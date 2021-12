Et maintenant, variant Omicron, crise en Guadeloupe et Joséphine Baker : la Session de rattrapage

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage chaque semaine par mail.

Bonjour à toutes et à tous,

Lundi 29 novembre s’est tenu le festival des idées “Et maintenant?”, à l’initiative de France Culture et Arte. Une journée consacrée à réfléchir au monde de demain, à partir d'un questionnaire destiné à la génération des 18-30 ans dont les résultats ont été passés au crible par une sociologue afin de mieux comprendre comment cette jeunesse se représente l’avenir. Persuadés qu’il est menacé par le réchauffement climatique, beaucoup s’engagent pour la planète, alertent sur son état et militent pour une nouvelle relation à la nature. Ils et elles élèvent leurs voix et imposent les termes du débat : fluidité de genre, effondrement, justice face aux agressions sexuelles, rapport au monde animal... Lors de cette journée où le dialogue entre jeunesse et chercheurs a su se nouer, on est revenu aussi sur leurs rapports aux réseaux sociaux, à l’engagement démocratique, et à la place de l’amour, trois thèmes où leurs approches divergent des générations antérieures. Une chose est sûre : le monde de demain ne se fera pas sans eux. Bonnes écoutes. 🎧 Sixtine Lerouge

COMPRENDRE

• Crédits : Getty

Géopolitique du Covid-19. Depuis le début de la crise sanitaire, la fermeture des frontières et l’arrêt des vols internationaux ont été des leviers utilisés par les gouvernements pour tenter d’endiguer la propagation du Covid-19. Alors qu'un nouveau variant a fait son apparition, quels nouveaux rapports de forces la pandémie a-t-elle fait émerger ? (L’Invité(e) des matins, 45 min)

Colère en Outre-mer. Depuis trois semaines, le mécontentement des habitants de la Guadeloupe, exprimé dès cet été et régulièrement entretenu depuis, s’est transformé en crise ouverte avec le gouvernement. Loin de concerner seulement la question vaccinale, les revendications sont multiples et surtout profondes. Comment apporter des solutions ? (Le Temps du débat, 38 min)

Territoire en santé. Dans l’Est de la France, trois départements font bande à part quand il s'agit de cotiser pour l'assurance sociale. Le gouvernement s'étant dit favorable à une Grande Sécu intégrant les complémentaires, c’est l'occasion de revenir sur le modèle alsacien conciliant équilibre budgétaire et solidarité. (Les Enjeux territoriaux, 13 min)

APPRENDRE

• Crédits : Mark Garlick - Getty

Vague spatio-temporelle. Détectées pour la première fois en 2015, les ondes gravitationnelles sont une oscillation de l’espace-temps. Récemment, un groupe de scientifique a annoncé en avoir détecté 35 nouvelles, un “tsunami” aidant à en percer le mystère, et ouvrant une nouvelle ère dans la recherche en astronomie et astrophysique. (La Méthode scientifique, 58 min)

Contre-espionnage. Résister par le renseignement, c’est ce qu’ont fait les espions français sous occupation allemande lors de la Seconde Guerre mondiale. De nombreux réseaux clandestins se mettent en place, certains contenant jusqu’à 3 000 agents. Messages codés, agents doubles, intoxication des informations allemandes... Une nouvelle organisation qui influencera durablement la profession. (Le Cours de l’histoire, 51 min)

Blague à part. Et si le cheval blanc d’Henri IV était en fait… gris ? Si sur les tableaux de l'époque le roi chevauche bien un destrier tout blanc, il faut pour dissiper cette énigme se tourner vers la symbolique des couleurs. (Le Pourquoi du comment, 3 min)

(RE)DÉCOUVRIR

• Crédits : Getty

Du théâtre au Panthéon. Les planches du Théâtre des Champs Elysées sont les premières que foule Joséphine Baker lors de son arrivée en France. Dès la première représentation son succès est immédiat, ce qui donne à ce lieu une place particulière dans l’histoire de cette grande femme, entrée au Panthéon mardi. (Esprit des lieux, 28 min)

Libre plume. Kamel Daoud est une voix à part dans le paysage littéraire, affirmant à la fois un style et un point de vue. Dans une série d’entretiens, l’écrivain et journaliste revient sur son parcours, de son enfance à la fatwa lancée contre lui en 2014, en passant par sa passion pour la langue française. (A voix nue, 5x29 min)

Nuit du cinéma. Au travers de huit archives triées sur le volet, le cinéma se fait onde et s’invite au-delà des salles obscures. On croise Louis Jouvet, François Truffaut, Lucie Aubrac, mais surtout Alfred Hitchcock, pour qui "the stronger the evil, the stronger the film" ("plus le mal est puissant, plus le film est puissant"). (Les Nuits, 8 épisodes)

LA CITATION

La citation nous vient cette semaine de l’anthropologue Charles Stépanoff, premier lauréat du prix de l’Essai France Culture et Arte pour L’Animal et la mort. Chasses, modernité et crise du sauvage (La Découverte, 2021). Invité des Matins, il est revenu sur l’évolution de la pratique de la chasse, ainsi que son rôle historique de régulation écologique en contradiction avec certaines politiques publiques :

Le problème des pouvoirs publics au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'on a deux courbes opposées : la courbe des chasseurs, qui ne cesse d'augmenter (c'est le loisir des ouvriers, soutenu par le PCF) ; d'un autre côté, la faune visée par cette petite chasse populaire diminue déjà à cause de la modernisation de l'agriculture. Le choix des pouvoirs publics a été d'artificialiser encore plus les choses, contre les alertes lancées par les chasseurs. L'institution fait le choix de l'élevage de gibier : il n'y en a plus dans les milieux naturels, donc on va en produire. On voit advenir l'utopie d'une faune produite par les humains.

Pour terminer, plongée dans les coulisses de la cellule Spotlight, l’équipe de journalistes du Boston Globe à l’origine des révélations de pédocriminalité dans l’église américaine au début des années 2000. Une "Mécanique du journalisme" en 4 épisodes sur une enquête qui a marqué les esprits. Très bon week-end et à la semaine prochaine !