État d'urgence, goûts culturels et passion amoureuse : la Session de rattrapage

Et si, en cette fin d’année, on faisait une pause dans l’actualité agitée de ces dernières semaines ? Il ne s’agit pas évidemment d’oublier la colère qui continue de s’exprimer sur les ronds-points de France, mais de s’échapper quelques instants de la frénésie de l’info pour reculer d’un pas et écouter ce que les artistes ont à nous dire. Rien de tel parfois que la littérature pour dénoncer, ou la poésie pour dire les maux d’une époque. Des contes de Pierre Gripari au personnage de Mary Poppins, l’art peut aussi expliquer le monde aux enfants en leur épargnant la violence du réel. Car l’art dit toujours quelque chose de notre temps, qu’il raconte la mélancolie du quotidien ou la fantaisie d’un monde imaginaire. Et de l’ironie acide des romans de Houellebecq à la douceur des ballets de Dada Masilo, les œuvres d’art sont toujours comme autant de témoins de la raison et de la déraison humaines. Très bonnes écoutes. Alexandra Yeh

COMPRENDRE

L’état d’urgence permanent. Difficile de l’ignorer : l’air du temps est à l’urgence. Il y a l’urgence climatique avec la catastrophe environnementale qui se déroule déjà sous nos yeux, l’urgence sécuritaire avec l’attentat qui a à nouveau frappé le pays la semaine dernière ou encore l’urgence économique dont le mouvement des “gilets jaunes” est devenu le nouveau fer de lance. L’urgence serait-elle donc la nouvelle norme de notre monde ? (Du Grain à moudre, 39 min)

Les “gilets jaunes” sous toutes leurs coutures. Ces cinq dernières semaines ont donné du grain à moudre aux intellectuels de tous bords ; qui se sont succédé sur les écrans de nos télévisions, sur les ondes de nos radios et dans les colonnes de nos journaux pour tenter d’expliquer la colère populaire. Certains ont d’ailleurs reconnu une certaine perplexité à saisir un mouvement pour le moins insaisissable… Signe de la déconnexion des élites ? (Dimanche, et après ?, 44 min)

Ce que le couac dit de l’État. Cette semaine, le gouvernement a successivement annoncé la mise en place de mesures d’aide à la conversion écologique, puis leur suppression... pour finalement les rétablir quelques heures plus tard. Des tergiversations qui mettent en lumière une grave inadéquation entre la vie publique - de plus en plus instantanée - et le temps long de la machine étatique - qui réfléchit, qui rédige, qui soupèse et qui débat. (Le Billet politique, 4 min)

APPRENDRE

La fabrique des goûts culturels. En 1979, dans La Distinction, Bourdieu analysait l’hégémonie du snobisme intellectuel, emblème de l’ère du capitalisme industriel bourgeois. 40 ans plus tard, la frontière s’est brouillée entre culture dominante et culture populaire, les uns s’emparant de références autrefois réservées aux autres, et vice-versa. Comment se fabriquent désormais les goûts dans le contexte actuel de bouillonnement de la culture ? (Entendez-vous l’éco ?, 58 min)

Décrocher l’exolune. Si on vous dit MoonMoon, que répondez-vous ? De confortables après-ski ? Raté... Une MoonMoon, c'est le satellite d'une lune, en d’autres mots, une lune de lune On les appelle des exolunes, et elles sont un nouveau et passionnant terrain de jeu pour les astrophysiciens. (La Méthode scientifique, 58 min)

Une académicienne peu académique. En 1968, Barbara Cassin a 21 ans, elle profite de la libération des mœurs et se sent en phase avec l’électricité qui flotte dans l’air. Mais elle cherche encore sa voie... Et c’est lors d'un séminaire que dirige le poète René Char et auquel assiste Martin Heidegger qu’elle trouve : l’étude des ruses du langage sera sa discipline. (À voix nue, 5x28 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Une histoire de passion. 700 étudiants, deux mois de lecture, une trentaine de rencontres dans toute la France, et à la clé, une récompense : le Prix du roman des Étudiants France Culture - Télérama, remporté par Pauline Delabroy-Allard pour Ça raconte Sarah. L’auteure a répondu aux questions de trois membres du jury sur cette histoire qui mêle passion, puissance de vie et deuil. (Par les temps qui courent, 58 min)

Top of the pop. Des publicités du métro aux fils d’actualité de nos réseaux sociaux, elle s’affiche partout, tout le temps. Aussi omniprésente qu’incontournable, la culture pop a longtemps été délaissée par le monde de la recherche et des savoirs. Une injustice que deux essais d’Agnès Gayraud et Christian Chelebourg réparent. (Avis critique, 49 min)

350 ballets. Avec un théâtre à l’italienne - l’Opéra Garnier - et un théâtre moderne - l’Opéra Bastille, Paris est la seule capitale au monde à accueillir deux opéras aux répertoires différents. L’occasion pour la ville de célébrer un double anniversaire, les 350 ans de l’un et les 30 ans de l’autre, et d'honorer comme il se doit ces hauts lieux de culture. (La Grande table, 29 min)

Le cinéma enchanté. Vous en avez assez des playlists de Noël qui tournent en boucle depuis des semaines ? Pour faire une pause sans renoncer à l'ambiance festive des fêtes de fin d'année, on vous propose de vous replonger dans l'histoire des comédies musicales, du Chanteur de Jazz à La La Land en passant par les incontournables Demoiselles de Rochefort. (L'Invité des Matins, 42 min)

LA CITATION

Cette semaine, les mots de Luc Bronner, directeur de la rédaction du Monde et invité de Soft Power, qui nous expliquait comment son quotidien cherche à éclairer le débat public :

Le Monde propose un journalisme d’engagement, qui est très différent du journalisme d’opinion. Le journalisme d’opinion, c’est la volonté de construire une représentation du monde autour d’une idéologie – et le mot n’est pas négatif. Le journalisme d’engagement, c’est choisir de ne pas être ballotté par les courants de l’actualité, mais chercher à les orienter, à les construire et à faire émerger des thématiques. Quand on fait de l’investigation sur l’évasion fiscale par exemple, quand on lance de grandes enquêtes sur les Panama Papers, les Paradise Papers ou les Swiss Leaks, c’est qu’on considère le rapport à l’impôt comme quelque chose d’absolument essentiel dans nos sociétés. Et quand certains, notamment les plus riches, y échappent, cela pose un problème démocratique majeur. D’un point de vue journalistique, on pense qu’en choisissant de couvrir ce genre de sujets, on va permettre d’éclairer une partie du débat public.

Et pour les retardataires qui n'auraient toujours pas bouclé leurs achats de Noël, pas de panique : on a demandé à quelques-uns de nos producteurs de vous partager leurs conseils de livres à offrir cette année. De quoi mettre un peu de culture au pied du sapin !