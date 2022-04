Epidémies, OTAN, Dany Laferrière, fixeurs et handicap : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

Bonjour à toutes et à tous,

Au menu de cette Session de rattrapage : le nouveau podcast "La Fabrique des épidémies", le renouveau de l'OTAN, des portraits de "fixeurs", ces figures incontournables dans le monde du journalisme, une rencontre avec l'écrivain et académicien Dany Laferrière, l'attrait de la Bretagne et le traitement social du handicap. Bonnes écoutes ! 🎧 Pierre Ropert

Le Zoom de la semaine : les épidémies

Identifié depuis plusieurs siècles, le choléra continue de sévir : en Haïti, il a à nouveau frappé entre 2010 et 2019. Du choléra au Covid-19, l’expansion de l’humanité s’est traduite par une longue suite de pandémies. Mais comment la santé publique peut-elle faire face à des maladies qui sévissent à une échelle globale ?

🦠Le Choléra en Haïti, 2010-2019 (Mécanique des épidémies, 4 x 13 min)

🔬Comprendre les épidémies pour mieux les combattre (L'Invitée(e) des matins, 44 min)

🧪Naissance de la santé publique (Les Cours du Collège de France, 58 min)

💉Pourquoi la santé devient-elle globale ? (Le Pourquoi du comment : philo, 3 min)

C'est dans l'actu

🗺️Est-il temps d'élargir l'Otan ? Depuis le début de la guerre en Ukraine, des pays proches de la Russie - comme la Suède et la Finlande - qui y étaient hostiles envisagent désormais d'adhérer à l’OTAN. Alors que la Russie craint cet élargissement, quelles conséquences pourraient avoir ces nouvelles adhésions ? (Le Temps du débat, 37 min)

🏛️ Institutions : le temps de la réforme ? Tout juste réélu, Emmanuel Macron a avancé l’hypothèse d’une réforme des institutions. Retour au septennat, dose de proportionnelle… Quel impact concret auraient de telles mesures ? (La Question du jour, 9 min)

🇺🇦 Donbass : le quotidien dans les tranchées. Le journaliste français Loup Bureau a réalisé le documentaire Tranchées. Une plongée dans la vie quotidienne des hommes et des femmes soldats sur le front du Donbass en 2020, en Ukraine. (La Grande table idées, 33 min)

💻DSA vs GAFAM. La Commission, le Parlement et le Conseil européen se sont accordés sur le contenu du DSA - "Digital Service Act" - dont l'objectif est de mettre fin aux zones de non-droit et d'abus sur internet. Ce règlement sera-t-il le rempart anti-Gafam qu'il ambitionne d'être ? (Les Enjeux des réseaux sociaux, 2 min)

Une rencontre : Dany Laferrière

Récits de guerres de libération, souvenirs de la dictature des Duvalier, expérience de l'exil... l'écrivain et scénariste Dany Laferrière raconte sa relation à l'histoire, articulée entre Haïti et le Québec, jusqu'à l'immortalité que lui a offerte son siège àl'Académie française.

📖Dany Laferrière, fou d'histoire (Le Cours de l'histoire, 52 min)

Dans l’œil du fixeur

On ne les entend pas à la radio, on ne les voit pas à la télévision. Leurs noms sont rarement cités dans les journaux. Invisibles, les "fixeurs" jouent pourtant un rôle capital dans la couverture journalistique d'un conflit à l'étranger. Quatre portraits pour mieux comprendre, grâce à ce podcast passionnant, leur rôle indispensable et les risques qu'ils prennent pour permettre la fabrique de l'information.

📸Fixeur : les yeux et les oreilles du reporter (Mécaniques du journalisme, 4 x 14 min)

Il est temps...

Vous avez 3️⃣ min ...

👴🏼 Un droit à l'avenir. Le philosophe Hans Jonas avait cette formule : "Agis de telle sorte que l'humanité soit encore possible à l'avenir". Un impératif tout autant maximal que minimal. Restreindre nos droits pour respecter celui des générations futures serait-il un devoir inédit ? (Le Pourquoi du comment : philo , 3 min)

Vous avez 2️⃣7️⃣ min...

📘 "Blackwater", événement littéraire. La saga Blackwater raconte l'histoire d'une "société totalement matriarcale, un monde dirigé par les femmes, bien qu’en apparence il le soit par les hommes". Retour sur cette saga de Michael McDowell, véritable phénomène littéraire. (La Grande Table culture, 27 min)

Vous avez 1️⃣ heure...

🌊 La Bretagne, ça vous gagne. Impossible de se rendre dans une manifestation, culturelle ou sportive sans apercevoir un drapeau breton tenu à bouts de bras. Par ses particularités géographiques comme par son histoire, ses traditions et sa culture, il existe une unicité spécifique à la Bretagne… (Sans oser le demander)

Vous avez 4️⃣ heures...

♿ Handicap : la hiérarchie des vies : En France, il touche 12 millions de personnes. Psychique, sensoriel, physique : le terme “handicap” regroupe des réalités diverses. Ce récit documentaire se propose de réunir celles-ci selon des dénominateurs communs : un traitement social, l'empêchement, le stigmate. (LSD, la série documentaire)

Cette Session de rattrapage, s'arrête ici. Et on vous laisse avec une question néo-philosophique : refuser la disruption, est-ce refuser le changement ? Ou en d'autres termes : peut-on disrupter la disruption ? Bons nœuds au cerveau et à la semaine prochaine !