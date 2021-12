Épidémies, Olaf Scholz, philosophe-cyborg et orgues : la Session de rattrapage

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage chaque semaine par mail.

À l’heure où s'intensifie la campagne de rappel vaccinal contre le Covid-19, il reste encore des territoires où certains Français n’ont pas encore reçu une première dose. Un chiffre estimé à 5,7 millions d’adultes. Manque d’accès aux institutions médicales, défiances… Les raisons sont multiples, mais pas sans conséquences. Le débat autour de l’obligation vaccinale s’installe, en même temps que le variant Omicron. La communauté internationale s’inquiète, d’autant plus que les pays du Sud sont toujours en quête de vaccin. Malgré des initiatives solidaires comme Covax, le Covid-19 a mis en lumière les lacunes de la gouvernance sanitaire mondiale. Et retardé les recherches et progrès contre une autre épidémie : celle du VIH, dont sont atteintes 38 millions de personnes dans le monde. La baisse de sa létalité, grâce aux progrès des traitements, a provoqué une baisse de mobilisation. Pourtant, L’épidémie n’est pas finie, comme le rappelle l’exposition qui s’est ouverte au Mucem de Marseille. Un titre reprenant le célèbre slogan d’Act Up, association historique de lutte contre le sida. Lors de sa création, l'un des co-fondateurs, Didier Lestrade, journaliste, écrivain et militant, a su "que de gay insouciant, j'allais passer à gay engagé". Bonnes écoutes ! 🎧 Sixtine Lerouge

COMPRENDRE

Héritage. Cette semaine, Olaf Scholz faisait ses premiers pas comme chancelier allemand. À la tête d'une coalition tricolore (verts, sociaux-démocrates et libéraux), il prend la suite du gouvernement conservateur d'Angela Merkel, restée seize ans au pouvoir. Comment composera-t-il avec cet héritage ? (Cultures Monde, 58 min)

Coup de mou. Incertitude, inquiétude et fatigue sont les trois sentiments prédominants chez les Français, deux ans après le début de la pandémie. Cette fatigue est-elle due à l'installation de l'hiver, la fin de l'année calendaire, ou la crise sanitaire ? Que nous apprend-elle sur l'état de notre société ? Eléments de réponses avec le psychiatre Serge Hefez et l'historien Georges Vigarello. (L'Invité(e) des matins, 45 min)

Course contre la montre. 10 minutes, pas une de plus : voici la promesse de nombreuses entreprises de livraison de course à domicile. Getir, Flink, Cajoo... Poussées par le confinement, ces start-up envoient leurs livreurs sillonner les rues, de leurs dark stores à la porte du client, répondant à l’immédiateté, de plus en plus forte, de la demande. (Et maintenant ?, 6 min)

APPRENDRE

Cyborg féministe. À quoi ressemble l'univers de la philosophe Donna Haraway ? Son œuvre-manifeste est peuplée d'embryons, de cyborgs, pétrie de biologie et de science-fiction. Troublant la pratique philosophique, elle met la technique au cœur de sa pensée, située aux croisements du socialisme, du féminisme et du matérialisme. (Les Chemins de la philosophie, 4 x 58 min)

Lecture du soir. Le conte n'est pas l'unique point commun entre Charles Perrault et les frères Grimm : ils étaient aussi trois juristes. Est-ce un hasard ? Il se trouve que la morale de nos contes d'enfance peut souvent s’analyser comme une leçon de justice. (Esprit de justice, 58 min)

Morale d'hier et d'aujourd'hui. À partir du journal de bord tenu par le médecin personnel du jeune Louis XIII, des historiens ont interprété ce témoignage comme une preuve qu'enfant, le futur roi aurait été victime d'abus sexuel. Mais peut-on appliquer aux hommes d'autrefois les règles morales de notre société actuelle ? (Le Pourquoi du comment : histoire, 3 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Monument sonore. La musique électronique et ses synthétiseurs n'existeraient pas sans lui : l'orgue, complexe et fascinant, est pourtant encore profondément rattaché à la musique sacrée. Instrument de tous les possibles, il a permis des explorations sonores puissantes, perpétuées par des artistes, telle la Suédoise Anna von Hausswolff. (La Série musicale, 58 min)

Homme d'un siècle. Premier écrivain noir élu à l'Académie française, homme de foi, essayiste, poète et président de la République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor a marqué le XXe siècle. Tout le long de sa vie foisonnante, entre France et Sénégal, il a cherché à jeter des ponts entre ces deux pays, ces deux cultures. (Sans oser le demander, 58 min)

Archives funéraires. Vous êtes-vous déjà attardé en fin de journal pour lire les avis d'obsèques ? S'ils suscitent peu l'intérêt du lecteur lambda, ils représentent une mine d'or pour ceux qui les collectionnent : les obituarophiles. Poétique, drôle, parfois inattendu : tour d'horizon d'un genre littéraire à part. (Affaire en cours, 7 min)

LA CITATION

La ligne est fine entre l'écriture journalistique et celle d'un roman : Mathieu Palain a l'expérience des deux. Au micro de La Grande Table culture, le lauréat du Prix du Roman des étudiants France Culture - Télérama est revenu sur la distinction entre ces disciplines, tout en regrettant que les procédés du roman soient peu appliqués au journalisme :

Le journalisme se doit de respecter la réalité des faits, et c'est la seule règle. J'ai souvent été choqué, notamment dans les écoles de journalisme, de voir que l'on s'interdit d'utiliser ce qui fait qu'on s'accroche à un livre, notamment les dialogues, la description, tout ce qui permet une narration fluide. Et c'est dommage. Parce que le journalisme, ça ne doit pas vouloir dire "écrire chiant". Ça doit être tout simplement raconter des histoires vraies. Et pourquoi se priver de la meilleure manière de raconter des histoires ?

On termine cette session par un retour en enfance avec l'adaptation radiophonique du Petit Nicolas. Sur la route des vacances ou pour occuper un après-midi hivernal, faites découvrir ou redécouvrez les frasques de l'écolier créé par Goscinny et Sempé ! Très bon week-end et à la semaine prochaine.