entretiens et ses témoignages oraux sont encore plus rares. Michel Ciment a eu la chance de rencontrer en 1975 ce grand cinéaste : 2h30 d’un entretien exceptionnel à réécouter ! A la semaine prochaine.